Soi tỉ số trận Bournemouth – Chelsea: Đội khách quyết trở lại mạch chiến thắng

Junior Kroupi (Bournemouth) và Petro Neto (Chelsea)

Trận đấu diễn ra lúc 22 giờ ngày 6-12.

Bournemouth hy vọng vùng dậy sau trận thua Everton 0-1, nhưng với sự trở lại của những cầu thủ chủ chốt trong đội hình xuất phát của Chelsea, cơ hội của chủ nhà hết sức mong manh. Phong độ The Cherries đang sa sút gần đây, họ đang trượt dài vào khủng hoảng khi chơi 5 trận chỉ giành đúng 1 điểm. Họ thậm chí thủng lưới 1,9 bàn/trận nên thật đáng lo khi đối mặt hàng tấn công sắc bén của Chelsea.

Tiền vệ chủ chốt Tyler Adams vắng mặt vì án treo giò càng khiến HLV Andoni Iraola thêm lo lắng, nhưng HLV 43 tuổi này vẫn lên gân: "Tôi mong đợi đối mặt một Chelsea chơi tốt nhất. Chúng tôi đã biết điều này trước trận đấu ngày mai, vì vậy Bournemouth phải thể hiện hết khả năng của mình bởi đối thủ đang chơi rất tốt. Họ đang ngày càng tiến bộ với Enzo Maresca và tôi nghĩ họ sẽ đòi hỏi rất nhiều ở hàng phòng ngự chúng tôi".

Chelsea vừa trải qua cơn sốc khi thua 1-3 trên sân Leeds hôm giữa tuần, nhưng đó không phải trận The Blues chơi kém mà vì Leeds bất ngờ ghi những bàn thắng siêu đẳng. Trong một ngày đẹp trời của Leeds, ai cũng phải thua thôi. Giới bình luận cho rằng lứa cầu thủ trẻ Chelsea mất tinh thần dưới bầu không khio1 nóng bỏng ở Elland Road, nhưng chuyện đó sẽ không xảy ra ở sân Vitality, nơi Chelsea bất bại trong 4 lần viếng thăm gần nhất.

Huyền thoại bóng đá Anh Alan Shearer bình luận: "Đây là một trận đấu khó đoán. Bournemouth đã sa sút và phong độ không tốt trong một thời gian dài. Tôi sẽ chọn Chelsea thắng trên sân khách bất chấp những gì tôi đã thấy hồi giữa tuần trước Leeds".

Các chuyên gia lại không có cùng suy nghĩ như vậy. Cựu HLV Harry Redknapp chọn tỉ số hòa 2-2, cựu tiền vệ Arsenal Paul Merson cũng đưa kết quả tương tự. trong lúc cựu tiền đạo Chris Sutton đoán kết quả hòa 1-1, chỉ mỗi mình cựu bình luận viên BBC Mark Lawrenson tin Chelsea sẽ thắng 1-2

Dự đoán: Bournemouth – Chelsea 1-2

Đối đầu trực tiếp

14-1-2025 Chelsea Bournemouth 2-2 14-9-2024 Bournemouth Chelsea 0-1 19-5-2024 Chelsea Bournemouth 2-1 17-9-2023 Bournemouth Chelsea 0-0 06-5-2023 Bournemouth Chelsea 1-3 27-12-2022 Chelsea Bournemouth 2-0 29-2-2020 Bournemouth Chelsea 2-2 14-12-2019 Chelsea Bournemouth 0-1 30-1-2019 Bournemouth Chelsea 4-0 01-9-2018 Chelsea Bournemouth 2-0

English Premier League Asian Handicap Over/Under Home Handicap Away Over Total Under 06/12 22:00 [14] Bournemouth - Chelsea [4] 2.00 1/4 : 0 1.85 1.825 2 3/4 2.05

Tỉ lệ trận đấu rất sít sao khi đội khách Chelsea chấp chủ nhà chỉ đồng nửa, ăn 85, thua đủ. Đến sáng nay thị trường vẫn chao đảo với giá Chelsea chấp đồng nửa, ăn 92, thua 97. Dù sao thì chọn đội khách vẫn vui hơn.