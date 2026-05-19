Rayan (Bournemouth) và Antoine Semenyo (Manchester City)

Chiến thắng Burley đầu tuần này đã giúp Arsenal tạo ra cách biệt đến 5 điểm ở ngôi đầu, khiến Manchester City buộc phải thắng trên sân Bournemouth để giữ hy vọng cạnh tranh chức vô địch Premier League đến phút cuối cùng.

Manchester City hiện đã giành được cả hai cúp quốc nội mùa này – đánh bại Arsenal 2-0 trong trận chung kết EFL Cup hồi tháng 3 – và chiến thắng tại Vitality sẽ giúp họ giữ vững hy vọng giành cú ăn ba quốc nội ít nhất cho đến ngày cuối cùng của mùa giải.

Các cầu thủ Manchester City thậm chí không được uống bia sau chiến thắng Chelsea ở chung kết FA Cup tuần qua khi Pep Guardiola muốn toàn đội giữ sự tập trung tuyệt đối cho cuộc đua cuối cùng. Nhưng giờ đây, mọi thứ đang rối tung lên khi chuyện Guardiola rời Manchester City cuối mùa này đã được khẳng định.

Trong khi đó, Bournemouth đang có phong độ tốt nhất giải đấu (bất bại 16 trận) và cũng đang theo đuổi cơ hội giành vé dự cúp châu Âu khi chỉ kém vị trí thứ 5 (Liverpool) 4 điểm. Nếu thắng trận này, Bournemouth có thể đua Champions League, còn nếu hòa, họ sẽ bỏ túi suất dự Europa League.

Về lực lượng, Ryan Christie đã bị đuổi khỏi sân lần đầu tiên sau 177 lần ra sân cho Bournemouth trong trận đấu với Fulham, khiến anh bị treo giò trận này cùng với Alex Jimenez. Lewis Cook được HLV Iraola đánh giá có 50% cơ hội ra sân sau chấn thương đùi, nhưng Julio Soler cũng sẽ vắng mặt vì vấn đề tương tự.

Rodri là trường hợp duy nhất khiến Manchester City lo ngại trước trận chung kết FA Cup nhưng đã hoàn thành 65 phút đầu trận mà không gặp chấn thương nào, giúp Guardiola có đội hình đầy đủ sau chiến thắng tại Wembley.

Tham khảo ý kiến chuyên gia, mỗi người mỗi ý khi không mấy người ủng hộ Manchester City giành chiến thắng. Cựu HLV Harry Redknapp đoán Manchester City sẽ thắng 2-1, nhưng cựu bình luân viên đài BBC Mark Lawrenson đoán kết quả hòa 2-2, cựu tiền vệ Arsenal Paul Merson và bình luận viên Sky Sport Knows Jones dự báo trận hòa 1-1. Trong lúc, cựu tiền đạo Chris Sutton đoán Bournemouth sẽ thắng 0-1

Dự đoán: Bournemouth – Manchester City 1-1

Chìa khóa trận đấu:

• Bournemouth bất bại trong 16 trận gần nhất tại Premier League, chuỗi trận bất bại dài nhất của bất kỳ đội nào mùa này, mặc dù Manchester City cũng bất bại trong 14 trận gần nhất.

• Manchester City chỉ thua trận đấu cuối cùng trên sân khách tại giải đấu trong hai mùa giải gần đây nhất trong 16 mùa giải, mặc dù cả hai thất bại đó đều diễn ra trong vòng năm mùa giải gần đây, trước Brighton mùa 2020-21 và Brentford mùa 2022-23.

Đối đầu trực tiếp

Tỷ lệ thắng 94,1% của Man City trước Bournemouth (16 chiến thắng trong 17 trận) là cao nhất so với bất kỳ đội bóng nào khác trong lịch sử Ngoại hạng Anh, ngoại trừ trận thua 2-1 tại sân Vitality mùa trước.

02-11-2025 Manchester City Bournemouth 3-1 20-5-2025 Manchester City Bournemouth 3-1 02-11-2024 Bournemouth Manchester City 2-1 24-2-2024 Bournemouth Manchester City 0-1 04-11-2023 Manchester City Bournemouth 6-1 25-2-2023 Bournemouth Manchester City 1-4 13-8-2022 Manchester City Bournemouth 4-0 15-7-2020 Manchester City Bournemouth 2-1 25-8-2019 Bournemouth Manchester City 1-3 02-3-2019 Bournemouth Manchester City 0-1

English Premier League Asian Handicap Over/Under Home Handicap Away Over Total Under 20/5 01:30 [6] Bournemouth vs Manchester City [2] 1.90 3/4 : 0 1.975 1.975 3 1/4 1.90

Tỉ lệ ban đầu của trận đấu là Manchester City chấp chủ nhà Bournemouth nửa một, ăn 97, thua 90. Một tỉ lệ chấp tương thích với lịch sử đối đầu lâu nay giữa 2 đội. Động cơ của đôi bên khiến giá cả thị trường liên tục biến thiên.

Vài giờ sau, có xu hướng đổ cửa trên nên giá chuyển thành Manchester City ăn 95, thua 92. Đến tối qua, Manchester City lại rớt giá thành ăn 90 thua 97. Đến trưa nay, Manchester City chỉ còn ăn 85, thua đủ. Lượng đặt vào Manchester City chiếm đến 69%. Dù sao thì thật nguy hiểm khi chọn trên, nên nằm dưới và chọn cửa xỉu sẽ vui hơn vì trận đấu không hứa hẹn nhiều bàn thắng.