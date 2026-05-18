Soi tỉ số trận Arsenal - Burnley: Cách biệt 2 bàn là không đủ

Viktor Gyokeres (Arsenal) và Zian Flemming (Burnley)

Arsenal sẽ tìm cách tiến một bước dài đến ngôi vô địch khi tiếp đón Burnley tại sân Emirates đêm nay. Mọi thứ đã sẵn sàng cho chặng về đích đầy hấp dẫn, khi Pháo thủ đang dẫn trước Manchester City 2 điểm trên bảng xếp hạng trong 2 vòng đấu cuối cùng.

Lợi thế đang nằm trong tay Arsenal và họ chỉ việc giành 6 điểm là nghiễm nhiên đăng quang vô địch lần đầu tiên sau 22 năm. Nhưng thầy trò Mikel Arteta quyết tâm thắng đậm đội đã rớt hạng Burnley trên sân nhà để tạo một khoảng cách an toàn trước Man City. Hiện thời, hiệu số thắng bại giữa đôi bên vẫn rất sát sao: Arsenal +42, còn Man City +43. Vì thế, Mikel Arteta quả quyết Arsenal cần những chiến thắng 3-0 hay 4-0 để gây áp lực cho Man City khi đội này chơi trên sân Bournemouth vào tối mai.

Tuần qua, Arsenal đã nín lặng khi Callum Wilson gỡ hòa cho West Ham ở phút 90+5, nhưng may mắn VAR đã cứu nguy giúp hủy bỏ bàn thắng, nhờ vậy Pháo thủ duy trì chiến thắng 1-0 đầy tranh cãi. Đó là một bài học khiến HLV Arteta phải nhắc nhở các học trò.

Chiến thắng đậm đà trước Burnley là cách giúp tránh những vấp váp đáng tiếc trong lượt cuối khi Pháo thủ phải chơi trên sân đối thủ khó chơi Crystal Palace. Arsenal hy vọng Viktor Gyokeres có thể giúp tạo cơn mưa bàn thắng khi anh ghi đến 9 trong số 14 bàn thắng Premier League trên sân Emirates.

Chỉ thêm 1 bàn nữa, Viktor Gyokeres sẽ trở thành cầu thủ thứ tư ghi được 10 bàn (trở lên) trên sân nhà trong mùa giải đầu tiên khoác áo CLB, sau Thierry Henry mùa 1999-00 (11), Olivier Giroud mùa 2012-13 (10) và Alexandre Lacazette mùa 2017-18 (11).

Tuy nhiên, Arsenal đang gặp vấn đề về phòng ngự. Ben White đã bị loại khỏi phần còn lại của mùa giải vì chấn thương đầu gối, trong khi Jurrien Timber (háng) và Riccardo Calafiori (chấn thương cơ) vẫn chưa chắc ra sân.

Trong khi đó, Burnley chỉ thắng một trong 27 trận đấu gần nhất tại giải Ngoại hạng Anh (8 trận hòa, 18 trận thua). Kết thúc mùa giải trên sân khách mạnh mẽ cũng không phải là thế mạnh của Burnley trong kỷ nguyên Premier League. Họ chỉ thắng hai trong số các trận đấu cuối mùa trên sân khách trong 9 mùa giải (đánh bại Villa mùa 2014-15 và Norwich City mùa 2019-20).

HLV tạm quyền Mike Jackson xác nhận Connor Roberts sẽ không ra sân và không chắc Hannibal Mejbri có thể thi đấu sau khi được thay ra trong trận đấu với Villa.

Tham khảo ý kiến chuyên gia, tất cả đều đoán chiến thắng dễ dàng cho Arsenal. Cựu HLV Harry Redknapp, cựu tiền đạo Chris Sutton và cựu tiền vệ Arsenal Paul Merson đều dự báo tỉ số 3-0. Cựu bình luận viên đài BBC Mark Lawrenson chọn kết quả 2-0. Chỉ mỗi mình bình luận viên Sky Sport Knows Jones đoán cách biệt đến 4-0.

Dự đoán: Arsenal - Burnley 3-0 (trận đấu diễn ra lúc 2 giờ - giờ Việt Nam ngày 19-5)

Chìa khóa trận đấu

• Pháo thủ chỉ thua trận đấu cuối cùng trên sân nhà ở giải Ngoại hạng Anh một lần duy nhất trong 28 mùa giải gần đây (thắng 23, hòa 4) và bất bại trong 14 mùa giải kể từ trận thua 2-1 trước Aston Villa mùa 2010-11 (thắng 12, hòa 2).

• Arsenal đã thắng cả 10 trận đấu tại Ngoại hạng Anh trước các đội đã xuống hạng ở mùa giải đó - thành tích toàn thắng tốt nhất giải đấu.

Đối đầu trực tiếp

• Arsenal chỉ thua một trong 19 trận đấu tại Premier League gặp Burnley (thắng 14, hòa 4), đó là trận thua 1-0 trên sân nhà vào tháng 12-2020 sau bàn phản lưới nhà của Pierre-Emerick Aubameyang.

• Burnley chưa bao giờ ghi được nhiều hơn một bàn thắng ở bất kỳ trận đấu nào trong 19 lần gặp Arsenal tại Premier League (tổng cộng 9 bàn). Burnley dường như khó có thể chấm dứt chuỗi trận đó khi Pháo thủ đã thắng 16 trận giữ sạch lưới mùa này.

• Bảy trong số 16 chiến thắng mùa này là với tỷ số 1-0, lần cuối cùng Arsenal thắng nhiều trận với tỷ số đó là vào mùa 1998-99 (9 trận).

01-11-2025 Burnley Arsenal 0-2 17-2-2024 Burnley Arsenal 0-5 11-11-2023 Arsenal Burnley 3-1 23-1-2022 Arsenal Burnley 0-0 18-9-2021 Burnley Arsenal 0-1 06-3-2021 Burnley Arsenal 1-1 13-12-2020 Arsenal Burnley 0-1 02-2-2020 Burnley Arsenal 0-0 17-8-2019 Arsenal Burnley 2-1 12-5-2019 Burnley Arsenal 1-3

English Premier League Asian Handicap Over/Under Home Handicap Away Over Total Under 19/5 02:00 [1] Arsenal vs Burnley [19] 1.85 0 : 2 1/2 2.025 1.925 3 1/2 1.95

Tỉ lệ ban đầu của trận đấu đã rất cách biệt khi Arsenal chấp Burnley đến 2 trái rưỡi, ăn 85, thua đủ. Một ngày sau đó, Arsenal đã chấp hẳn 2 trái rưỡi 3 trái với giá ăn đủ thua 87.

Nhưng sau khi Burnley bất ngờ cầm chân Aston Villa và Arsenal may mắn không bị chia điểm trên sân West Ham, Arseal trở lại chấp 2 trái rưỡi, ăn 87, thua đủ.

Thậm chí trưa nay đã chuyển thành Arsenal chấp 2 trái rưỡi, cho lựa (95-95). Dù sao thì chọn Arsenal vẫn vui hơn vì Pháo thủ có động cơ dội cơn mưa bàn thắng trong trận cuối mùa trên sân nhà.



