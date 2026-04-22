Zian Flemming (Burnley) và Jeremy Doku (Manchester City)

Manchester City sẽ nỗ lực leo lên vị trí đầu bảng khi hành quân đến Turf Moor để đối đầu với Burnley đang gặp khó khăn trong một trận đấu không cân sức ở Premier League. Với khoảng cách rất lớn giữa hai đội về mặt phong độ lẫn đẳng cấp, giới chuyên môn dự báo một kết quả rất cách biệt dành cho Manchester City.

Burnley bước vào trận đấu này sau thất bại nặng nề 4-1 trước Nottingham Forest, và hy vọng trụ hạng của họ hầu như không còn, khi mà thậm chí một kết quả hòa với Manchester City cũng sẽ là dấu chấm hết của họ mùa này.

Điều đáng nói là phong độ của Burnley rất tệ, chỉ giành được trung bình 0,50 điểm mỗi trận trong 10 trận gần đây, đồng thời để thủng lưới trung bình 2,20 bàn mỗi trận. Chấn thương của Amdouni, Beyer, Mejbri và Roberts càng làm suy yếu thêm đội hình vốn đã yếu ớt.

Trong khi đó, Manchester City đang tràn đầy tự tin sau chiến thắng 2-1 trước Arsenal. Họ sẽ chơi trận đá sớm với Burnley (do thứ Bảy tới Manchester City sẽ chơi trận bán kết FA Cup với Southampton tại Wembley) với mục tiêu soán ngôi đầu bảng trong tay Arsenal khi bắt kịp điểm số 70 và vượt qua khoảng cách chỉ 1 bàn trong hiệu số thắng bại (+36 so với +37 của Arsenal). Với Manchester City, ghi 2 bàn có lẽ vẫn chưa đủ khi thầy trò Pep muốn tạo một khoảng cách lớn hơn trong cuộc đua về đích khi nhiều khả năng danh hiệu sẽ được quyết định bởi hiệu số thắng bại.

Manchester City đang sở hữu phong độ ấn tượng với trung bình 2,00 điểm mỗi trận. Citizens ghi trung bình 1,90 bàn mỗi trận và giữ sạch lưới 40% trong 10 trận gần đây. Ngay cả khi thiếu vắng Ruben Dias và Josko Gvardiol ở hàng phòng ngự, Pep Guardiola vẫn có chiều sâu đội hình chất lượng.

Xét về lịch sử, đây là một trong những trận đấu mà Man City chiếm ưu thế tuyệt đối, với 23 chiến thắng trong 28 lần gặp nhau gần nhất, và 74% trong số những trận đấu đó có hơn 2,5 bàn thắng.

Tham khảo ý kiến chuyên gia, tất cả đều tán thành chiến thắng cách biệt cho Manchester City. Tuy nhiên, chỉ mỗi mình bình luận viên Sky Sport Knows Jones chọn tỉ số Manchester City thắng 0-2. Cựu tiền vệ Arsenal Paul Merson và cựu bình luận viên BBC Mark Lawrenson đều chọn tỉ số 0-3. Cựu tiền đạo Chris Sutton chọn tỉ số 0-4, trong lúc cựu HLV Harry Redknapp đoán tỉ số khủng lên đến 1-5.

Dự đoán: Burnley - Manchester City 0-4 (diễn ra lúc 2 giờ - giờ Việt Nam, ngày 23-4)

Đối đầu trực tiếp

Manchester City thắng 23 trong 28 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh gặp Burnley, chỉ thua hai lần và hòa ba lần. Manchester City có chuỗi 11 trận thắng liên tiếp trước Burnley, đây là chuỗi trận thua dài nhất của Burnley trước bất kỳ đội bóng nào trong lịch sử.

Manchester City cũng đã ghi được 5 bàn thắng trở lên trong 5 trận đấu khác nhau tại Ngoại hạng Anh gặp Burnley - không đội nào làm được điều này nhiều hơn trước một đội khác trong lịch sử giải đấu. Tổng cộng, Manchester City ghi được 82 bàn thắng vào lưới Burnley tại Ngoại hạng Anh và chỉ để thủng lưới 17 bàn.

Đầu mùa giải này, Manchester City đã giành chiến thắng 5-1 tại Etihad nhờ cú đúp của Erling Haaland, bàn thắng của Matheus Nunes và hai bàn phản lưới nhà của Maxime Esteve.

27-9-2025 Manchester City Burnley 5-1 31-1-2024 Manchester City Burnley 3-1 11-8-2023 Burnley Manchester City 0-3 02-4-2022 Burnley Manchester City 0-2 16-10-2021 Manchester City Burnley 2-0 03-2-2021 Burnley Manchester City 0-2 28-11-2020 Manchester City Burnley 5-0 22-6-2020 Manchester City Burnley 5-0 03-12-2019 Burnley Manchester City 1-4 28-4-2019 Burnley Manchester City 0-1 20-10-2018 Manchester City Burnley 5-0

English Premier League Asian Handicap Over/Under Home Handicap Away Over Total Under 23/4 02:00 [19] Burnley vs Manchester City [2] 2.05 1 3/4 : 0 1.80 1.875 3 1/4 1.975

Tỉ lệ ban đầu của trận đấu khá 'nhẹ nhàng' khi đội khách Manchester City chấp chủ nhà Burnley 1 trái rưỡi 2 trái, ăn 8, thua đủ. Đến Chủ nhật, Manchester City đã chấp hẳn 2 trái, ăn đủ, thua chỉ 82. Đến tối qua, giá cả đã thay đổi thành City ăn đủ, thua 8.

Nhưng trưa nay đã chuyển thành Manchester City chấp 2 trái 2 trái rưỡi, cho lựa. Xu thế đổ cửa trên có thể còn tăng thêm đến trước giờ bóng lăn. Chọn cửa trên vẫn yên tâm hơn, cho dù tổng số tiền đặt vào cửa Manchester City đã chiếm đến 68%.