Thể thao

Soi tỉ số trận Burnley - Manchester City: Hai bàn thắng là không đủ!

Trung Dũng

(NLĐO) - Manchester City không khó lấy trọn 3 điểm trên sân đội áp chót Burnley, nhưng trong cuộc đua hiệu số bàn thắng, họ sẽ gắng sức ghi nhiều bàn thắng.

Soi tỉ số trận Burnley – Manchester City: Hai bàn là không đủ - Ảnh 1.

Zian Flemming (Burnley) và Jeremy Doku (Manchester City)

Manchester City sẽ nỗ lực leo lên vị trí đầu bảng khi hành quân đến Turf Moor để đối đầu với Burnley đang gặp khó khăn trong một trận đấu không cân sức ở Premier League. Với khoảng cách rất lớn giữa hai đội về mặt phong độ lẫn đẳng cấp, giới chuyên môn dự báo một kết quả rất cách biệt dành cho Manchester City.

Burnley bước vào trận đấu này sau thất bại nặng nề 4-1 trước Nottingham Forest, và hy vọng trụ hạng của họ hầu như không còn, khi mà thậm chí một kết quả hòa với Manchester City cũng sẽ là dấu chấm hết của họ mùa này.

Điều đáng nói là phong độ của Burnley rất tệ, chỉ giành được trung bình 0,50 điểm mỗi trận trong 10 trận gần đây, đồng thời để thủng lưới trung bình 2,20 bàn mỗi trận. Chấn thương của Amdouni, Beyer, Mejbri và Roberts càng làm suy yếu thêm đội hình vốn đã yếu ớt.

Trong khi đó, Manchester City đang tràn đầy tự tin sau chiến thắng 2-1 trước Arsenal. Họ sẽ chơi trận đá sớm với Burnley (do thứ Bảy tới Manchester City sẽ chơi trận bán kết FA Cup với Southampton tại Wembley) với mục tiêu soán ngôi đầu bảng trong tay Arsenal khi bắt kịp điểm số 70 và vượt qua khoảng cách chỉ 1 bàn trong hiệu số thắng bại (+36 so với +37 của Arsenal). Với Manchester City, ghi 2 bàn có lẽ vẫn chưa đủ khi thầy trò Pep muốn tạo một khoảng cách lớn hơn trong cuộc đua về đích khi nhiều khả năng danh hiệu sẽ được quyết định bởi hiệu số thắng bại.

Manchester City đang sở hữu phong độ ấn tượng với trung bình 2,00 điểm mỗi trận. Citizens ghi trung bình 1,90 bàn mỗi trận và giữ sạch lưới 40% trong 10 trận gần đây. Ngay cả khi thiếu vắng Ruben Dias và Josko Gvardiol ở hàng phòng ngự, Pep Guardiola vẫn có chiều sâu đội hình chất lượng.

Xét về lịch sử, đây là một trong những trận đấu mà Man City chiếm ưu thế tuyệt đối, với 23 chiến thắng trong 28 lần gặp nhau gần nhất, và 74% trong số những trận đấu đó có hơn 2,5 bàn thắng.

Tham khảo ý kiến chuyên gia, tất cả đều tán thành chiến thắng cách biệt cho Manchester City. Tuy nhiên, chỉ mỗi mình bình luận viên Sky Sport Knows Jones chọn tỉ số Manchester City thắng 0-2. Cựu tiền vệ Arsenal Paul Merson và cựu bình luận viên BBC Mark Lawrenson đều chọn tỉ số 0-3. Cựu tiền đạo Chris Sutton chọn tỉ số 0-4, trong lúc cựu HLV Harry Redknapp đoán tỉ số khủng lên đến 1-5.

Dự đoán: Burnley - Manchester City 0-4 (diễn ra lúc 2 giờ - giờ Việt Nam, ngày 23-4)

Đối đầu trực tiếp

Manchester City thắng 23 trong 28 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh gặp Burnley, chỉ thua hai lần và hòa ba lần. Manchester City có chuỗi 11 trận thắng liên tiếp trước Burnley, đây là chuỗi trận thua dài nhất của Burnley trước bất kỳ đội bóng nào trong lịch sử.

Manchester City cũng đã ghi được 5 bàn thắng trở lên trong 5 trận đấu khác nhau tại Ngoại hạng Anh gặp Burnley - không đội nào làm được điều này nhiều hơn trước một đội khác trong lịch sử giải đấu. Tổng cộng, Manchester City ghi được 82 bàn thắng vào lưới Burnley tại Ngoại hạng Anh và chỉ để thủng lưới 17 bàn.

Đầu mùa giải này, Manchester City đã giành chiến thắng 5-1 tại Etihad nhờ cú đúp của Erling Haaland, bàn thắng của Matheus Nunes và hai bàn phản lưới nhà của Maxime Esteve.

27-9-2025

Manchester City

Burnley

5-1

31-1-2024

Manchester City

Burnley

3-1

11-8-2023

Burnley

Manchester City

0-3

02-4-2022

Burnley

Manchester City

0-2

16-10-2021

Manchester City

Burnley

2-0

03-2-2021

Burnley

Manchester City

0-2

28-11-2020

Manchester City

Burnley

5-0

22-6-2020

Manchester City

Burnley

5-0

03-12-2019

Burnley

Manchester City

1-4

28-4-2019

Burnley

Manchester City

0-1

20-10-2018

Manchester City

Burnley

5-0

English Premier League

Asian Handicap

Over/Under

Home

Handicap

Away

Over

Total

Under

23/4 02:00

[19] Burnley vs Manchester City [2]

2.05

1 3/4 : 0

1.80

1.875

3 1/4

1.975

23/4 02:00

[19] Burnley vs Manchester City [2]

1.825

2 : 0

2.025

1.85

3 1/4

2.00

23/4 02:00

[19] Burnley vs Manchester City [2]

1.80

2 : 0

2.00

1.825

3 1/4

2.00

23/4 02:00

[19] Burnley vs Manchester City [2]

1.95

2 1/4 : 0

1.95

1.875

3 1/2

2.00

Tỉ lệ ban đầu của trận đấu khá 'nhẹ nhàng' khi đội khách Manchester City chấp chủ nhà Burnley 1 trái rưỡi 2 trái, ăn 8, thua đủ. Đến Chủ nhật, Manchester City đã chấp hẳn 2 trái, ăn đủ, thua chỉ 82. Đến tối qua, giá cả đã thay đổi thành City ăn đủ, thua 8.

Nhưng trưa nay đã chuyển thành Manchester City chấp 2 trái 2 trái rưỡi, cho lựa. Xu thế đổ cửa trên có thể còn tăng thêm đến trước giờ bóng lăn. Chọn cửa trên vẫn yên tâm hơn, cho dù tổng số tiền đặt vào cửa Manchester City đã chiếm đến 68%.

Soi tỉ số trận Burnley – Manchester City: Hai bàn là không đủ - Ảnh 2.

Soi tỉ số trận Burnley – Manchester City: Hai bàn là không đủ - Ảnh 3.

Tỉ số được ưa chuộng nhất vẫn là Manchester City thắng 0-2 hoăc 0-3 với cùng mệnh giá đặt 1 ăn 7.5, trong lúc tỉ số 0-4 ăn 9.2. Một trận thua đậm cho Burnley là khó tránh khi những tỉ số sít sao đều có giá rất hấp dẫn: Tỉ số 1-2 và 1-3 đặt 1 ăn 10, còn 0-1 ăn 12, 1-4 ăn 13. Hòa không phải là đáp án của trận này khi 1-1 có giá đặt 1 ăn đến 17, còn 2-2 ăn 28, 0-0 ăn đến 30.

Tin liên quan

Ronaldo và con trai có thể cùng thi đấu chuyên nghiệp tại Al-Nassr

Ronaldo và con trai có thể cùng thi đấu chuyên nghiệp tại Al-Nassr

(NLĐO) - Trong một động thái mới nhất, CLB Al-Nassr đang cân nhắc đôn Ronaldo Jr lên đội 1 để sát cánh cùng người cha.

HLV Mancini và học trò mừng "hụt" chức vô địch vì kịch bản không ngờ

(NLĐO) - HLV Mancini và CLB AL-Sadd đã có màn ăn mừng hụt chức vô địch quốc gia Qatar sớm 1 vòng đấu khi LĐBĐ Qatar vừa ra quyết định bất ngờ.

Chelsea thua sốc tại AMEX, chạm đáy khủng hoảng cuộc đua Ngoại hạng

(NLĐO) - Thảm bại 0-3 trước Brighton đẩy Chelsea lún sâu vào khủng hoảng đồng thời gần như khép lại hy vọng giành vé dự Champions League mùa tới của "The Blues"

Manchester City Burnley Soi tỉ số
