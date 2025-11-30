HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Soi tỉ số trận Chelsea - Arsenal: Hòa là cái kết đẹp cho chủ nhà

Trung Dũng

(NLĐO) - Khi cả Chelsea lẫn Arsenal đều muốn chơi thận trọng, khả năng trận derby Bắc London lúc 23 giờ 30 phút hôm nay sẽ căng và thậm chí có rất ít bàn thắng

Soi tỉ số trận Chelsea – Arsenal: Không ai muốn mạo hiểm thua trận - Ảnh 1.

Moises Caicedo (Chelsea) và Declan Rice (Arsenal)

Chelsea đang tràn đầy tự tin sau chiến thắng Barcelona 3-0 tại Champions League, với việc giữ sạch lưới 4 trận trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường, họ muốn thách thức hàng công sắc bén của Arsenal.

Chelsea tìm cách nào phá lưới Arsenal?

Trước trận đấu, Chelsea có hành động lạ khi sớm công bố việc ngôi sao chủ lực Cole Palmer sẽ trở lại đối đầu Arsenal như một thông điệp là sẽ tấn công, nhưng giới chuyên môn cho rằng họ sẽ chơi phòng thủ để chờ cơ hội phản công.

Mặt khác, Arsenal chơi ấn tượng ở hàng phòng ngự mùa này, với việc giữ sạch lưới 75% trong số 10 trận đấu tại Premier League. Mặc dù tiền đạo chủ lực Viktor Gyokeres có thể kịp bình phục để đối đầu với Chelsea, nhưng chúng ta khó có thể chứng kiến một trận đấu có nhiều bàn thắng tại Stamford Bridge, đặc biệt là khi cả hai đội đều không muốn thua trong trận derby. 

Tiền vệ Martin Odegaard cũng được đánh giá là còn bỏ ngỏ khả năng ra sân vào lúc 23 giờ 30 phút giờ Việt Nam hôm nay, 30-11.

Hòa là khả năng rất dễ xảy ra khi Chelsea và Arsenal đã chia điểm trong 2 trong 4 lần chạm trán gần nhất. Hãng thống kê OPTA cũng tiết lộ rằng Arsenal vốn thua 6 trong 7 trận Premier League không thắng trên sân Chelsea tử năm 2013 đến 2018, nhưng hiện họ bất bại trong 6 chuyến viếng thăm Stamford Bridge gần nhất (thắng 3, hòa 3). Dĩ nhiên, chiến tích đó gắn liền với cái tên Mikel Arteta trong 3 mùa chiếm ngôi á quân Premier League.

Dự đoán: Arsenal từ hòa đến thắng

Cựu bình luận viên BBC Mark Lawrenson và cựu tiền vệ Arsenal Paul Merson tán thành ý tưởng hòa khi chọn kết quả 1-1. Trong khi cựu HLV Harry Redknapp và cựu tiền đạo Chris Sutton đều ủng hộ Arsenal thắng với tỉ số 2-0.

Như vậy, một kết quả không thua sẽ có lợi cho chủ nhà và không tồi với đội khách. Dù vậy, đang trên đà hưng phấn, "pháo thủ" chắc hẳn không dừng lại. Vấn đề là ông Arteta sẽ xoay vòng đội hình ra sao để giữ được sự sung mãn khi Arsenal bất lợi về 1 ngày nghỉ so với d dội chủ sân Stamford Bridge.

Dự đoán: Chelsea - Arsenal 1-1.

Đối đầu trực tiếp

16-3-2025

Arsenal

Chelsea

1-0

10-11-2024

Chelsea

Arsenal

1-1

23-4-2024

Arsenal

Chelsea

5-0

21-10-2023

Chelsea

Arsenal

2-2

02-5-2023

Arsenal

Chelsea

3-1

06-11-2022

Chelsea

Arsenal

0-1

20-4-2022

Chelsea

Arsenal

2-4

22-8-2021

Arsenal

Chelsea

0-2

12-5-2021

Chelsea

Arsenal

0-1

26-12-2020

Arsenal

Chelsea

3-1


English Premier League

Asian Handicap

Over/Under

Home

Handicap

Away

Over

Total

Under

30/11 23:30

[2] Chelsea - Arsenal [1]

1.975

1/4 : 0

1.90

1.925

2 1/2

1.925

30/11 23:30

[2] Chelsea - Arsenal [1]

1.925

1/4 : 0

1.875

2.00

2 1/2

1.85

30/11 23:30

[3] Chelsea vs Arsenal [1]

1.95

1/4 : 0

1.95

2.00

2 1/2

1.875

30/11 23:30

[3] Chelsea vs Arsenal [1]

1.925

1/4 : 0

1.975

2.075

2 1/2

1.825

Ti lệ trận đấu ban đầu là Arsenal chấp đồng nửa, ăn 9, thua 97. Đến sáng sớm nay đã chuyển thành cho lựa, nhưng trưa nay thị trường đã nghiêng về cửa dưới khi Arsenal ăn 97, thua 92. Chọn dưới sẽ vui hơn.

Soi tỉ số trận Chelsea – Arsenal: Không ai muốn mạo hiểm thua trận - Ảnh 2.

Hòa là tỉ số được ưa chuộng nhất khi 1-1 mang mệnh giá đặt 1 ăn chỉ 6.7, còn 0-0 ăn đến 11.Không ít người chọn cửa thắng cho Arsenal khi tỉ số 0-1 có giá 7.9, trong lúc 1-2 mang mệnh giá 8.8, còn 0-2 là ăn 11. Chiến thắng của Chelsea không được kỳ vọng khi 1-0 ăn đến 10, còn 2-1 ăn 11.

Soi tỉ số trận Chelsea – Arsenal: Không ai muốn mạo hiểm thua trận - Ảnh 3.


Tin liên quan

Soi tỉ số trận Crystal Palace - Manchester United: Đại bàng hứa hẹn bay cao

Soi tỉ số trận Crystal Palace - Manchester United: Đại bàng hứa hẹn bay cao

(NLĐO) - Manchester United muốn vùng dậy sau khi chuỗi trận bất bại dưới thời Ruben Amorim chấm dứt, nhưng làm khách ở Crystal Palace hứa hẹn sẽ rất khó khăn.

Soi tỉ số trận Everton - Newcastle: Chờ Chích chòe lên tiếng

(NLĐO) - Everton muốn thừa thắng xông lên sau khi quật ngã Quỷ đỏ, nhưng đánh bại Newcastle là chuyện không dễ, dù Chích chòe đang chơi kém trên sân khách.

Soi tỉ số trận Manchester City - Leeds: Chuộc lỗi bằng cơn mưa bàn thắng

(NLĐO) - Manchester City đang muốn chuộc lỗi với khán giả nhà nên đừng ngạc nhiên khi thấy họ dội cơn mưa bàn thắng trên sân Etihad.

Arsenal Chelsea Soi tỉ số
