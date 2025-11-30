Moises Caicedo (Chelsea) và Declan Rice (Arsenal)

Chelsea đang tràn đầy tự tin sau chiến thắng Barcelona 3-0 tại Champions League, với việc giữ sạch lưới 4 trận trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường, họ muốn thách thức hàng công sắc bén của Arsenal.

Chelsea tìm cách nào phá lưới Arsenal?

Trước trận đấu, Chelsea có hành động lạ khi sớm công bố việc ngôi sao chủ lực Cole Palmer sẽ trở lại đối đầu Arsenal như một thông điệp là sẽ tấn công, nhưng giới chuyên môn cho rằng họ sẽ chơi phòng thủ để chờ cơ hội phản công.

Mặt khác, Arsenal chơi ấn tượng ở hàng phòng ngự mùa này, với việc giữ sạch lưới 75% trong số 10 trận đấu tại Premier League. Mặc dù tiền đạo chủ lực Viktor Gyokeres có thể kịp bình phục để đối đầu với Chelsea, nhưng chúng ta khó có thể chứng kiến một trận đấu có nhiều bàn thắng tại Stamford Bridge, đặc biệt là khi cả hai đội đều không muốn thua trong trận derby.

Tiền vệ Martin Odegaard cũng được đánh giá là còn bỏ ngỏ khả năng ra sân vào lúc 23 giờ 30 phút giờ Việt Nam hôm nay, 30-11.

Hòa là khả năng rất dễ xảy ra khi Chelsea và Arsenal đã chia điểm trong 2 trong 4 lần chạm trán gần nhất. Hãng thống kê OPTA cũng tiết lộ rằng Arsenal vốn thua 6 trong 7 trận Premier League không thắng trên sân Chelsea tử năm 2013 đến 2018, nhưng hiện họ bất bại trong 6 chuyến viếng thăm Stamford Bridge gần nhất (thắng 3, hòa 3). Dĩ nhiên, chiến tích đó gắn liền với cái tên Mikel Arteta trong 3 mùa chiếm ngôi á quân Premier League.

Dự đoán: Arsenal từ hòa đến thắng

Cựu bình luận viên BBC Mark Lawrenson và cựu tiền vệ Arsenal Paul Merson tán thành ý tưởng hòa khi chọn kết quả 1-1. Trong khi cựu HLV Harry Redknapp và cựu tiền đạo Chris Sutton đều ủng hộ Arsenal thắng với tỉ số 2-0.

Như vậy, một kết quả không thua sẽ có lợi cho chủ nhà và không tồi với đội khách. Dù vậy, đang trên đà hưng phấn, "pháo thủ" chắc hẳn không dừng lại. Vấn đề là ông Arteta sẽ xoay vòng đội hình ra sao để giữ được sự sung mãn khi Arsenal bất lợi về 1 ngày nghỉ so với d dội chủ sân Stamford Bridge.

Dự đoán: Chelsea - Arsenal 1-1.

Đối đầu trực tiếp

16-3-2025 Arsenal Chelsea 1-0 10-11-2024 Chelsea Arsenal 1-1 23-4-2024 Arsenal Chelsea 5-0 21-10-2023 Chelsea Arsenal 2-2 02-5-2023 Arsenal Chelsea 3-1 06-11-2022 Chelsea Arsenal 0-1 20-4-2022 Chelsea Arsenal 2-4 22-8-2021 Arsenal Chelsea 0-2 12-5-2021 Chelsea Arsenal 0-1 26-12-2020 Arsenal Chelsea 3-1





English Premier League Asian Handicap Over/Under Home Handicap Away Over Total Under 30/11 23:30 [2] Chelsea - Arsenal [1] 1.975 1/4 : 0 1.90 1.925 2 1/2 1.925

Ti lệ trận đấu ban đầu là Arsenal chấp đồng nửa, ăn 9, thua 97. Đến sáng sớm nay đã chuyển thành cho lựa, nhưng trưa nay thị trường đã nghiêng về cửa dưới khi Arsenal ăn 97, thua 92. Chọn dưới sẽ vui hơn.

Hòa là tỉ số được ưa chuộng nhất khi 1-1 mang mệnh giá đặt 1 ăn chỉ 6.7, còn 0-0 ăn đến 11.Không ít người chọn cửa thắng cho Arsenal khi tỉ số 0-1 có giá 7.9, trong lúc 1-2 mang mệnh giá 8.8, còn 0-2 là ăn 11. Chiến thắng của Chelsea không được kỳ vọng khi 1-0 ăn đến 10, còn 2-1 ăn 11.



