Thể thao

Soi tỉ số trận Everton - Newcastle: Chờ Chích chòe lên tiếng

Trung Dũng

(NLĐO) - Everton muốn thừa thắng xông lên sau khi quật ngã Quỷ đỏ, nhưng đánh bại Newcastle là chuyện không dễ, dù Chích chòe đang chơi kém trên sân khách.

Soi tỉ số trận Everton – Newcastle: Chờ Chích chòe lên tiếng - Ảnh 1.

Jack Grealish (Everton) và Harvey Barnes (Newcastle)

Everton tràn đầy tự tin đánh bại Newcastle sau hai chiến thắng liên tiếp trước Fulham và Manchester United. Hãy nhớ rằng chiến thắng Quỷ đỏ là một chiến công bởi đây là lần đầu tiên họ thắng ở Old Trafford, đặc biệt là thắng với chỉ 10 người trên sân.

Khí thế đó khiến Everton tin là họ có thể quật ngã được Newcastle, đối thủ mà họ không thua trong 4 lần chạm trán ở 2 mùa giải qua. David Moyes đang hướng đến trận giữ sạch lưới thứ ba liên tiếp, một điều họ không làm được từ tháng 4-2024. Với hàng thủ ấn tượng của David Moyes, giới bình luận tin họ sẽ kéo dài chuỗi trận bất bại của mình.

Trong khi đó, đoàn quân của Eddie Howe đang gặp khó khăn trên sân khách khi Newcastle thua cả 4 trận sân khách gần nhất trên mọi đấu trường. Với những vấn đề về hàng phòng ngự (thủng lưới 2,5 bàn mỗi trận), ngay đến huyền thoại Newcastle là Alan Shearer cũng không giấu vẻ bi quan khi chỉ hy vọng đội sẽ tránh được thất bại ở Goodison Park lần này.

Nhưng một số nhà quan sát cho rằng Newcastle vẫn đang chơi tốt dù thua 3 trận sân khách gần nhất, nơi họ mở tỉ số ở 2 trong 3 trận đó. Uy lực tấn công của Chích chòe cũng sẽ khác đi với sự trở lại của Anthony Gordon trong đội hình xuất phát. Chân sút số 1 Nick Woltemade cũng đã trở lại đội hình xuất phát, càng làm tăng thêm cơ hội chiến thắng cho lựa chọn này.

Tham khảo ý kiến chuyên gia, không ai tin vào chiến thắng của Newcastle. Cựu bình luận viên BBC Mark Lawrenson và cựu tiền đạo Chris Sutton chọn kết quả hòa 1-1, trong lúc cựu tiền vệ Arsenal Paul Merson lẫn cựu HLV Harry Redknapp đều ủng hộ Everton thắng 2-1. Trận Everton - Newcastle sẽ diễn ra lúc 0 giờ 30, ngày 30-11.

Dự đoán: Everton - Newcastle 1–2

Đối đầu trực tiếp

25-5-2025

Newcastle

Everton

0-1

05-10-2024

Everton

Newcastle

0-0

02-4-2024

Newcastle

Everton

1-1

07-12-2023

Everton

Newcastle

3-0

27-4-2023

Everton

Newcastle

1-4

19-10-2022

Newcastle

Everton

1-0

17-3-2022

Everton

Newcastle

1-0

08-2-2022

Newcastle

Everton

3-1

30-1-2021

Everton

Newcastle

0-2

01-11-2020

Newcastle

Everton

2-1

English Premier League

Asian Handicap

Over/Under

Home

Handicap

Away

Over

Total

Under

30/11 00:30

[11] Everton - Newcastle [14]

2.00

0 : 0

1.875

2.025

2 1/2

1.825

30/11 00:30

[11] Everton - Newcastle [14]

1.975

0 : 0

1.90

2.05

2 1/2

1.825

30/11 00:30

11] Everton - Newcastle [14]

2.00

0 : 0

1.90

2.05

2 1/2

1.825

Tỉ lệ trận đấu này mùa trước Newcastle luôn chấp đồng nửa, nhưng mùa này là đồng banh dù Newcastle hơi lún tiền, với mức ăn 87, thua đủ. Đến chiều qua. Newcastle vẫn ăn 9 và thua 95. Nhưng sáng nay là ăn 9, thua đủ. Những chao đảo này không hứa hẹn t4hi5 trường sqe4 đổ hẳn về bên nào trước giờ bóng lăn. Nhưng khi cả thế giới ủng hộ chủ nhà là lúc bạn nên chọn đội khách.

Soi tỉ số trận Everton – Newcastle: Chờ Chích chòe lên tiếng - Ảnh 2.

Soi tỉ số trận Everton – Newcastle: Chờ Chích chòe lên tiếng - Ảnh 3.

Đúng như dự báo, hòa là kết quả phổ biến nhất khi tỉ số 1-1 có mệnh giá đặt 1 ăn 6.7, còn 0-0 đặt 1 ăn 10. Sự cân bằng của trận đấu thể hiện qua mức giá ngang nhau giữa thắng và thua. Ví dụ tỉ số 1-0 và 0-1 có cùng mức giá 8.3, 2-0 và 0-2 có mức giá sít sao 13 và 12, còn 2-1 và 1-2 có giá đặt 1 ăn 10 và ăn 9.6.

Everton newcastle Soi tỉ số
