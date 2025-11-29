Soi tỉ số trận Everton - Newcastle: Chờ Chích chòe lên tiếng

Jack Grealish (Everton) và Harvey Barnes (Newcastle)

Everton tràn đầy tự tin đánh bại Newcastle sau hai chiến thắng liên tiếp trước Fulham và Manchester United. Hãy nhớ rằng chiến thắng Quỷ đỏ là một chiến công bởi đây là lần đầu tiên họ thắng ở Old Trafford, đặc biệt là thắng với chỉ 10 người trên sân.

Khí thế đó khiến Everton tin là họ có thể quật ngã được Newcastle, đối thủ mà họ không thua trong 4 lần chạm trán ở 2 mùa giải qua. David Moyes đang hướng đến trận giữ sạch lưới thứ ba liên tiếp, một điều họ không làm được từ tháng 4-2024. Với hàng thủ ấn tượng của David Moyes, giới bình luận tin họ sẽ kéo dài chuỗi trận bất bại của mình.

Trong khi đó, đoàn quân của Eddie Howe đang gặp khó khăn trên sân khách khi Newcastle thua cả 4 trận sân khách gần nhất trên mọi đấu trường. Với những vấn đề về hàng phòng ngự (thủng lưới 2,5 bàn mỗi trận), ngay đến huyền thoại Newcastle là Alan Shearer cũng không giấu vẻ bi quan khi chỉ hy vọng đội sẽ tránh được thất bại ở Goodison Park lần này.

Nhưng một số nhà quan sát cho rằng Newcastle vẫn đang chơi tốt dù thua 3 trận sân khách gần nhất, nơi họ mở tỉ số ở 2 trong 3 trận đó. Uy lực tấn công của Chích chòe cũng sẽ khác đi với sự trở lại của Anthony Gordon trong đội hình xuất phát. Chân sút số 1 Nick Woltemade cũng đã trở lại đội hình xuất phát, càng làm tăng thêm cơ hội chiến thắng cho lựa chọn này.

Tham khảo ý kiến chuyên gia, không ai tin vào chiến thắng của Newcastle. Cựu bình luận viên BBC Mark Lawrenson và cựu tiền đạo Chris Sutton chọn kết quả hòa 1-1, trong lúc cựu tiền vệ Arsenal Paul Merson lẫn cựu HLV Harry Redknapp đều ủng hộ Everton thắng 2-1. Trận Everton - Newcastle sẽ diễn ra lúc 0 giờ 30, ngày 30-11.

Dự đoán: Everton - Newcastle 1–2

Đối đầu trực tiếp

25-5-2025 Newcastle Everton 0-1 05-10-2024 Everton Newcastle 0-0 02-4-2024 Newcastle Everton 1-1 07-12-2023 Everton Newcastle 3-0 27-4-2023 Everton Newcastle 1-4 19-10-2022 Newcastle Everton 1-0 17-3-2022 Everton Newcastle 1-0 08-2-2022 Newcastle Everton 3-1 30-1-2021 Everton Newcastle 0-2 01-11-2020 Newcastle Everton 2-1

English Premier League Asian Handicap Over/Under Home Handicap Away Over Total Under 30/11 00:30 [11] Everton - Newcastle [14] 2.00 0 : 0 1.875 2.025 2 1/2 1.825

Tỉ lệ trận đấu này mùa trước Newcastle luôn chấp đồng nửa, nhưng mùa này là đồng banh dù Newcastle hơi lún tiền, với mức ăn 87, thua đủ. Đến chiều qua. Newcastle vẫn ăn 9 và thua 95. Nhưng sáng nay là ăn 9, thua đủ. Những chao đảo này không hứa hẹn t4hi5 trường sqe4 đổ hẳn về bên nào trước giờ bóng lăn. Nhưng khi cả thế giới ủng hộ chủ nhà là lúc bạn nên chọn đội khách.