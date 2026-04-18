Thể thao

Real Madrid đối diện khủng hoảng sau thất bại trước Bayern Munich

Hoàng Hiệp

(NLĐO) - Thất bại trước Bayern Munich tại tứ kết Champions League kéo theo hàng loạt hệ lụy đối với Real Madrid.

Đánh mất vị trí dẫn đầu

Trên bảng xếp hạng các CLB bóng đá nam của UEFA, Real Madrid vừa đánh mất vị trí dẫn đầu sau nhiều năm thống trị. Dựa trên thành tích tại đấu trường châu Âu 5 mùa giải gần đây, Bayern Munich đã vượt lên với 146.500 điểm, hơn "Los Blancos" 2.000 điểm.

Real Madrid đối diện khủng hoảng sau thất bại trước Bayern Munich - Ảnh 1.

Real Madrid phải nhường vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng CLB UEFA cho Bayern Munich

Đáng chú ý, 2 lần liên tiếp dừng bước ở tứ kết sau chức vô địch mùa 2023-2024 khiến đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha chỉ tích lũy thêm được 24.500 điểm (mùa 2024-2025) và 27.000 điểm (mùa 2025-2026), không đủ để duy trì ngôi đầu bảng.

Ngược lại, Bayern Munich được cộng thêm 38.250 điểm sau khi loại Real Madrid để tiến vào bán kết. Con số trên còn đến từ phong độ ổn định của thầy trò HLV Vincent Kompany khi họ thắng hầu hết các trận đấu ở vòng phân hạng Champions League mùa này (chỉ trừ thất bại 1-3 trước Arsenal).

Ngoài ra, "Hùm xám" vẫn còn cơ hội nới rộng cách biệt với "Kền kền trắng" nếu thắng ĐKVĐ PSG ở bán kết và giành vé chơi trận chung kết châu lục.

Mặt khác, theo tờ Mundo Deportivo (Tây Ban Nha), UEFA đã phạt Real Madrid 20.000 euro (hơn 600 triệu đồng) vì hành vi đình trệ trận tứ kết lượt đi với Bayern Munich trên sân nhà Bernabeu giữa tuần trước.

Real Madrid đối diện khủng hoảng sau thất bại trước Bayern Munich - Ảnh 2.

Chức vô địch La Liga ngày càng xa tầm với của Real Madrid sau trận hòa Girona (Ảnh: Real Madrid FC)

Trong báo cáo kỷ luật, cơ quan quản lý bóng đá châu Âu nhấn mạnh sự chậm trễ gây gián đoạn nghiêm trọng trận đấu được truyền hình trực tiếp trên quy mô quốc tế. Dù mức phạt không quá lớn, nó vẫn phản ánh sự thiếu chuyên nghiệp trong bối cảnh "Los Blancos" đang đối diện nhiều áp lực.

HLV Alvaro Arbeloa nên bị sa thải?

Tờ Marca vừa tiến hành một cuộc khảo sát quy mô lớn nhằm giúp Real Madrid tìm ra giải pháp thoát khỏi khủng hoảng. Theo đó, 73% người tham gia cho rằng HLV Alvaro Arbeloa nên bị sa thải sau khi "Kền kền trắng" vuột mất Cúp Nhà vua Tây Ban Nha, Champions League và gần như không còn cơ hội cạnh tranh La Liga dưới sự dẫn dắt của ông.

Real Madrid đối diện khủng hoảng sau thất bại trước Bayern Munich - Ảnh 3.

HLV Alvaro Arbeloa đã đánh mất niềm tin nơi người hâm mộ (Ảnh: UEFA)

Về các cầu thủ, Eduardo Camavinga được xem là nguyên nhân dẫn đến thất bại của Real Madrid ở trận tứ kết lượt về mới đây. Bên cạnh đó, có 8%, tương đương 50.000 phiếu bầu, ủng hộ sự ra đi của Vinicius Junior sau mùa giải cực kỳ thất thường.

Kết quả trên cho thấy niềm tin của cổ động viên dành cho đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha đang lung lay dữ dội. Lúc này, một cuộc cải tổ có thể sẽ diễn ra, ít nhất là với vị trí trên băng ghế huấn luyện của Alvaro Arbeloa.

Trước mắt, toàn đội sẽ tiếp đón Alaves ở vòng 33 La Liga (rạng sáng 22-4). Sau 2 cú sẩy chân trước Mallorca và Girona, Real Madrid buộc phải tìm lại cảm giác chiến thắng để ổn định tinh thần.


Real Madrid đối mặt thực tế khắc nghiệt

Real Madrid đối mặt thực tế khắc nghiệt

Thua Bayern Munich cả 2 lượt trận tứ kết Champions League, Real Madrid cay đắng nhận lấy kết cục trắng tay cả mùa giải

Đánh bại cựu vô địch châu Âu, Nottingham Forest vào bán kết Europa League

(NLĐO) – Pha lập công của Morgan Gibbs-White giúp Nottingham Forest vượt qua cựu vô địch châu Âu Porto để giành vé vào bán kết Europa League sau 42 năm.

Man City - Arsenal có thể phải đấu play-off định đoạt Ngoại hạng Anh

(NLĐO) - Arsenal và Man City có thể phải đá play-off trên sân trung lập để phân định ngôi vương Ngoại hạng Anh mùa giải 2025-2026.

