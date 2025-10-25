Joao Pedro (trái) trở lại dẫn dắt tuyến tấn công Chelsea

Với chiến thắng liên tiếp trước Liverpool và Nottingham Forest, Chelsea háo hức quật ngã đội tân binh Sunderland để vươn cao hơn trên bảng xếp hạng. Chính HLV Chelsea, Enzo Maresca cũng đốc thúc các học trò duy trì nhịp điệu chiến thắng sau khi hạ gục Ajax 5-1 ở Champions League.

Cole Palmer đã không còn là nỗi tiếc nuối của Chelsea khi bất chấp chấn thương của anh, The Blues vẫn tạo được những chiến thắng tưng bừng.

Hậu vệ phải Malo Gusto vắng mặt vì án treo giò, trong khi tiền đạo Joao Pedro đã trở lại sau án treo giò tại Champions League. Tân binh Estevao cũng đang nỗ lực để được ra sân ngay từ đầu.

Đối thủ của Chelsea, Sunderland đã thi đấu tốt khi đánh bại Wolverhampton trên sân nhà vào cuối tuần, nhưng xét đến phong độ thiếu ổn định trên sân khách, chẳng ai tin họ có thể gây khó cho chủ nhà The Blues đang có phong độ cao. Trong lần gặp nhau gần nhất tại London, vào năm 2017, Chelsea đã giành chiến thắng 5-1 trước Sunderland, đội sẽ vắng mặt Alese, Cirkin, Hjelde, Mundle, Diarra và Sadiki trong trận đấu vào thứ Bảy.

Tham khảo ý kiến chuyên gia, tất cả đều ủng hộ chiến thắng của Chelsea, vấn đề là với tỉ số nào mà thôi. Cựu HLV Harry Redknapp chọn tỉ số 2-1, trong lúc cựu bình luận viên BBC Mark Lawrenson đoán tỉ số 2-0, đó cũng là đáp án của huyền thoại Arsenal Paul Merson và cựu tiền đạo Chris Sutton.

Dự đoán: Chelsea - Sunderland 3-1

Đối đầu trực tiếp

21-5-2017 Chelsea Sunderland 5-1 14-12-2016 Sunderland Chelsea 0-1 07-5-2016 Sunderland Chelsea 3-2 19-12-2015 Chelsea Sunderland 3-1 24-5-2015 Chelsea Sunderland 3-1 29-11-2014 Sunderland Chelsea 0-0 19-4-2014 Chelsea Sunderland 1-2 04-12-2013 Sunderland Chelsea 3-4 07-4-2013 Chelsea Sunderland 2-1 08-12-2012 Sunderland Chelsea 1-3

English Premier League Asian Handicap Over/Under Home Handicap Away Over Total Under 25/10 22:00 [5] Chelsea - Sunderland [7] 1.825 0 : 1 1/4 2.05 1.925 2 3/4 1.95

Tỉ lệ ban đầu của trận đấu đã là khoảng cách rất lớn khi Chelsea chấp hẳn 1 trái 1 trái rưỡi. lún tiền (ăn 82, thua đủ). Đến sáng nay, thị trường đã chọn đội yếu hơn không ít nên giá đã chuyển thành 97-92. Chọn chủ nhà vẫn yên tâm hơn.