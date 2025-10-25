HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao Bóng đá

Soi tỉ số trận Chelsea – Sunderland: Dập tắt sự hưng phấn của tân binh

Trung Dũng

(NLĐO) - Chelsea tiếp Sunderland trên sân nhà lúc 21 giờ ngày 25-10 với khí thế hừng hực. Sẽ chẳng ai ngạc nhiên nếu họ vùi dập "Mèo đen" ở Stamford Bridge

Soi tỉ số trận Chelsea – Sunderland: Vùi dập đội tân binh - Ảnh 1.

Joao Pedro (trái) trở lại dẫn dắt tuyến tấn công Chelsea

Với chiến thắng liên tiếp trước Liverpool và Nottingham Forest, Chelsea háo hức quật ngã đội tân binh Sunderland để vươn cao hơn trên bảng xếp hạng. Chính HLV Chelsea, Enzo Maresca cũng đốc thúc các học trò duy trì nhịp điệu chiến thắng sau khi hạ gục Ajax 5-1 ở Champions League.

Cole Palmer đã không còn là nỗi tiếc nuối của Chelsea khi bất chấp chấn thương của anh, The Blues vẫn tạo được những chiến thắng tưng bừng.

Hậu vệ phải Malo Gusto vắng mặt vì án treo giò, trong khi tiền đạo Joao Pedro đã trở lại sau án treo giò tại Champions League. Tân binh Estevao cũng đang nỗ lực để được ra sân ngay từ đầu.

Đối thủ của Chelsea, Sunderland đã thi đấu tốt khi đánh bại Wolverhampton trên sân nhà vào cuối tuần, nhưng xét đến phong độ thiếu ổn định trên sân khách, chẳng ai tin họ có thể gây khó cho chủ nhà The Blues đang có phong độ cao. Trong lần gặp nhau gần nhất tại London, vào năm 2017, Chelsea đã giành chiến thắng 5-1 trước Sunderland, đội sẽ vắng mặt Alese, Cirkin, Hjelde, Mundle, Diarra và Sadiki trong trận đấu vào thứ Bảy.

Tham khảo ý kiến chuyên gia, tất cả đều ủng hộ chiến thắng của Chelsea, vấn đề là với tỉ số nào mà thôi. Cựu HLV Harry Redknapp chọn tỉ số 2-1, trong lúc cựu bình luận viên BBC Mark Lawrenson đoán tỉ số 2-0, đó cũng là đáp án của huyền thoại Arsenal Paul Merson và cựu tiền đạo Chris Sutton.

Dự đoán: Chelsea - Sunderland 3-1

Đối đầu trực tiếp

21-5-2017

Chelsea

Sunderland

5-1

14-12-2016

Sunderland

Chelsea

0-1

07-5-2016

Sunderland

Chelsea

3-2

19-12-2015

Chelsea

Sunderland

3-1

24-5-2015

Chelsea

Sunderland

3-1

29-11-2014

Sunderland

Chelsea

0-0

19-4-2014

Chelsea

Sunderland

1-2

04-12-2013

Sunderland

Chelsea

3-4

07-4-2013

Chelsea

Sunderland

2-1

08-12-2012

Sunderland

Chelsea

1-3

English Premier League

Asian Handicap

Over/Under

Home

Handicap

Away

Over

Total

Under

25/10 22:00

[5] Chelsea - Sunderland [7]

1.825

0 : 1 1/4

2.05

1.925

2 3/4

1.95

25/10 22:00

[5] Chelsea vs Sunderland [7]

1.975

0 : 1 1/4

1.925

1.975

2 3/4

1.90

Tỉ lệ ban đầu của trận đấu đã là khoảng cách rất lớn khi Chelsea chấp hẳn 1 trái 1 trái rưỡi. lún tiền (ăn 82, thua đủ). Đến sáng nay, thị trường đã chọn đội yếu hơn không ít nên giá đã chuyển thành 97-92. Chọn chủ nhà vẫn yên tâm hơn.

Soi tỉ số trận Chelsea – Sunderland: Vùi dập đội tân binh - Ảnh 2.

Tỉ số được chọn nhiều nhất vẫn là 2-0 với mệnh giá đặt 1 ăn chỉ 7.10. Tuy nhiên, đa số người hâm mộ dự báo một chiến thắng khó khăn cho Chelsea nên tỉ số 1-0 có giá 7.9, còn 2-1 mang mệnh giá đặt 1 ăn chỉ 8. Hòa cũng là lựa chọn của một số người khi 1-1 có giá 9.2, trong lúc những kết quả "vỡ trận" không mấy lôi cuốn khi 3-0 ăn đến 10, còn 3-1 ăn 11.

Soi tỉ số trận Chelsea – Sunderland: Vùi dập đội tân binh - Ảnh 3.

Tin liên quan

Messi lập cú đúp, với 1 bàn dễ nhất sự nghiệp

Messi lập cú đúp, với 1 bàn dễ nhất sự nghiệp

(NLĐO) - Inter Miami giành chiến thắng thuyết phục trước Nashville với màn tỏa sáng của Lionel Messi và các đồng đội.

Thủ môn "việc nhẹ lương cao" Scott Carson giải nghệ ở tuổi 40

(NLĐO) - Sau hơn hai thập kỷ gắn bó với bóng đá chuyên nghiệp, thủ môn Scott Carson – cái tên quen thuộc với người hâm mộ Anh – tuyên bố giải nghệ ở tuổi 40.

Phong độ "hủy diệt" của Harry Kane

Harry Kane đã ghi được 20 bàn thắng chỉ sau 12 trận trên mọi đấu trường từ đầu mùa

