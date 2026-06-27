Soi tỉ số trận Colombia – Bồ Đào Nha: Quyền lực Ronaldo

Luis Diaz (Colombia) và Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha)

Trận quyết đấu ở bảng K diễn ra lúc 6 giờ 30 ngày 28-6 tại sân vận động Hard Rock ở Miami Gardens. Một trận cầu hấp dẫn với sự hiện diện của ngôi sao Cristiano Ronaldo khi kết quả thi đấu sẽ quyết định cách Bồ Đào Nha lẫn Colombia tiến vào vòng knock-out.

TT Đội ST T H B BT BB HS Điểm 1 Colombia 2 2 0 0 4 1 3 6 2 Bồ Đào Nha 2 1 1 0 6 1 5 4 3 CHDC Congo 2 0 1 1 1 2 -1 1 4 Uzbekistan 2 0 0 2 1 8 -7 0

Chiến lược đường dài

Colombia đang dẫn đầu bảng K với 6 điểm và đã chắc suất vào vòng 1/16, trong khi Bồ Đào Nha đứng thứ hai với 4 điểm, không che giấu tham vọng chiếm đoạt ngôi đầu. Báo chí Mỹ vạch trần ý đồ của Bồ Đào Nha khi khởi đầu chiến dịch chậm chạp là có ý chờ để xem tuyển Anh (ở bảng L) thi đấu như thế nào, họ không muốn đụng độ cường địch quá sớm. Bây giờ, khi đã tránh được Tam sư, Bồ Đào Nha sẽ quay lại tranh ngôi đầu bảng.

Bồ Đào Nha và Colombia không thể chọn đối thủ ở vòng knock-out bởi khi chuẩn bị ra sân họ cũng chưa biết kết quả trận đấu ở bảng L giữa Ghana và Croatia.

Vì thế, mục tiêu của Bồ Đào Nha là đánh bại Colombia để chiếm ngôi đầu bảng K, nơi có hành trình thuận lợi hơn. Nhất bảng K sẽ gặp đội hạng 3 các bảng D, E, I, J, L (nhiều khả năng là Croatia, Algeria, Senegal), nhưng quan trọng hơn là họ sẽ gặp đội Nhất bảng B (Thụy Sĩ) ở vòng 1/8, sau đó mới gặp nhánh của Argentina ở tứ kết.

Còn nếu đứng Nhì bảng K, Bồ Đào Nha sẽ gặp Nhì bảng L (Ghana hoặc Croatia), sau đó gặp Nhất bảng D (chủ nhà Mỹ) và gặp nhánh Tây Ban Nha ở tứ kết.

Cuộc chiến ngang tài ngang sức

Colombia là đội thi đấu ổn định hơn xuyên suốt vòng bảng, thắng cả hai trận và chỉ để thủng lưới một lần, họ thực sự đáng giá khi đối đầu với một đội tuyển Bồ Đào Nha vừa bị CHDC Congo cầm hòa.

Colombia đến sân Hard Rock Stadium sau khi thắng cả hai trận mở màn, đánh bại Uzbekistan 3-1 và sau đó thắng sát nút CHDC Congo 1-0. Dưới sự dẫn dắt của HLV N. Lorenzo, Colombia đã thể hiện sự chắc chắn trong phòng ngự, chỉ để thủng lưới một bàn trong hai trận đấu, trong khi Luis Diaz, Daniel Munoz và James Rodriguez đều đóng góp tích cực ở khâu tấn công. Bồ Đào Nha, dưới sự dẫn dắt của Roberto Martinez, đã có một vòng bảng không mấy thuyết phục dù sở hữu sức mạnh tấn công vượt trội. Trận hòa 1-1 trước CHDC Congo ở trận mở màn khiến họ cần một kết quả tích cực, và họ đã ghi chiến thắng thuyết phục 5-0 trước Uzbekistan. Trận thắng hủy diệt đó đã đặt ra câu hỏi về chất lượng đối thủ, và Colombia một thử thách xứng tầm.

Phong độ Colombia

Colombia - CHDC Congo 1-0 (World Cup 2026)

Uzbekistan - Colombia 1-3 (World Cup 2026)

Colombia - Jordan 2-0 (Giao hữu)

Colombia - Costa Rica 3-1 (Giao hữu)

Colombia - Pháp 1-3 (Giao hữu)

Colombia đã thắng 4 trong 5 trận gần nhất, trận thua duy nhất là trận giao hữu trước giải đấu với Pháp. Hai chiến thắng tại World Cup của họ đều là những màn trình diễn chuyên nghiệp, và chiến thắng 3-1 trước Uzbekistan cho thấy chất lượng tấn công của toàn đội.

Phong độ Bồ Đào Nha

Bồ Đào Nha - Uzbekistan 5-0 (World Cup 2026)

Bồ Đào Nha - CHDC Congo 1-1 (World Cup 2026)

Bồ Đào Nha - Nigeria 2-1 (Giao hữu)

Bồ Đào Nha - Chile 2-1 (Giao hữu)

Mỹ - Bồ Đào Nha 0-2 (Giao hữu)

Bồ Đào Nha đã thắng 4 trong 5 trận gần nhất, nhưng trận hòa 1-1 với CHDC Congo vẫn là lời cảnh báo trong một chuỗi trận tích cực. Đội bóng của Roberto Martinez có đủ hỏa lực để trừng phạt bất kỳ đối thủ nào vào ngày thi đấu tốt, nhưng khả năng phòng ngự của Colombia sẽ là một bài kiểm tra thực sự về chất lượng tấn công đó.

Lịch sử đối đầu

Colombia và Bồ Đào Nha chưa từng gặp nhau trong lịch sử quốc tế.

Tương quan lực lượng

Colombia bước vào trận đấu cuối cùng vòng bảng với phong độ cao. James Rodriguez đeo băng đội trưởng và đóng vai trò trung tâm trong lối chơi tấn công của đội xuyên suốt giải đấu, trong khi Luis Diaz, người đã ghi một bàn ở vòng bảng và có tổng cộng bảy bàn thắng trong các trận gần đây, vẫn là tiền đạo cánh nguy hiểm nhất trong đội hình. Daniel Munoz là cầu thủ nổi bật, đóng góp hai bàn thắng ở vị trí hậu vệ phải trong giải đấu cho đến nay, và N. Lorenzo khó có khả năng thực hiện những thay đổi lớn đối với đội hình đã giúp họ giành trọn 3 điểm.

Bồ Đào Nha có đầy đủ các mũi tấn công mạnh mẽ. Cristiano Ronaldo, người đã ghi hai bàn thắng trong thắng Uzbekistan ở vòng bảng, trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở sáu kỳ World Cup khác nhau, một thành tích phá kỷ lục cho thấy tầm quan trọng của anh đối với đội tuyển dù đã 41 tuổi. Bruno Fernandes, Bernardo Silva và Rafael Leao mang đến chiều sâu và sự sáng tạo xung quanh anh, và Roberto Martinez có nhiều lựa chọn trên khắp sân.

Đội hình dự kiến

Colombia (4-2-3-1): Vargas; Munoz, Davinson Sanchez, Lucumi, Mojica; Lerma, Rios; Jhon Arias, James Rodriguez (c), Luis Diaz; Cucho Hernandez

Bồ Đào Nha (4-3-3): Diogo Costa; Dalot, Ruben Dias, Goncalo Inacio, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernandes (c); Pedro Neto, Cristiano Ronaldo, Rafael Leao

Điểm nhấn chiến thuật

Trận đấu tâm điểm đáng chú ý là giữa Luis Diaz và hậu vệ phải Diogo Dalot của Bồ Đào Nha. Diaz, hiện đang chơi cho Bayern Munich, là mối đe dọa tấn công năng động nhất của Colombia, ghi được một bàn thắng tại World Cup lần này và tổng cộng 7 bàn thắng trong các trận đấu gần đây. Dalot có 34 lần được tuyển và là một hậu vệ cánh thiên về tấn công, điều này có nghĩa là anh thường bị lộ khoảng trống khi các đội bóng nhắm vào khu vực đó. Nếu Colombia có thể liên tục đẩy Diaz ra phía sau Dalot, điều đó sẽ làm giãn đội hình phòng ngự của Bồ Đào Nha và tạo ra khoảng trống cho James Rodriguez và Jhon Arias khai thác ở khu vực trung tâm. Mối đe dọa phản công của Bồ Đào Nha thông qua Rafael Leao ở cánh đối diện có nghĩa là hậu vệ cánh tấn công Daniel Munoz của Colombia sẽ cần phải cân bằng giữa tham vọng và khả năng phòng ngự.

Tham khảo ý kiến chuyên gia, cựu bình luân viên đài BBC Mark Lawrenson đoán kết quả Bồ Đào Nha thắng 0-2 trong lúc cựu tiền đạo tuyển Anh Chris Sutton chọn kết quả hòa 2-2.

Website Sports Mole dự đoán hòa 1-1, còn Yahoo Sports đoán kết quả 2-2 hoặc 3-3. Trong lúc Sports Illustrated đoán Bồ Đào Nha thắng 1-2.

Dự đoán: Colombia – Bồ Đào Nha 1-2

World Cup 2026 Asian Handicap Over/Under Home Handicap Away Over Total Under

Tỉ lệ ban đầu của trận đấu được niêm yết từ trước giải: Bồ Đào Nha chấp Colombia đồng nửa. ăn đủ, thua 85. Một mức chấp dễ chấp nhận dù nó không khác gì với đồng banh lún tiền, Khi giải khởi tranh, sự mờ nhạt của Ronaldo không ngăn được làn sóng ủng hộ khiến giá Bồ Đào Nha giảm dần đến mức chỉ còn ăn 80, thua đủ.

Khi Ronaldo tỏa sáng trong trận thắng Uzbekistan, làn sóng đặt vào cửa trên gia tăng khiến Bồ Đào Nha chấp đội đầu bảng Colombia đến nửa trái, cho lựa. Đến tối qua, giá Bồ Đào Nha chỉ còn ăn 85, thua đủ. Tuy nhiên, trưa nay thị trường đã nhảy chút xíu thành 90-97. Dù sao thì chọn Bồ Đào Nha vẫn vui hơn.