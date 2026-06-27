HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ World Cup 2026 Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
World Cup 2026
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá

Soi tỉ số trận Croatia – Ghana: Tin vào bản lĩnh sắc áo caro

Trung Dũng

(NLĐO) – Một kết quả hòa cũng đủ để Croatia nắm chắc suất đi tiếp nhưng họ sẽ gắng sức đánh bại Ghana để giành ngôi nhì bảng.

Soi tỉ số trận Croatia – Ghana: Tin vào bản lĩnh sắc áo caro - Ảnh 1.

Luka Modric (Croatia) và Jordan Ayew (Ghana)

Khi tuyển Anh đã chắc suất đầu bảng L với 4 điểm (sẽ gặp đội yếu Panama ở lượt cuối), trận đấu giữa Croatia và Ghana ở Philadelphia sẽ quyết định ngôi nhì bảng: "Những Ngôi Sao Đen" đã sớm đoạt vé trong lúc Croatia không được phép thua với bất cứ tỉ số nào nếu không muốn bị loại vì thành tích kém ở vị trí thứ 3.

TT

Đội

ST

T

H

B

BT

BB

HS

Điểm

1

Anh

2

1

1

0

4

2

2

4

2

Ghana

2

1

1

0

1

0

1

4

3

Croatia

2

1

0

1

3

4

-1

3

4

Panama

2

0

0

2

0

2

-2

0

Kinh nghiệm thi đấu của Croatia và áp lực phải thắng khiến họ trở nên nguy hiểm hơn trước một Ghana đã sớm có trongtay chiếc vé vào vòng knock-out. Sự chắc chắn trong phòng ngự của Ghana dưới thời Carlos Queiroz là một mối lo ngại thực sự, nhưng một đội tuyển Croatia vẫn có khả năng tạo ra những khoảnh khắc chất lượng thông qua Luka Modric và Andrej Kramaric được đánh giá cao hơn trong một trận đấu căng thẳng.

Khi tuyển Anh chưa biết đối thủ của mình ở vòng knock-out là ai trong số các đội hạng 3 bảng khác (nhiều khả năng là CHDC Congo, Senegal) thì Ghana và Croatia đã sớm biết sẽ đối đầu Bồ Đào Nha hoặc Colombia ở vòng knock-out.

Nếu đứng Nhì bảng L, Ghana sẽ gặp Nhì bảng K là Bồ Đào Nha ngày 3-7 ở Toronto. Trong lúc đội hạng 3 Croatia sẽ gặp đội Nhất bảng K là Colombia ngày 4-7 ở Kansas City.

Diện mạo cuộc chiến

Croatia đến sân Lincoln Financial Field với chiến dịch World Cup đang ở ngã ba đường. Trận thua 4-2 trước Anh ở lượt trận đầu tiên được tiếp nối bằng chiến thắng sít sao Panama 1-0, khiến họ kém Ghana một điểm và cần kết quả tích cực để chắc chắn đi tiếp.

Ghana, được dẫn dắt bởi HLV giàu kinh nghiệm Carlos Queiroz, đã thể hiện sự kiên cường ấn tượng trong hai trận đấu mở màn. Chiến thắng Panama 1-0 và trận hòa không bàn thắng với Anh cho thấy Queiroz đã nhanh chóng thiết lập được sự tổ chức phòng ngự trong một đội hình mà ông chỉ mới tiếp quản vào tháng 4-2026. Đội tuyển Ghana có thể chơi phòng ngự sâu và phản công, và chính điều đó khiến trận đấu này trở nên khó khăn đối với Croatia.

Trận đấu hứa hẹn sẽ là một ván cờ kinh điển trong một giải đấu: một đội bóng thiên về tấn công phải giành chiến thắng trước một đối thủ được huấn luyện bài bản, và chỉ cần một trận hòa cũng đã đủ. Khả năng của Croatia trong việc xuyên phá hàng phòng ngự Ghana bằng sự sáng tạo ở tuyến giữa sẽ là yếu tố quyết định trong 90 phút thi đấu.

Phong độ Croatia

Panama - Croatia 1-0 (World Cup 2026)

Anh – Croatia 4-2 (World Cup 2026)

Croatia - Slovenia 2-1 (Giao hữu)

Croatia - Bỉ 0-2 (Giao hữu)

Croatia - Brazil 1-3 (Giao hữu)

Phong độ của Croatia khá thất thường. Các trận giao hữu trước giải đấu cho thấy những điểm yếu trong phòng ngự trước Bỉ và Brazil, và trận thua 4-2 trước Anh đã khẳng định những lo ngại đó ở cấp độ giải đấu. 

Tuy nhiên, chiến thắng 1-0 trước Panama cho thấy họ có thể giành được kết quả tốt khi bị gây sức ép, và thành tích vòng loại với 7 chiến thắng trong 8 trận đấu chứng tỏ họ đã đến Hoa Kỳ với phong độ tốt.

Phong độ Ghana

Anh - Ghana 0-0 (World Cup 2026)

Ghana - Panama 1-0 (World Cup 2026)

Xứ Wales - Ghana 1-1 (Giao hữu)

Mexico - Ghana 2-0 (Giao hữu)

Đức – Ghana 2-1 (Giao hữu)

Phong độ của Ghana tại World Cup khá ấn tượng. Việc cầm hòa Anh 0-0 là một kết quả quan trọng, và bàn thắng của Caleb Yirenkyi vào lưới Panama cho thấy họ có khả năng tấn công nguy hiểm. Những thất bại trước Mexico và Đức trong các trận giao hữu ít đáng lo ngại hơn vì cả hai đều là các trận đấu trên sân khách trước những đối thủ mạnh. Điều nổi bật là khả năng giữ sạch lưới của Ghana khi cần thiết nhất.

Tương quan lực lượng

Croatia bước vào trận đấu này với đội hình giàu kinh nghiệm gần như nguyên vẹn. Luka Modric, hiện 40 tuổi, tiếp tục dẫn dắt đội và đang tiến gần đến cột mốc 200 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, một cột mốc đáng chú ý cho thấy tầm quan trọng lâu dài của anh đối với đội bóng này. Mateo Kovacic và Mario Pasalic mang đến chiều sâu và chất lượng ở tuyến giữa, trong khi Andrej Kramaric dẫn đầu hàng công với 36 bàn thắng quốc tế.

Ivan Perisic vẫn là một phần của đội hình ở tuổi 37, mang đến kinh nghiệm tấn công biên từ thời còn thi đấu cho PSV Eindhoven. Giải đấu này đã chứng kiến Ante Budimir, Martin Baturina và Petar Musa ghi bàn, cho thấy Dalic có nhiều lựa chọn ngoài những cái tên đã khẳng định nếu cần. Không có lo ngại đáng kể nào về chấn thương được nêu ra trong danh sách đội hình, và Croatia dự kiến sẽ tung ra đội hình mạnh nhất.

Ghana được củng cố bởi chất lượng thực sự trên khắp sân. Thomas Partey mang đến kinh nghiệm ở Ngoại hạng Anh và châu Âu ở tuyến giữa, trong khi Jordan Ayew, với 120 lần khoác áo đội tuyển và 34 bàn thắng quốc tế, vẫn là điểm tựa cho Queiroz. Antoine Semenyo của Manchester City bổ sung tốc độ và sự trực diện, và Abdul Fatawu của Leicester City tạo ra mối đe dọa từ các vị trí cánh. Đội hình còn trẻ ở một số vị trí nhưng sở hữu chất lượng hàng đầu thực sự.

Đội hình dự kiến

Croatia (4-3-3): Livakovic; Stanisic, Pongracic, Gvardiol, Sosa; Kovacic (c), Modric, M. Pasalic; Vlasic, Kramaric, Perisic

Ghana (4-2-3 -1): Ati-Zigi; Seidu, Mensah, Opoku, Baba; Partey, Owusu; Semenyo, Yirenkyi, Fatawu; J. Ayew

Chiến thuật then chốt

Tâm điểm trận đấu là giữa Luka Modric và bộ đôi tiền vệ trụ của Ghana, Thomas Partey và Elisha Owusu. Modric, với 198 lần được tuyển và 29 bàn thắng, vẫn là trái tim sáng tạo trong lối chơi của Croatia, điều tiết nhịp độ và tìm kiếm khoảng trống giữa các tuyến. Queiroz sẽ yêu cầu Partey pressing quyết liệt và không cho Modric có thời gian xử lý bóng, vì ông biết rằng nếu cầu thủ 40 tuổi này được phép kiểm soát trận đấu, hàng phòng ngự của Ghana sẽ chịu áp lực liên tục. Croatia đã giành chiến thắng trong chiến dịch vòng loại phần lớn nhờ khả năng thống trị khu vực giữa sân và liệu Modric có thể làm điều tương tự ở đây trước một đội Ghana có thể hình vượt trội hay không sẽ quyết định kết quả trận đấu.

Tham khảo ý kiến chuyên gia, cựu bình luân viên đài BBC Mark Lawrenson đoán Croatia thắng 1-0 trong lúc cựu tiền đạo tuyển Anh Chris Sutton ủng hộ Ghana thắng 1-0.

Website Sports Mole dự đoán Croatia thắng 1-0. Yahoo Sports cũng ủng hộ Croatia thắng 2-1.

Dự đoán: Croatia – Ghana 2-1

World Cup

Asian Handicap

Over/Under

Home

Handicap

Away

Over

Total

Under

               

                                       


28/6 04:00

Croatia vs Ghana

2.075

0 : 3/4

1.825

-

-

-

28/6 04:00

Croatia vs Ghana

1.80

0 : 3/4

2.05

1.825

2 1/4

2.00

28/6 04:00

Croatia vs Ghana

1.775

0 : 3/4

2.05

1.825

2 1/4

2.00

28/6 04:00

Croatia vs Ghana

1.95

0 : 3/4

1.90

1.975

2 1/4

1.875

28/6 04:00

Croatia vs Ghana

2.025

0 : 3/4

1.825

2.00

2 1/4

1.85

28/6 04:00

Croatia vs Ghana

2.00

0 : 3/4

1.875

2.00

2 1/4

1.875

28/Jun 04:00

Croatia vs Ghana

2.05

0 : 3/4

1.825

2.075

2 1/4

1.825

Tỉ lệ trận đấu ngay từ đầu Croatia đã chấp Ghana đến nừa một, ăn đủ, thua 82. Ngay khi vào giải, giá của Croatia đã giảm còn ăn 80, thua đủ. Đến ngày 18-6, giá Croatia giảm đến ăn 77, thua đủ và sẵn sàng chuyển thành chấp đến 1 trái. Nhưng vài giờ sau khi thua tuyển Anh, giá Croatia đã tăng lên trở lại. 

Đến ngày 25-6, Croatia vẫn chấp nửa một, ăn đủ, thua 82. Hôm qua, giá Ghana tăng lên chút ít, nhưng trưa nay, Croatia vẫn chấp nửa một ăn đủ, thua 82. Xem ra, chọn Croatia yên tâm hơn.

Soi tỉ số trận Croatia – Ghana: Tin vào bản lĩnh sắc áo caro - Ảnh 2.
Soi tỉ số trận Croatia – Ghana: Tin vào bản lĩnh sắc áo caro - Ảnh 3.

 

Tin liên quan

Soi tỉ số trận Ai Cập - Iran: Ghi danh vào lịch sử

Soi tỉ số trận Ai Cập - Iran: Ghi danh vào lịch sử

(NLĐO) - Ai Cập đã đoạt vé đi tiếp nhưng họ cần thắng bằng được Iran để đảm bảo không đặt mình vào thế khó trong vòng knock-out.

Soi tỉ số trận Uruguay – Tây Ban Nha: Cuộc chiến sống còn

(NLĐO) – Uruguay phải thắng hoặc ít nhất cầm hòa Tây Ban Nha ở Guadalajara để hy vọng giành vé vào vòng knock-out, dù chỉ là vé vớt ở bảng H.

Soi tỉ số trận Na Uy – Pháp: Tranh ngôi đầu bảng

(NLĐO) – Erling Haaland và Kylian Mbappe sẽ tranh nhau ghi bàn khi Na Uy đối đầu Pháp ở Boston để tranh giành ngôi đầu bảng I, cho dù họ đã sớm lấy vé đi tiếp.

Croatia
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo