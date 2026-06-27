Luka Modric (Croatia) và Jordan Ayew (Ghana)

Khi tuyển Anh đã chắc suất đầu bảng L với 4 điểm (sẽ gặp đội yếu Panama ở lượt cuối), trận đấu giữa Croatia và Ghana ở Philadelphia sẽ quyết định ngôi nhì bảng: "Những Ngôi Sao Đen" đã sớm đoạt vé trong lúc Croatia không được phép thua với bất cứ tỉ số nào nếu không muốn bị loại vì thành tích kém ở vị trí thứ 3.

TT Đội ST T H B BT BB HS Điểm 1 Anh 2 1 1 0 4 2 2 4 2 Ghana 2 1 1 0 1 0 1 4 3 Croatia 2 1 0 1 3 4 -1 3 4 Panama 2 0 0 2 0 2 -2 0

Kinh nghiệm thi đấu của Croatia và áp lực phải thắng khiến họ trở nên nguy hiểm hơn trước một Ghana đã sớm có trongtay chiếc vé vào vòng knock-out. Sự chắc chắn trong phòng ngự của Ghana dưới thời Carlos Queiroz là một mối lo ngại thực sự, nhưng một đội tuyển Croatia vẫn có khả năng tạo ra những khoảnh khắc chất lượng thông qua Luka Modric và Andrej Kramaric được đánh giá cao hơn trong một trận đấu căng thẳng.

Khi tuyển Anh chưa biết đối thủ của mình ở vòng knock-out là ai trong số các đội hạng 3 bảng khác (nhiều khả năng là CHDC Congo, Senegal) thì Ghana và Croatia đã sớm biết sẽ đối đầu Bồ Đào Nha hoặc Colombia ở vòng knock-out.

Nếu đứng Nhì bảng L, Ghana sẽ gặp Nhì bảng K là Bồ Đào Nha ngày 3-7 ở Toronto. Trong lúc đội hạng 3 Croatia sẽ gặp đội Nhất bảng K là Colombia ngày 4-7 ở Kansas City.

Diện mạo cuộc chiến

Croatia đến sân Lincoln Financial Field với chiến dịch World Cup đang ở ngã ba đường. Trận thua 4-2 trước Anh ở lượt trận đầu tiên được tiếp nối bằng chiến thắng sít sao Panama 1-0, khiến họ kém Ghana một điểm và cần kết quả tích cực để chắc chắn đi tiếp.

Ghana, được dẫn dắt bởi HLV giàu kinh nghiệm Carlos Queiroz, đã thể hiện sự kiên cường ấn tượng trong hai trận đấu mở màn. Chiến thắng Panama 1-0 và trận hòa không bàn thắng với Anh cho thấy Queiroz đã nhanh chóng thiết lập được sự tổ chức phòng ngự trong một đội hình mà ông chỉ mới tiếp quản vào tháng 4-2026. Đội tuyển Ghana có thể chơi phòng ngự sâu và phản công, và chính điều đó khiến trận đấu này trở nên khó khăn đối với Croatia.

Trận đấu hứa hẹn sẽ là một ván cờ kinh điển trong một giải đấu: một đội bóng thiên về tấn công phải giành chiến thắng trước một đối thủ được huấn luyện bài bản, và chỉ cần một trận hòa cũng đã đủ. Khả năng của Croatia trong việc xuyên phá hàng phòng ngự Ghana bằng sự sáng tạo ở tuyến giữa sẽ là yếu tố quyết định trong 90 phút thi đấu.

Phong độ Croatia

Panama - Croatia 1-0 (World Cup 2026)

Anh – Croatia 4-2 (World Cup 2026)

Croatia - Slovenia 2-1 (Giao hữu)

Croatia - Bỉ 0-2 (Giao hữu)

Croatia - Brazil 1-3 (Giao hữu)

Phong độ của Croatia khá thất thường. Các trận giao hữu trước giải đấu cho thấy những điểm yếu trong phòng ngự trước Bỉ và Brazil, và trận thua 4-2 trước Anh đã khẳng định những lo ngại đó ở cấp độ giải đấu.

Tuy nhiên, chiến thắng 1-0 trước Panama cho thấy họ có thể giành được kết quả tốt khi bị gây sức ép, và thành tích vòng loại với 7 chiến thắng trong 8 trận đấu chứng tỏ họ đã đến Hoa Kỳ với phong độ tốt.

Phong độ Ghana

Anh - Ghana 0-0 (World Cup 2026)

Ghana - Panama 1-0 (World Cup 2026)

Xứ Wales - Ghana 1-1 (Giao hữu)

Mexico - Ghana 2-0 (Giao hữu)

Đức – Ghana 2-1 (Giao hữu)

Phong độ của Ghana tại World Cup khá ấn tượng. Việc cầm hòa Anh 0-0 là một kết quả quan trọng, và bàn thắng của Caleb Yirenkyi vào lưới Panama cho thấy họ có khả năng tấn công nguy hiểm. Những thất bại trước Mexico và Đức trong các trận giao hữu ít đáng lo ngại hơn vì cả hai đều là các trận đấu trên sân khách trước những đối thủ mạnh. Điều nổi bật là khả năng giữ sạch lưới của Ghana khi cần thiết nhất.

Tương quan lực lượng

Croatia bước vào trận đấu này với đội hình giàu kinh nghiệm gần như nguyên vẹn. Luka Modric, hiện 40 tuổi, tiếp tục dẫn dắt đội và đang tiến gần đến cột mốc 200 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, một cột mốc đáng chú ý cho thấy tầm quan trọng lâu dài của anh đối với đội bóng này. Mateo Kovacic và Mario Pasalic mang đến chiều sâu và chất lượng ở tuyến giữa, trong khi Andrej Kramaric dẫn đầu hàng công với 36 bàn thắng quốc tế.

Ivan Perisic vẫn là một phần của đội hình ở tuổi 37, mang đến kinh nghiệm tấn công biên từ thời còn thi đấu cho PSV Eindhoven. Giải đấu này đã chứng kiến Ante Budimir, Martin Baturina và Petar Musa ghi bàn, cho thấy Dalic có nhiều lựa chọn ngoài những cái tên đã khẳng định nếu cần. Không có lo ngại đáng kể nào về chấn thương được nêu ra trong danh sách đội hình, và Croatia dự kiến sẽ tung ra đội hình mạnh nhất.

Ghana được củng cố bởi chất lượng thực sự trên khắp sân. Thomas Partey mang đến kinh nghiệm ở Ngoại hạng Anh và châu Âu ở tuyến giữa, trong khi Jordan Ayew, với 120 lần khoác áo đội tuyển và 34 bàn thắng quốc tế, vẫn là điểm tựa cho Queiroz. Antoine Semenyo của Manchester City bổ sung tốc độ và sự trực diện, và Abdul Fatawu của Leicester City tạo ra mối đe dọa từ các vị trí cánh. Đội hình còn trẻ ở một số vị trí nhưng sở hữu chất lượng hàng đầu thực sự.

Đội hình dự kiến

Croatia (4-3-3): Livakovic; Stanisic, Pongracic, Gvardiol, Sosa; Kovacic (c), Modric, M. Pasalic; Vlasic, Kramaric, Perisic

Ghana (4-2-3 -1): Ati-Zigi; Seidu, Mensah, Opoku, Baba; Partey, Owusu; Semenyo, Yirenkyi, Fatawu; J. Ayew

Chiến thuật then chốt

Tâm điểm trận đấu là giữa Luka Modric và bộ đôi tiền vệ trụ của Ghana, Thomas Partey và Elisha Owusu. Modric, với 198 lần được tuyển và 29 bàn thắng, vẫn là trái tim sáng tạo trong lối chơi của Croatia, điều tiết nhịp độ và tìm kiếm khoảng trống giữa các tuyến. Queiroz sẽ yêu cầu Partey pressing quyết liệt và không cho Modric có thời gian xử lý bóng, vì ông biết rằng nếu cầu thủ 40 tuổi này được phép kiểm soát trận đấu, hàng phòng ngự của Ghana sẽ chịu áp lực liên tục. Croatia đã giành chiến thắng trong chiến dịch vòng loại phần lớn nhờ khả năng thống trị khu vực giữa sân và liệu Modric có thể làm điều tương tự ở đây trước một đội Ghana có thể hình vượt trội hay không sẽ quyết định kết quả trận đấu.

Tham khảo ý kiến chuyên gia, cựu bình luân viên đài BBC Mark Lawrenson đoán Croatia thắng 1-0 trong lúc cựu tiền đạo tuyển Anh Chris Sutton ủng hộ Ghana thắng 1-0.

Website Sports Mole dự đoán Croatia thắng 1-0. Yahoo Sports cũng ủng hộ Croatia thắng 2-1.

Dự đoán: Croatia – Ghana 2-1

World Cup Asian Handicap Over/Under Home Handicap Away Over Total Under



Tỉ lệ trận đấu ngay từ đầu Croatia đã chấp Ghana đến nừa một, ăn đủ, thua 82. Ngay khi vào giải, giá của Croatia đã giảm còn ăn 80, thua đủ. Đến ngày 18-6, giá Croatia giảm đến ăn 77, thua đủ và sẵn sàng chuyển thành chấp đến 1 trái. Nhưng vài giờ sau khi thua tuyển Anh, giá Croatia đã tăng lên trở lại.

Đến ngày 25-6, Croatia vẫn chấp nửa một, ăn đủ, thua 82. Hôm qua, giá Ghana tăng lên chút ít, nhưng trưa nay, Croatia vẫn chấp nửa một ăn đủ, thua 82. Xem ra, chọn Croatia yên tâm hơn.