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World Cup 2026

Soi tỉ số trận Đức - Bờ Biển Ngà: Căng cho "cỗ xe tăng"

Trung Dũng

(NLĐO) – Toronto chào đón cuộc so tài đỉnh cao khi Đức chạm trán Bờ Biển Ngà trong trận chiến ở ngôi đầu bảng E, giành một lợi thế mà kẻ mạnh không thể bỏ qua.

Soi tỉ số trận Đức - Bờ Biển Ngà: Tranh ngôi đầu bảng - Ảnh 1.

Joshua Kimmich (Đức) - Franck Kessie (Bờ Biển Ngà)

Một chiến thắng ở cuộc đối đầu lúc 3 giờ ngày 21-6 ở Toronto sẽ giúp đội thắng cuộc giành vé vào vòng 32 đội, trong khi thất bại sẽ khiến họ đội phải lo lắng trước trận đấu cuối cùng vòng bảng.

TT

Đội

ST

T

H

B

BT

BB

HS

Điểm

1

Đức

1

1

0

0

7

1

6

3

2

Bờ Biển Ngà

1

1

0

0

1

0

1

3

3

Ecuador

1

0

1

0

0

1

-1

0

4

Curacao

1

0

0

1

1

7

-6

0

Cả Đức và Bờ Biển Ngà đều có 3 điểm sau chiến thắng trận mở màn, điều đó có nghĩa thực chất đây là cuộc chiến giành vị trí đầu bảng E. Một chiến thắng cho Đức sẽ giúp họ có 6 điểm và nhiều khả năng vào vòng knock-out với vị trí nhất bảng E. Đấy là mục tiêu của Mannschaft đề ra từ trước, bởi Nhất bảng E sẽ gặp đội hạng 3 bảng A, B, C, D và F (hiện thời là CH Czech, Bosnia, Scotland, Paraguay…), sau đó có thể gặp Pháp ở vòng 1/8 và Hà Lan ở vòng 1/4.

Bờ Biển Ngà biết rằng một kết quả hòa sẽ giúp họ tiếp tục hành trình lịch sử khi lần đầu tiên góp mặt ở vòng loại trực tiếp World Cup, trong khi một thất bại sẽ khiến họ cầm hòa Ecuador để tiếp tục ở lại giải đấu.

Giới thạo tin đều đoán chiến thắng cho tuyển Đức khi đội bóng của Julian Nagelsmann thể hiện chất lượng thực sự ở mọi tuyến. Đẳng cấp của Đức đủ để trấn áp Bờ Biển Ngà dù đại diện châu Phi là đội bóng có lối chơi tổ chức và nguy hiểm trong những pha phản công.

Chiến thắng 7-1 của Đức trước Curaçao ở lượt trận đầu tiên là một tuyên bố đầy sức mạnh. Florian Wirtz và Jamal Musiala thi đấu năng nổ suốt trận. Kai Havertz tiếp tục phong độ ghi bàn ấn tượng ở cấp độ quốc tế bằng cú đúp. Nhưng Mannschaft từng 4 lần vô địch World Cup, đang gánh trên vai trọng trách phải khẳng định lại vị thế của mình trên đấu trường quốc tế sau khi bị loại ngay từ vòng bảng ở cả hai kỳ World Cup 2018 và 2022.

Bờ Biển Ngà đến Toronto sau chiến thắng 1-0 trước Ecuador trong trận mở màn, một màn trình diễn điềm tĩnh và kỷ luật, thể hiện sự vững chắc trong phòng ngự mà HLV I. Kamara đã xây dựng. Amad Diallo ghi bàn thắng duy nhất và sẽ tiếp tục đóng vai trò trung tâm trong tham vọng tấn công của họ. Bờ Biển Ngà chưa bao giờ vượt qua vòng bảng tại một kỳ World Cup, và trận đấu này là trở ngại lớn nhất ngăn cách họ với cột mốc đó.

Khoảng cách về thành tích tại giải đấu là rất lớn. Đức có 20 lần tham dự World Cup, 4 chức vô địch và kỷ lục ghi bàn ấn tượng. Bờ Biển Ngà đối mặt với thử thách khó khăn nhất trong chiến dịch vòng bảng của họ, nhưng họ đang có phong độ tốt và đầy tự tin sau trận mở màn. Dự kiến đây sẽ là một trận đấu rất cạnh tranh, mặc dù chiều sâu đội hình và khả năng dứt điểm của Đức mang lại cho họ lợi thế rõ rệt.

Phong độ tuyển Đức

Đức - Curacao 7-1 (World Cup 2026)

Mỹ - Đức 1-2 (Giao hữu)

Đức - Phần Lan 4-0 (Giao hữu)

Đức - Ghana 2-1 (Giao hữu)

Thụy Sĩ - Đức 3-4 (Giao hữu)

Đức đã thắng cả 5 trận gần nhất, bao gồm cả trận mở màn World Cup với Curacao. Những chiến thắng trong các trận giao hữu trước giải đấu với Mỹ và Thụy Sĩ, cả hai đều là những đối thủ đáng gờm, càng củng cố thêm phong độ ấn tượng đó, chứ không chỉ đơn thuần là làm đẹp thành tích trước các đội yếu hơn.

Phong độ Bờ Biển Ngà

Bờ Biển Ngà - Ecuador 1-0 (Wolrd Cup 2026)

Pháp - Bờ Biển Ngà 1-2 (Giao hữu)

Bờ Biển Ngà - Scotland 1-0 (Giao hữu)

Bờ Biển Ngà - Hàn Quốc 4-0 (Giao hữu)

Bờ Biển Ngà - Ai Cập 2-3 (Cúp bóng đá châu Phi)

Bờ Biển Ngà đã thắng 4 trong 5 trận gần nhất, bao gồm cả chiến thắng trong trận giao hữu trước giải với Pháp, một chiến thắng đáng được ghi nhận. Chiến dịch vòng loại của họ cũng rất ấn tượng, bất bại trong 6 trận và giữ sạch lưới trong mọi trận đấu. Trận thua Ai Cập tại Cúp bóng đá châu Phi vẫn là vết nhơ duy nhất, mặc dù giải đấu đó họ đã thi đấu tốt trước khi bị loại sớm.

Lịch sử đối đầu

Hai quốc gia này chỉ gặp nhau một lần trong lịch sử bóng đá quốc tế. Cuộc gặp duy nhất đó diễn ra trong một trận giao hữu vào ngày 18-11-2009, kết thúc với tỉ số 2-2. Chỉ với một lần gặp nhau được ghi nhận, không có xu hướng đối đầu đáng kể nào để dựa vào, và trận đấu thuộc bảng E này sẽ thực sự là lần đầu tiên hai đội đối đầu nhau ở World Cup.

Tương quan lực lượng

Đức bước vào trận đấu này với một đội hình mạnh mẽ và hầu như không có chấn thương. Manuel Neuer, được triệu tập trở lại ở tuổi 40 cho chiến dịch World Cup này, dự kiến sẽ tiếp tục bắt chính. Đội trưởng Joshua Kimmich mang đến kinh nghiệm và khả năng lãnh đạo từ vai trò tiền vệ phòng ngự, trong khi cặp đôi tấn công Florian Wirtz và Jamal Musiala tạo nên cặp tiền vệ sáng tạo nhất giải đấu của Đức. Kai Havertz, người đã ghi hai bàn trong trận mở màn gặp Curaçao, sẽ dẫn dắt hàng công.

Bờ Biển Ngà được dẫn dắt bởi HLV I. Kamara, người đã tiếp tục quá trình chuyển giao thế hệ của đội tuyển quốc gia. Đội hình được xây dựng xung quanh một nhóm cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu. Franck Kessie mang đến kinh nghiệm lãnh đạo từ tuyến giữa với 103 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, trong khi bên cạnh anh là Ibrahim Sangaré của Nottingham Forest mang lại sự mạnh mẽ. Amad Diallo của Manchester United là người hùng ghi bàn thắng mở màn và vẫn là mũi nhọn sáng tạo chính trong khâu tấn công.

Hiện chưa có cầu thủ nào bị treo giò ở cả hai đội, họ cũng vượt qua vòng đấu đầu tiên mà không gặp vấn đề chấn thương nghiêm trọng nào, điều đó có nghĩa là cả hai HLV có thể tung ra đội hình mạnh nhất.

Đội hình dự kiến

Đức (4-2-3-1): Neuer; Kimmich (đội trưởng), Tah, Schlotterbeck, Raum; Pavlovic, Goretzka; Florian Wirtz, Musiala, Sane; Kai Havertz.

Bờ Biển Ngà (4-3-3): Fofana; Singo, Diomande, Agbadou, Kossounou; Kessie (đội trưởng), Sangare, Fofana; Diallo, Guessand, Adingra.

Chìa khóa chiến thuật

Trận chiến trung tâm có khả năng định hình trận đấu này sẽ là cuộc đối đầu giữa cặp tiền vệ Franck Kessie và Ibrahim Sangaré của Bờ Biển Ngà trong việc kiềm chế các tiền vệ tấn công phóng khoáng của Đức. Florian Wirtz và Jamal Musiala đã cùng nhau ghi sáu bàn thắng trong chuỗi năm trận thắng gần đây của Đức, liên tục tìm được khoảng trống giữa các tuyến để mở khóa hàng phòng ngự. 

Nếu Kessie và Sangaré có thể hạn chế hai cầu thủ này ở những vai trò thứ yếu và giữ thế trận chặt chẽ, tốc độ phản công của Bờ Biển Ngà thông qua Amad Diallo có thể khiến trận đấu trở nên cạnh tranh hơn so với dự đoán. Nếu hai tiền vệ này bị vượt qua, chất lượng tấn công của Đức sẽ chứng tỏ là yếu tố quyết định.

Tham khảo ý kiến chuyên gia, cựu bình luân viên đài BBC Mark Lawrenson đoán kết quả Đức thắng Bồ Biển Ngà 3-1, trong lúc cựu tiền đạo tuyển Anh Chris Sutton chọn kết quả 2-1.

Yahoo Sports dự đoán đội tuyển Đức sẽ giành chiến thắng sát nút 2-1. Chuyên gia phân tích dữ liệu Chris "The Bear" Fallica của FOX Sports cũng đoán kết quả 2-1, trong lúc website Sports Mole dự đoán Đức thắng 3-2.

Dự đoán: Đức - Bờ Biển Ngà 3-1

World Cup

Asian Handicap

Over/Under

Home

Handicap

Away

Over

Total

Under

21/6 03:00

Đức vs Bờ Biển Ngà

2.25

0 : 1 1/4

1.65

1.80

2 1/2

2.025

21/6 03:00

Đức vs Bờ Biển Ngà

1.95

0 : 1

1.875

2.00

2 3/4

1.85

21/6 03:00

Đức vs Bờ Biển Ngà

1.925

0 : 1

1.95

1.875

2 3/4

2.00

21/6 03:00

Đức vs Bờ Biển Ngà

1.95

0 : 1

1.925

1.875

2 3/4

2.00

21/6 03:00

Đức vs Bờ Biển Ngà

1.875

0 : 1

2.025

1.825

2 3/4

2.05

21/6 03:00

Đức vs Bờ Biển Ngà

1.825

0 : 1

2.075

1.975

3

1.90

Tỉ lệ trận đấu được niêm yết từ trước giải là Đức chấp đến 1 trái 1 trái rưỡi, ăn 2.25, thua 1.65. Thực tế đây là một tỉ lệ gọi là "đánh bão", có thể hiểu là nếu chấp cao bình thường thì sẽ thua chỉ một nửa. 

Khi giải khởi tranh, người ta mới thấy tỉ lệ thực sự trên thị trường, đó là Đức chấp Bờ Biển Ngà 1 trái, 95-87. Đến ngày 15-6, tỉ lệ vẫn là 1 trái, 95-90. Sau đó, khi Đức thắng đậm trận ra quân với Curacao, giá cửa trên cứ giảm dần. Đến chiều qua là Đức ăn 87 thua đủ. Trưa nay, tỉ lệ vẫn là Đức chấp 1 trái, ăn 82, thua đủ. Xem ra, chọn Đức vẫn vui hơn.

Soi tỉ số trận Đức - Bờ Biển Ngà: Tranh ngôi đầu bảng - Ảnh 2.

 

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