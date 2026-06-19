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World Cup 2026

Soi tỉ số trận Mỹ - Úc: Thừa thắng xông lên

Trung Dũng

(NLĐO) – Tuyển Mỹ quyết duy trì nhịp điệu toàn thắng để thẳng tiến vào vòng knock-out, trong lúc Úc chỉ cần một kết quả hòa là đủ để tìm vé đi tiếp.

Soi tỉ số trận Mỹ - Australia: Thừa thắng xông lên - Ảnh 1.

Tyler Adams (Mỹ) và Harry Souttar (Úc)

Cả Mỹ và Úc đều đến Seattle với 3 điểm từ trận đấu mở màn bảng D, có nghĩa là một chiến thắng ở đây sẽ giúp giành vé vào vòng loại trực tiếp sớm một vòng. Một trận hòa giúp cả hai đội giữ vững vị trí, trong khi thất bại sẽ khiến bảng đấu trở nên khó đoán hơn trước lượt trận thứ 3. Với việc Thổ Nhĩ Kỳ và Paraguay đều đang có 0 điểm, đội thắng trong trận đấu này có thể sẽ bỏ túi vị trí đầu bảng D.

TT

Đội

ST

T

H

B

BT

BB

HS

Điểm

1

Mỹ

1

1

0

0

4

1

3

3

2

Úc

1

1

0

0

2

0

2

3

3

Thổ Nhĩ Kỳ

1

0

0

1

0

2

-2

0

4

Paraguay

1

0

0

1

1

4

-3

0

Trên lý thuyết, Mỹ mạnh hơn, được hỗ trợ bởi chiến thắng 4-1 trước Paraguay ở trận mở màn, lợi thế sân nhà tại sân Lumen Field ở Seattle, và một đội hình gồm nhiều tài năng đang thi đấu ở châu Âu.

Tuyển Mỹ đã gây ấn tượng trước Paraguay, với Folarin Balogun lập cú đúp và Giovanni Reyna ghi thêm một bàn. Thi đấu tại sân Lumen Field trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà, đội chủ nhà sẽ cố gắng kiểm soát bóng và tận dụng tốc độ của Christian Pulisic và Timothy Weah ở hai cánh để kéo giãn hàng phòng ngự của Úc.

Chiến thắng 2-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ trong trận mở màn của Úc là một màn trình diễn chững chững và kỷ luật dưới thời HLV Tony Popovic. 

Đội tuyển Socceroos có một bản sắc rõ ràng: Phòng ngự chặt chẽ, năng nổ trong các pha chuyển đổi trạng thái và nguy hiểm trong các pha phản công nhờ tốc độ của Nestory Irankunda và kinh nghiệm của Mathew Leckie. 

Thủ môn Mathew Ryan, người đã có hơn 100 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, vẫn là một trụ cột vững chắc và sẽ đóng vai trò trung tâm trong bất kỳ chiến thắng bất ngờ nào mà Úc hướng tới.

Phong độ tuyển Mỹ

Mỹ - Paraguay 4-1 (World Cup 2026)

Mỹ - Đức 1-2 (Giao hữu)

Mỹ - Senegal 3-2 (Giao hữu)

Mỹ - Bồ Đào Nha 0-2 (Giao hữu)

Mỹ - Bỉ 2-5 (Giao hữu)

Phong độ thi đấu của tuyển Mỹ là điều quan trọng nhất ở đây. Chiến thắng Paraguay 4-1 cho thấy một đội bóng có khả năng ghi bàn dễ dàng trước sự cổ vũ của khán giả nhà, ngay cả khi các trận giao hữu trước giải đấu với Đức, Bồ Đào Nha và Bỉ đã bộc lộ một số điểm yếu trong phòng ngự ở cấp độ cao nhất. Môi trường World Cup và khán giả nhà thường giúp Mỹ thi đấu sắc bén hơn đáng kể.

Phong độ Úc

Úc - Thổ Nhĩ Kỳ 2-0 (World Cup 2026)

Thụy Sĩ - Úc 1-1 (Giao hữu)

Mexico - Úc 0-1 (Giao hữu)

Úc - Curacao 5-1 (Giải đấu FIFA)

Úc - Cameroon (sân nhà): Thắng 1-0 (Giải đấu FIFA)

Úc bước vào trận đấu này với tinh thần tốt. Việc giữ sạch lưới trước Thổ Nhĩ Kỳ rất ấn tượng và hành trình vòng loại châu Á của họ, bao gồm các chiến thắng trước Nhật Bản và Ả Rập Saudi, cho thấy họ có thể giành được kết quả tốt trước các đối thủ mạnh. Connor Metcalfe và Nestory Irankunda đều ghi bàn trong trận đấu mở màn, cho thấy sức mạnh tấn công của họ không chỉ đến từ cầu thủ kỳ cựu Mathew Leckie.

Lịch sử đối đầu

Hai đội đã gặp nhau bốn lần trong các giải đấu quốc tế, với Mỹ có thành tích tốt hơn trong những lần chạm trán đó. Lần gặp nhau gần nhất diễn ra vào tháng 10-2025, một trận giao hữu mà Mỹ đã thắng 2-1, điều này sẽ mang lại một chút khích lệ cho đội chủ nhà trước trận đấu thuộc bảng D này.

Kết quả đáng chú ý duy nhất khác từ những lần đối đầu trước đây giữa Mỹ và Úc là chiến thắng 3-1 cho Mỹ trong một trận giao hữu năm 2010 và một trận hòa không bàn thắng năm 1998. Chiến thắng duy nhất của Úc là vào năm 1992, với tỷ số 1-0 trên đất Mỹ. 

Nhìn chung, thành tích nghiêng về phía Mỹ trong những lần gặp nhau này, mặc dù bối cảnh thi đấu của một trận đấu vòng bảng World Cup mang đến một động lực hoàn toàn mới.

Cả hai đội chưa từng đối đầu nhau tại vòng chung kết World Cup trước đây, khiến trận đấu thuộc bảng D này trở thành lần đầu tiên ở cấp độ cao nhất của bóng đá quốc tế.

14-6-1992 Mỹ v Úc 0-1 (Giao hữu)

06-11-1998 Mỹ v Úc 0-0 (Giao hữu)

05-6-2010 Mỹ v Úc 3-1 (Giao hữu)

14-10-2025 Mỹ v Úc 2-1 (Giao hữu)

Tương quan lực lượng

Đội tuyển Mỹ được dẫn dắt bởi Mauricio Pochettino, người được bổ nhiệm làm HLV trưởng vào tháng 8-2024. Đội tuyển quốc gia Mỹ có một đội hình mạnh mẽ, nổi bật là Christian Pulisic của AC Milan, người có 86 lần khoác áo đội tuyển và 33 bàn thắng, là cầu thủ tấn công giàu kinh nghiệm nhất của đội.

Tyler Adams của Bournemouth sẽ là trụ cột ở tuyến giữa cùng với Weston McKennie của Juventus, tạo nên cấu trúc phòng ngự và nguồn năng lượng giúp các cầu thủ sáng tạo hoạt động hiệu quả hơn. Folarin Balogun đang có phong độ tốt sau cú đúp vào lưới Paraguay, trong khi Ricardo Pepi là một lựa chọn mạnh mẽ ở hàng công nếu đội tuyển Mỹ cần thay đổi chiến thuật.

Về phía Úc, HLV Tony Popovic có một đội hình ổn định để lựa chọn. Mathew Ryan bắt chính trong khung thành, trong khi Jackson Irvine và Connor Metcalfe là bộ đôi tiền vệ trụ cột. Mathew Leckie giàu kinh nghiệm dẫn dắt hàng công, được hỗ trợ bởi Nestory Irankunda năng nổ. Không có báo cáo chấn thương đáng kể nào trước trận đấu này, và Popovic có khả năng sẽ giữ nguyên đội hình sau chiến thắng đầy tự tin trước Thổ Nhĩ Kỳ.

Đội hình dự kiến

Mỹ (4-3-3): Turner; Dest, C. Richards, A. Robinson, Scally; T. Adams, McKennie, Reyna; Weah, Balogun, Pulisic (đội trưởng)

Úc (4-4-2): Mathew Ryan (đội trưởng); Geria, Souttar, Burgess, Bos; Leckie, Irvine, Connor Metcalfe, Nestory Irankunda; Mabil, Hrustic

Chìa khóa chiến thuật

Trận chiến trung tâm trong trận đấu này có khả năng diễn ra giữa Tyler Adams ở hàng tiền vệ của Mỹ và Jackson Irvine của Úc. Adams, thi đấu dưới màu áo Bournemouth, cung cấp khả năng pressing phòng ngự và kỷ luật vị trí, cho phép các cầu thủ tấn công của Mỹ nhận bóng trong không gian. 

Irvine là mối đe dọa ghi bàn thường xuyên cho Úc trong các trận đấu gần đây và mang đến sự năng động trên khắp sân, có thể gây khó khăn cho hàng tiền vệ nếu có khoảng trống. Nếu Adams thắng trong cuộc đối đầu cá nhân đó và hạn chế ảnh hưởng của Irvine, Úc sẽ khó tạo được đà cần thiết để gây khó khăn cho đội tuyển Mỹ, đội đã ghi bốn bàn thắng trong trận mở màn.

Tham khảo ý kiến chuyên gia, cựu bình luân viên đài BBC Mark Lawrenson đoán kết quả tuyển Mỹ thắng Úc 2-1 trong lúc cựu tiền đạo tuyển Anh Chris Sutton chọn kết quả đến 3-1. Tuy nhiên, huyền thoại bóng đá Mỹ Landon Donovan đoán tuyển Mỹ sẽ thắng nhưng cả 2 đội đều ghi bàn. Website Sports Mole dự đoán tuyển Mỹ thắng 2-1, còn Yahoo Sports đoán kết quả 3-1. Còn đài FOX Sports đoán đôi bên cùng ghi bàn với kết quả 2-1

Dự đoán: Mỹ - Úc 3-1

World Cup

Asian Handicap

Over/Under

Home

Handicap

Away

Over

Total

Under

20/6 02:00

USA vs Australia

1.85

0 : 3/4

1.80

2.025

2 1/2

1.825

20/6 02:00

USA vs Australia

2.10

0 : 1

1.80

2.00

2 1/2

1.80

20/6 02:00

USA vs Australia

2.075

0 : 1

1.825

2.025

2 1/2

1.85

20/6 02:00

USA vs Australia

2.10

0 : 1

1.80

1.975

2 1/2

1.90

20/6 02:00

USA vs Australia

2.05

0 : 1

1.85

1.90

2 1/2

1.95

Tỉ lệ ban đầu của trận đấu đã rất chênh lệch nhưng chủ nhà Mỹ chấp Úc chỉ nửa một, ăn 85, thua 8. Nhưng chỉ vài ngày sau tỉ lệ đã biến động thành Mỹ chấp hẳn 1 trái, ăn đủ, thua 8. Đến tối qua, sau nhiều lần nhích lên nhích xuống, giá đã ổn định với tuyển Mỹ ăn đủ, thua 8. Trưa nay, vẫn là tuyển Mỹ chấp 1 trái, ăn đủ và thua 85. Dù sao chọn chủ nhà vẫn an toàn hơn, dù Mỹ quyết thắng trận này.

Soi tỉ số trận Mỹ - Australia: Thừa thắng xông lên - Ảnh 3.


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