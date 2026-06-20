Van Dijk (Hà Lan) và Isak (Thụy Điển)

Trận đấu giữa Hà Lan và Thụy Điển có thể quyết định ngôi đầu bảng F. Thụy Điển đang dẫn đầu bảng sau chiến thắng hủy diệt Tunisia 5-1, trong khi Hà Lan đánh mất điểm trong trận hòa 2-2 với Nhật Bản và không thể để bị tụt lại phía sau thêm nữa. Một chiến thắng sẽ giúp họ tiếp tục cạnh tranh; ngược lại một chiến thắng sẽ giúp Thụy Điển đảm bảo vé đi tiếp sớm một vòng đấu.

TT Đội ST T H B BT BB HS Điểm 1 Thụy Điển 1 1 1 0 5 1 4 3 2 Nhật Bản 1 0 1 0 2 2 0 1 3 Hà Lan 1 0 1 0 2 2 0 1 4 Tunisia 1 0 0 1 1 5 -4 0

Hà Lan là đội mạnh hơn trên lý thuyết và giới thạo tin cho rằng họ sẽ thắng trận này. Xét đến chiến dịch vòng loại của họ thì Thụy Điển sẽ phải đối mặt với áp lực lớn khi bảo vệ lợi thế dẫn trước.

Hà Lan bước vào World Cup này với một trong những thành tích vòng loại ấn tượng nhất của UEFA, bất bại trong 8 trận đấu với 27 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 4 bàn. Phong độ đó khiến trận mở màn hòa với Nhật Bản có phần dưới sức, và đội bóng của Ronald Koeman sẽ rất muốn khẳng định lại bản thân ở trận đấu này.

Chiến thắng 5-1 của Thụy Điển trước Tunisia rất ấn tượng, nhưng Tunisia luôn được xem là đội yếu nhất bảng. Thụy Điển đã giành vé vào vòng trong thông qua vòng play-off sau khi đứng thứ ba trong bảng đấu vòng loại, chỉ giành được 2 chiến thắng trong 8 trận đấu ở giai đoạn đầu. Bối cảnh đó rất quan trọng khi đánh giá mức độ ảnh hưởng của kết quả trận đấu mở màn.

Kiktok Gyokeres và Alexander Isak mang đến cho Thụy Điển một hàng công có khả năng đe dọa bất kỳ hàng phòng ngự nào. Tuy nhiên, Hà Lan có chiều sâu đội hình, kinh nghiệm và chất lượng cá nhân trên khắp sân để kiểm soát trận đấu này nếu họ chơi đúng phong độ. Bảng xếp hạng vòng bảng càng làm tăng thêm tính kịch tính cho trận đấu này, và cả hai đội đều sẽ không chấp nhận một trận hòa mà không chiến đấu hết mình.

Phong độ Hà Lan

Hà Lan - Nhật Bản 2-2 (World Cup 2026)

Hà Lan - Uzbekistan 2-1 (Giao hữu)

Hà Lan - Algeria 0-1 (Giao hữu)

Hà Lan - Ecuador 1-1 (Giao hữu)

Hà Lan - Na Uy 2-1 (Giao hữu)

Kết quả các trận giao hữu trước giải đấu của Hà Lan khá tương phản, bao gồm cả trận thua trước Algeria, nhưng phong độ vòng loại của họ trong 8 trận đấu cho thấy một bức tranh rõ ràng hơn. Hòa 2-2 với Nhật Bản trong trận mở màn World Cup cho thấy điểm yếu, đặc biệt là ở các tình huống cố định, nhưng cũng cho thấy chất lượng tấn công để lội ngược dòng.

Phong độ Thụy Điển

Thụy Điển - Tunisia 5-1 (World Cup)

Thụy Điển - Hy Lạp 2-2 (Giao hữu)

Na Uy - Thụy Điển 3-1 (Giao hữu)

Thụy Điển - Ba Lan 3-2 (Play-off vòng loại World Cup)

Ukraine - Thụy Điển 1-3 (Play-off vòng loại World Cup)

Đà thăng tiến của Thụy Điển được xây dựng qua hai chiến thắng ở vòng play-off trước giải, và họ đã duy trì điều đó trong trận mở màn áp đảo Tunisia. Những trận giao hữu trước giải như thua Na Uy 1-3 và hòa Hy Lạp 2-2 cho thấy hàng phòng ngự có nhiều điểm yếu, đặc biệt là khi đối đầu với những đối thủ có kỹ thuật cao.

Lịch sử đối đầu

Hai đội đã gặp nhau tổng cộng 25 lần. Những lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội trong các trận đấu chính thức là vòng loại World Cup 2026, nơi Hà Lan thắng 2-0 trên sân nhà vào tháng 10-2017 và hai đội hòa 1-1 tại Stockholm vào tháng 9-2016.

Trong các trận đấu vòng loại trước đó, Hà Lan chiếm ưu thế trên sân nhà, đánh bại Thụy Điển 4-1 trong một trận vòng loại Euro năm 2010. Thụy Điển cũng giành chiến thắng 3-2 trên sân nhà trong một trận vòng loại Euro năm 2011, cho thấy họ có khả năng giành được kết quả tốt trước Hà Lan tại Stockholm.

27-4-1983 Hà Lan vs Thụy Điển 0-3 Giao hữu quốc tế

26-6-2004 Thụy Điển vs Hà Lan 0-0 Euro 2004

18-8-2004 Thụy Điển vs Hà Lan 2-2 Giao hữu quốc tế

19-11-2008 Hà Lan vs Thụy Điển 3-1 Giao hữu quốc tế

12-10-2010 Hà Lan vs Thụy Điển 4-1 Vòng loại Euro 2012

11-10-2011 Thụy Điển vs Hà Lan 3-2 Vòng loại Euro 2012

06-9-2016 Thụy Điển vs Hà Lan 1-1 Vòng loại World Cup 2018

10-10-2017 Hà Lan vs Thụy Điển 2-0 Vòng loại World Cup 2018

Trận đấu đáng chú ý duy nhất giữa hai đội tại một giải đấu chính thức là Euro 2004, nơi họ hòa 0-0 ở vòng bảng. Tại một địa điểm trung lập trong một trận đấu chính thức, Hà Lan có thành tích lịch sử tốt hơn, mặc dù đây không phải là một chuỗi trận đối đầu một chiều.

Tương quan lực lượng

HLV trưởng Hà Lan, Ronald Koeman, đã công bố đầy đủ đội hình có mặt tại Houston. Virgil Van Dijk, người đã ghi bàn trong trận hòa với Nhật Bản, sẽ dẫn dắt hàng phòng ngự với tư cách đội trưởng. Crysencio Summerville cũng ghi bàn vào lưới Nhật Bản và sẽ tiếp tục được đá chính sau màn trình diễn ấn tượng đó.

Frenkie De Jong và Ryan Gravenberch dự kiến sẽ là những trụ cột ở tuyến giữa, trong khi Tijjani Reijnders sẽ mang đến sự sáng tạo ở vị trí tấn công. Memphis Depay và Cody Gakpo dẫn đầu hàng công, đặc biệt là Depay đang có phong độ ghi bàn rất tốt gần đây cho đội tuyển quốc gia.

Đội tuyển Thụy Điển được dẫn dắt bởi HLV Graham Potter, người đã gia hạn hợp đồng đến năm 2030 ngay trước khi giải đấu bắt đầu. Victor Lindelof làm đội trưởng ở hàng phòng ngự, trong khi bộ đôi tiền đạo Viktor Gyokeres và Alexander Isak tạo nên sức mạnh tấn công tối thượng của Thụy Điển. Yasin Ayari là cầu thủ nổi bật nhất của Thụy Điển trong trận đấu với Tunisia, ghi hai bàn thắng, và dự kiến sẽ giữ vị trí trong hàng tiền vệ.

Đội hình dự kiến

Hà Lan (4-3-3): Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Micky Van De Ven, Virgil Van Dijk (c), Nathan Ake; Ryan Gravenberch, Frenkie De Jong, Tijjani Reijnders; Noa Lang, Memphis Depay, Cody Gakpo.

Thụy Điển (4-2-3-1): Viktor Johansson; Daniel Svensson, Isak Hien, Victor Lindelof (c), Gabriel Gudmundsson; Jesper Karlstrom, Mattias Svanberg; Yasin Ayari, Lucas Bergvall, Anthony Elanga; Viktor Gyokeres.

Chìa khóa chiến thuật

Tâm điểm của cuộc đối đầu đáng chú ý là giữa Viktor Gyokeres và cặp trung vệ người Hà Lan Virgil Van Dijk và Micky Van De Ven. Gyokeres đã ghi 14 bàn trong chuỗi trận gần đây cho Thụy Điển và ghi bàn trong trận mở màn gặp Tunisia, trong khi Van Dijk ghi bàn cho Hà Lan trong trận gặp Nhật Bản và sẽ rất quyết tâm để kiềm chế tiền đạo của Arsenal. Tốc độ của Van De Ven giúp Hà Lan có sự đảm bảo trước những pha đột phá trực diện của Gyokeres, nhưng Thụy Điển sẽ tìm cách tận dụng khả năng di chuyển khéo léo của Alexander Isak để kéo Van Dijk ra khỏi vị trí và tạo khoảng trống cho Gyokeres tấn công phía sau hàng phòng ngự.

Tham khảo ý kiến chuyên gia, cựu bình luận viên đài BBC Mark Lawrenson đoán kết quả Hà Lan thắng Thụy Điển 3-1, trong lúc cựu tiền đạo tuyển Anh Chris Sutton chọn kết quả hòa 2-0.

Cây bút Ewan Ross-Murray của Sport Illustrated đoán Hà Lan thắng 3-2, chuyên gia phân tích dữ liệu Chris "The Bear" Fallica của FOX Sports đoán kết quả Hà Lan thắng 2-1. Website Sports Mole đưa ra kết quả hòa 2-2, còn Yahoo Sports UK lại dưa ra kết quả ngược chiều khi đoán Hà Lan sẽ thua Thụy Điển 1-2.

Dự đoán: Hà Lan – Thụy Điển 2-1

World Cup Asian Handicap Over/Under Home Handicap Away Over Total Under 21/6 00:00 Hà Lan vs Thụy Điển 1.80 0 : 3/4 2.05 1.90 2 1/2 1.925

Tỉ lệ ban đầu của trận đấu là Hà Lan chấp Thụy Điển nửa một, ăn 8 thua đủ. Sau đó thị trường bắt đầu biến động qua lại khi giá Hà Lan tăng lên 82 rồi giảm còn 80. Đến chiều qua, giá của Hà Lan đã tăng lên thành ăn đủ, thua 87 cho thấy thị trường đang đổ cửa dưới ở tỉ lệ Hà Lan chấp nửa một. Sáng nay, Hà Lan chỉ còn ăn 9 và thua đủ. Dù sao theo Hà Lan vẫn an toàn hơn.