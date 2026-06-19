Soi tỉ số trận Scotland – Morocco: Một điểm cũng là quá đủ

John McGinn (Scotland) và Ayyoub Bouaddi (Morocco)



Scotland và Morocco sẽ cho mọi người biết ẩn số khó lường của cuộc đua giành 3 vị trí đi tiếp ở bảng C này. Scotland đang dẫn đầu bảng C với 3 điểm sau chiến thắng Haiti 1-0, trong khi Morocco đứng thứ hai với 1 điểm sau trận hòa 1-1 với Brazil. Một chiến thắng ở trận này sẽ đảm bảo tấm vé vào vòng 32 đội. Đối với Scotland, thất bại sẽ khiến họ cần một kết quả tốt trước Brazil trong trận đấu cuối cùng.

TT Đội ST T H B BT BB HS Điểm 1 Scotland 1 1 0 0 1 0 1 3 2 Morocco 1 0 1 0 1 1 0 1 3 Brazil 1 0 1 0 1 1 0 1 4 Haiti 1 0 0 1 0 1 -1 0

Điều bí ẩn lớn nhất ở bảng này là Brazil. Việc HLV Carlo Ancelotti xếp sai đội hình để chịu kết quả hòa với Morocco vẫn là điều đang gây tranh cãi. Liệu đó có phải là 'khổ nhục kế' để lùi xuống thứ 3 (nếu thắng đậm Haiti và để thua Scotland, Selecao chắc chắn đứng thứ 3, có thể đụng Mexico, Đức và Pháp ở vòng 32 đội, nhưng tránh được Hà Lan và Nhật Bản). Nhưng khi Brazil chưa bộc lộ ý đồ thì cả Scotand lẫn Morocco đều không thể coi đây là trận đấu thủ tục.

Chiến thắng 1-0 của Scotland trước Haiti là một trận đấu kỷ luật hơn là sôi nổi, với bàn thắng của John McGinn đủ để giành 3 điểm, chấm dứt 28 năm chờ đợi một chiến thắng tại vòng chung kết World Cup. Đội bóng của Steve Clarke sẽ được tiếp thêm năng lượng từ kết quả đó, nhưng Morocco lại là một thử thách hoàn toàn khác.

Morocco đã hòa 1-1 với Brazil trong trận mở màn, một kết quả khẳng định vị thế của họ như một mối đe dọa thực sự ở vòng bảng. HLV Walid Regragui đã xây dựng một đội bóng lọt vào bán kết tại Qatar 2022, và nòng cốt của đội hình đó vẫn được giữ nguyên. Scotland sẽ cần phải thể hiện phong độ phòng ngự tốt nhất để kiềm chế những cầu thủ như Achraf Hakimi và Brahim Diaz.

Trận đấu tại sân vận động Gillette nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi những bàn thắng sát nút. Scotland sẽ cố gắng giữ đội hình chặt chẽ, phản công nhanh qua Scott McTominay, và buộc Morocco phải nỗ lực trong từng cơ hội. Morocco, với khả năng kiểm soát bóng tốt và tổ chức phòng ngự chặt chẽ, sẽ cố gắng kiểm soát nhịp độ trận đấu và khai thác những khu vực cánh, nơi Hakimi và các "Sư tử Atlas" thường gây ra nhiều nguy hiểm nhất.

Phong độ Scotland

Scotland - Haiti 1-0 (World Cup 2026)

Scotland - Bolivia 4-0 (Giao hữu)

Scotland - Curacao 4-1 (Giao hữu)

Scotland - Bờ Biển Ngà 0-1 (Giao hữu)

Scotland - Nhật Bản 0-1 (Giao hữu)

Scotland đã thắng cả 3 trận gần nhất, 2 trong số đó là trận giao hữu dễ dàng trước Bolivia và Curacao giúp tạo đà trước giải đấu. Chiến thắng mở màn trước Haiti, dù sít sao, là một kết quả cạnh tranh có ý nghĩa hơn nhiều so với bất kỳ trận giao hữu nào trước giải đấu.

Phong độ Morocco

Brazil - Morocco 1-1 (World Cup 2026)

Morocco - Na Uy 1-1 (Giao hữu)

Morocco - Madagascar 4-0 (Giao hữu)

Morocco - Burundi 5-0 (Giao hữu)

Morocco - Paraguay 2-1 (Giao hữu)

Các trận giao hữu trước giải đấu của Morocco cho thấy một đội bóng có khả năng ghi bàn dễ dàng, và trận hòa với Brazil đã khẳng định họ có thể cạnh tranh với những đội bóng mạnh nhất. Chiến dịch vòng loại của họ hoàn hảo, thắng cả 5 trận và chỉ để thủng lưới 1 lần, khiến họ trở thành một trong những đội bóng được chuẩn bị tốt nhất trước khi bước vào bảng đấu này.

Lịch sử đối đầu

Scotland và Morocco chỉ gặp nhau một lần trong các giải đấu chính thức, và cuộc gặp gỡ đó mang ý nghĩa rất lớn trong bối cảnh trận đấu này. Tại World Cup 1998 ở Pháp, trong một bảng đấu có cả Brazil, Morocco đã đánh bại Scotland 3-0 tại Saint-Etienne. Đó vẫn là lần gặp nhau duy nhất giữa hai quốc gia này trong một trận đấu chính thức.

Lịch sử thi đấu không cung cấp nhiều cơ sở thống kê để dự đoán, nhưng diễn biến lại rất đáng chú ý. Cả hai đội đều nằm chung bảng với Brazil một lần nữa, và Scotland sẽ rất muốn tránh lặp lại kết quả năm 1998. Morocco, dựa trên chiến thắng đó và kinh nghiệm thi đấu gần đây hơn, được đánh giá là ứng cử viên sáng giá hơn dựa trên thành tích đối đầu trực tiếp.

Tương quan lực lượng

Đội hình Scotland đến Mỹ với phong độ tốt, với đội trưởng Andy Robertson dẫn dắt một nhóm cầu thủ giàu kinh nghiệm ở Ngoại hạng Anh và châu Âu. Scott McTominay, đang chơi cho Napoli sau 2 mùa giải thành công ở cấp CLB, là nhân tố quan trọng tạo nên sức mạnh ở tuyến giữa và là một trong những cầu thủ ghi bàn hiệu quả nhất của Scotland trong những trận đấu gần đây. Craig Gordon là thủ môn giàu kinh nghiệm, trong khi bàn thắng của John McGinn vào lưới Haiti giúp anh lấy lại phong độ.

Morocco cũng sở hữu một đội hình tương tự, với Achraf Hakimi là một trong những hậu vệ cánh có kỹ thuật tốt nhất tại giải đấu này. Sofyan Amrabat trấn giữ tuyến giữa, và Brahim Diaz mang đến sự sáng tạo từ các vị trí tấn công sâu hơn. Ayoub El Kaabi mang lại sự sắc bén trên hàng công, và Ismael Saibari đã ghi bàn tại World Cup lần này.

Hiện tại không có thông tin chấn thương hay án treo giò nào được xác nhận ở cả hai đội trước trận đấu này, điều đó có nghĩa là cả hai HLV đều có thể lựa chọn đội hình phù hợp.

Đội hình dự kiến

Scotland (3-5-2): Angus Gunn; Jack Hendry, Hanley, Scott McKenna; Nathan Patterson, John McGinn (đội trưởng), McTominay, Ryan Christie, Andy Robertson; Che Adams, Lyndon Dykes.

Morocco (4-3-3): Bounou; Achraf Hakimi, Aguerd, El Ouahdi, Mazraoui; Sofyan Amrabat, Ismael Saibari, El Khannouss; Brahim Diaz, Ayoub El Kaabi, Ezzalzouli.

Chìa khóa chiến thuật

Cuộc đối đầu nhiều khả năng sẽ định hình trận đấu này là giữa Achraf Hakimi và cánh trái của Scotland. Hakimi, hậu vệ phải tấn công của Paris Saint-Germain với 96 lần khoác áo đội tuyển quốc gia và 11 bàn thắng quốc tế, có tốc độ và khả năng chuyền bóng để gây ra nhiều khó khăn cho bất kỳ ai mà Clarke bố trí ở cánh trái. Scotland sử dụng sơ đồ ba hậu vệ trong trận đấu với Haiti, giúp tăng cường thêm một cầu thủ để bao quát các khu vực biên, nhưng khả năng xâm nhập muộn vào những vị trí nguy hiểm của Hakimi đồng nghĩa với việc Andy Robertson cũng cần phải tích cực lùi về phòng ngự. Nếu Scotland có thể kiềm chế được tầm ảnh hưởng của Hakimi và buộc Morocco phải tấn công qua khu vực trung tâm, họ sẽ có cơ hội thực tế để tiếp tục bám đuổi tỷ số.

Tham khảo ý kiến chuyên gia, cựu bình luân viên đài BBC Mark Lawrenson đoán kết quả Scotland thua Morocco 1-2, trong lúc cựu tiền đạo tuyển Anh Chris Sutton chọn kết quả hòa 1-1.

Chuyên gia phân tích dữ liệu Chris "The Bear" Fallica của FOX Sports đoán kết quả Scotland thua 1-2. Website Sports Mole cũng dự đoán kết quả 1-2, còn Yahoo Sports đoán kết quả 0-2.

Dự đoán: Scotland – Morocco 1-1

World Cup Asian Handicap Over/Under Home Handicap Away Over Total Under 20/6 05:00 Scotland vs Morocco 1.875 1/2 : 0 1.95 2.00 2 1/4 1.825

Tỉ lệ ban đầu của trận đấu là Morocco chấp Scotland chỉ nửa trái, ăn 95, thua 87, nhưng khi vào giải, áp lực của việc buộc phải thắng khiến tỉ lệ nhảy lên thành Morocco chấp Scotland đến nửa một, ăn đủ, thua 85. Kể từ đó, thị trường nghiêng dần về Morocco khiến đến trưa nay, tỉ lệ nửa một đã thành cho lựa (95-95). Cho dù Morocco là đội hạng 4 thế giới nhưng chấp Scotland gần 1 trái là tỉ lệ quá cao. Hơn thế, Scotland chỉ cần hòa, còn Morocco chỉ muốn thắng, chọn cửa dưới an toàn hơn.



