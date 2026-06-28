Soi tỉ số trận Nam Phi – Canada: Nhuệ khí của đội đồng chủ nhà

Ronwen Williams (Nam Phi) và Anphonso Davies (Canada)

Nam Phi (Bafana Bafana) chưa từng lọt vào vòng loại trực tiếp của một kỳ World Cup nào trước đây. Trong khi Canada chỉ mới tham dự giải đấu lần thứ hai trong kỷ nguyên hiện đại và sở hữu sức mạnh tấn công thực sự đáng gờm trong trận đấu vòng 1/16 này.

Đây là trận đấu loại trực tiếp tại World Cup 2026: thắng đi tiếp, còn thua thì xách vali về nhà. Đối với Nam Phi, chiến thắng sẽ làm nên lịch sử, kéo dài hành trình vượt qua vòng loại trực tiếp World Cup lần đầu tiên của Bafana Bafana. Đối với Canada, đây là cơ hội thực sự để lọt vào vòng 1/16 tại một giải đấu trên sân nhà và tiếp tục xây dựng dựa trên chiến dịch hWorld Cup thành công nhất mà quốc gia này từng có, dù rằng với vị trí nhì bảng, họ phải đá trận này trên đất Mỹ!

Đa số chuyên gia dự đoán thắng lợi trong 90 phút nghiêng về Canada, đội bóng đã ghi được tám bàn thắng ở vòng bảng và sở hữu lợi thế rõ ràng về chất lượng cá nhân ở hàng công.

Việc Nam Phi có mặt ở vòng 1/16 đã là một thành tích đáng kể. HLV M.Ntseki đã dẫn dắt Bafana Bafana vượt qua bảng đấu gồm Mexico, Cộng hòa Czech và Hàn Quốc, giành được bốn điểm để tiến vào vòng tiếp theo. Sự vững chắc trong phòng ngự là nền tảng của họ: họ giữ sạch lưới trước Hàn Quốc và chỉ để thủng lưới hai lần trong 3 trận đấu vòng bảng.

Canada sớm vượt qua vòng bảng khi chiếm ưu thế trên sân nhà và là một trong những đội bóng thể hiện lối chơi ấn tượng nhất của CONCACAF dưới thời HLV J.Marsch. Chiến thắng 6-0 trước Qatar là kết quả nổi bật nhất của vòng bảng, với Jonathan David lập hat-trick và Canada kết thúc vòng bảng với 8 bàn thắng ghi được. Thất bại 2-1 trước Thụy Sĩ trong trận đấu cuối cùng vòng bảng là vết nhơ duy nhất, nhưng Canada vẫn tiến vào vòng tiếp theo một cách thoải mái.

Dù Canada không đạt được mua tiêu tiếp tục chơi trên sân nhà Vancouver, nhưng Los Angeles hứa hẹn sẽ ngập tràn các cỏ động viên áo đỏ, mang đến một áp lực không nhỏ cho Nam Phi.

Trận đấu tại sân SoFi nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào việc Nam Phi có thể kiềm chế được mối đe dọa tấn công của Canada hay không. Nếu các tiền đạo Canada có khoảng trống phía sau hàng thủ, sự chênh lệch về chất lượng cá nhân ở tuyến trên có thể quyết định kết quả trận đấu trong suốt 90 phút.

Phong độ tuyển Nam Phi

Nam Phi - Hàn Quốc 1-0 (World Cup 2026)

Séc - Nam Phi 1-1 (World Cup 2026)

Mexico - Nam Phi 2-0 (World Cup 2026)

Nam Phi - Jamaica 1-0 (Giao hữu)

Nam Phi - Nicaragua 0-0 (Giao hữu)

Phong độ của Nam Phi tại World Cup phản ánh một hàng phòng ngự vững chắc, có khả năng giành được kết quả tốt. Các chiến thắng trước Hàn Quốc và Jamaica đều có tỷ số thấp và được kiểm soát tốt, trong khi trận hòa với Séc cho thấy sự kiên cường. Trận thua 2-0 trước Mexico vẫn là thất bại duy nhất của họ trong các giải đấu chính thức, và trận thua này diễn ra trên sân đội đồng chủ nhà.

Phong độ Canada

Thụy Sĩ - Canada 2-1 (World Cup 2026)

Canada - Qatar 6-0 (World Cup 2026)

Canada - Bosnia 1-1 (World Cup 2026)

Canada - CH Ailen 1-1 (Giao hữu)

Canada - Uzbekistan 2-0 (Giao hữu)

Phong độ của Canada nổi bật nhất là chiến thắng phi thường 6-0 trước Qatar, nhưng những kết quả khác cho thấy họ là một đội bóng cũng có thể bị cầm hòa. Trận hòa với Bosnia và Herzegovina và trận thua trước Thụy Sĩ chứng minh rằng Canada không phải là bất khả chiến bại, đặc biệt khi đối thủ chơi phòng ngự sâu và không cho phép khoảng trống phía sau hàng thủ. Bối cảnh đó rất quan trọng ở đây, khi Nam Phi ưa thích lối chơi có cấu trúc và sự chặt chẽ trong phòng ngự.

Đối đầu trực tiếp

Hai đội chỉ gặp nhau một lần trong lịch sử được ghi nhận: Trận giao hữu Nam Phi thắng 2-0 vào ngày 20-11-2007. Trận đấu đó là dữ liệu duy nhất có sẵn từ các cuộc gặp gỡ trước đó, và một trận giao hữu duy nhất cách đây gần hai thập kỷ mang lại giá trị dự đoán rất thấp cho một trận đấu loại trực tiếp World Cup.

Tương quan lực lượng

Nam Phi có một đội hình nhỏ gọn được xây dựng chủ yếu xung quanh các cầu thủ từ Mamelodi Sundowns và Orlando Pirates. Thủ môn Ronwen Williams đeo băng đội trưởng và mang lại kinh nghiệm với tư cách là một trong những cầu thủ khoác áo đội tuyển nhiều nhất trong đội. Teboho Mokoena và Lyle Foster là những mũi tấn công và sáng tạo quan trọng, với Foster mang theo 10 bàn thắng quốc tế trước giải đấu. Oswin Appollis và Evidence Makgopa cung cấp tốc độ và mối đe dọa từ các vị trí cánh và trung tâm tương ứng.

Đội tuyển Nam Phi đang có sự ổn định trước trận đấu này. Họ có chiều sâu đội hình để duy trì lối chơi phòng ngự chắc chắn đã giúp họ thành công ở vòng bảng, và HLV M. Ntseki dự kiến sẽ tung ra đội hình ổn định.

Sức mạnh tấn công của Canada vẫn là điểm mạnh chính. Jonathan David đã ghi ba bàn thắng tại giải đấu này và đang có phong độ cá nhân xuất sắc ở vòng 32. Alphonso Davies mang lại sự năng động từ vị trí hậu vệ trái, và Stephen Eustaquio kiểm soát nhịp độ tuyến giữa. Cyle Larin, với hai bàn thắng tại giải đấu, bổ sung thêm lựa chọn thể lực trên hàng công. Không có án treo giò lớn nào trong đội hình Canada.

Đội hình dự kiến

Nam Phi (4-1-4-1): Williams (c); Mudau, Sibisi, Okon, Modiba; Mokoena; Appollis, Zwane, Mbatha, Mofokeng; Foster

Canada (4-3-3): St. Clair; Johnston, Cornelius, Bombito, Davies; Eustaquio, Osorio, Kone; Buchanan, J. David, Larin

Chìa khóa chiến thuật

Trận đấu trọng tâm có khả năng định hình trận đấu này là cuộc đối đầu giữa Alphonso Davies và cánh phải của Nam Phi. Davies có 58 lần khoác áo đội tuyển quốc gia và 15 bàn thắng quốc tế, là một trong những hậu vệ cánh tấn công nguy hiểm nhất thế giới. Cánh phải của Nam Phi, với Khuliso Mudau làm trụ cột, sẽ cần phải kiểm soát những pha dâng cao tấn công của Davies đồng thời hỗ trợ các đợt tấn công của riêng mình.

Nếu Nam Phi lùi sâu phòng ngự và tập trung bóng qua hàng tiền vệ phòng ngự, họ có thể hạn chế được khoảng trống, nhưng bất kỳ sai sót nào ở cánh đó đều có thể nhanh chóng dẫn đến bàn thắng cho Canada, xét đến chất lượng những đường chuyền vào vòng cấm mà Davies có thể thực hiện.

Tham khảo ý kiến chuyên gia, cựu tiền đạo tuyển Anh Chris Sutton chọn Canada thắng 1-2, trong lúc cựu bình luân viên đài BBC Mark Lawrenson đoán kết quả 1-0.

Website Sports Mole dự đoán kết quả Canada thắng 1-2. Yahoo Sports tin Canada thắng 1-0 trong 90 phút. Riêng chuyên gia Chris "The Bear" Fallica của đài FOX Sports quả quyết sẽ không có chuyện "cả 2 đội ghi bàn" và đoán trong 90 phút sẽ có ít hơn 2,5 bàn thắng.

Dự đoán: Nam Phi - Canada 0-1

World Cup Asian Handicap Over/Under Home Handicap Away Over Total Under 29/6 02:00 Nam Phi vs Canada 1.95 3/4 : 0 1.95 2.00 2 1/4 1.875

Tỉ lệ ban đầu của trận đấu đã niêm yết từ hôm 26-6, Canada chấp Nam Phi đến nửa một.cho lựa (95-95). Đến chiều qua, giá đã chuyển thành Canada ăn 95, thua 92. Nhưng đến trưa nay, thị trường đã chuyển hướng thành Canada chấp Nam Phi nửa một, ăn 85, thua đủ.

Đây là một trận vòng knock-out, nên chuyện chấp nửa một trong 90 phút là rất lớn. Nhưng nhìn vào tiến trình vòng bảng, nơi Nam Phi đá rất tệ, thắng được Hàn Quốc là do quá may. Trong lúc Canada chơi rất sung sức, tấn công mạnh bạo, chọn đồng chủ nhà vẫn an toàn hơn.