Ronaldo sẵn sàng cho kỳ World Cup cuối cùng

Vẫn là Cristiano Ronaldo

Tối 19-5 (giờ Việt Nam), HLV Roberto Martinez đã hoàn tất danh sách sơ bộ đội tuyển Bồ Đào Nha dự World Cup 2026 bao gồm 27 cầu thủ. Trước hạn chót 30-5 của FIFA, 1 cái tên sẽ bị loại khỏi danh sách cuối cùng.

Ronaldo sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử tham dự 6 kỳ World Cup

Tâm điểm của "Selecao châu Âu" tại Bắc Mỹ mùa hè này vẫn là Cristiano Ronaldo. Ở tuổi 41, siêu sao từng vô địch Euro 2016 tiếp tục được xem là thủ lĩnh tinh thần và "đầu tàu" chuyên môn của tuyển Bồ Đào Nha. Dù không còn duy trì phong độ bùng nổ như thời đỉnh cao, CR7 vẫn chứng minh giá trị bằng 8 pha lập công trên hành trình đăng quang Nations League 2024-2025.

Hiện tại, tiền đạo sinh năm 1985 đang là người dẫn đầu danh sách cầu thủ ra sân nhiều nhất cho một đội tuyển quốc gia nam (226 lần). Anh cũng là người duy nhất ghi bàn ở 5 kỳ World Cup. Tháng 11 vừa qua, Ronaldo khẳng định với CNN rằng đây "chắc chắn" là World Cup cuối cùng của anh. Sau hơn 2 thập kỷ cống hiến, chiếc cúp vàng thế giới là mảnh ghép duy nhất còn thiếu trong sự nghiệp đồ sộ của CR7.

Sự pha trộn giữa khả năng sáng tạo và kiểm soát

HLV Roberto Martinez cũng hướng tới những nhân tố đủ sức "chia lửa" cùng Ronaldo ở mọi tuyến, tránh đặt nặng áp lực lên vai chân sút 41 tuổi. Trên hàng công, "Selecao châu Âu" có nhiều phương án giàu tốc độ và kỹ thuật như Rafael Leao, Francisco Conceição hay Francisco Trincão. Đây là nhóm cầu thủ có khả năng tạo đột biến cao, phù hợp với phong cách chuyển trạng thái nhanh mà Martinez đang xây dựng.

Đội tuyển Bồ Đào Nha hướng tới chức vô địch World Cup 2026 như món quà chia tay huyền thoại CR7

Ở tuyến giữa, Bồ Đào Nha đang sở hữu sự pha trộn lý tưởng giữa khả năng sáng tạo và kiểm soát. Vitinha cùng Joao Neves mang đến nguồn năng lượng trẻ trung, còn Bruno Fernandes vẫn là "bộ não" trong cách vận hành của hệ thống tấn công. Sau mùa giải thăng hoa tại Man United với 21 pha kiến tạo tính đến vòng 37 Ngoại hạng Anh, tiền vệ sinh năm 1994 được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quyết định trong mục tiêu tiến sâu của đội tuyển Bồ Đào Nha.

Ngược lại, 2 ngôi sao khác ở Premier League là Joao Palhinha và Matheus Fernandes đều không có tên trong danh sách do Tottenham và West Ham đều đang phải vật lộn để trụ hạng mùa này.

Về mặt phòng ngự, HLV Roberto Martinez có khá nhiều lựa chọn chất lượng. Bộ đôi Ruben Dias - Goncalo Inacio mang lại sự chắc chắn ở trung tâm hàng thủ, trong khi Nuno Mendes được đánh giá là hậu vệ trái xuất sắc nhất thế giới hiện nay.

Bên cánh phải, Diogo Dalot, Nelson Semedo và Joao Cancelo sẽ cạnh tranh quyết liệt cho một suất đá chính tại World Cup 2026. Matheus Nunes của Man City cũng có thể đảm nhận vai trò này khi đã được Pep Guardiola bố trí chơi ở hành lang cánh phải tại Premier League mùa này.

Trong khung gỗ, Diogo Costa gần như nắm chắc suất bắt chính nhờ phong độ ổn định giúp Porto đăng quang Giải VĐQG Bồ Đào Nha mới đây. Phía sau anh là kinh nghiệm của Jose Sa cùng những phương án dự phòng khác như Ricardo Velho và Rui Silva. Nhiều khả năng, Velho hoặc Silva sẽ bị loại trong danh sách cuối cùng.

Ở vòng bảng, thầy trò HLV Roberto Martinez sẽ lần lượt chạm trán CHDC Congo, Uzbekistan và Colombia. Đây là bảng đấu được đánh giá tương đối thuận lợi với Bồ Đào Nha.



