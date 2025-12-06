HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Soi tỉ số trận Manchester City - Sunderland: Khuất phục đội tân binh

Trung Dũng

(NLĐO) - Tiếp đón Sunderland trên sân nhà, Manchester City tin vào cái duyên của họ khi thường xuyên thắng các đội bóng mới thăng hạng.

Soi tỉ số trận Manchester City – Sunderland: Khuất phục đội tân binh - Ảnh 1.

Phil Foden (Manchester City) và Granit Xhaka (Sunderland)

Khi lịch thi đấu lần đầu được công bố, các fan Manchester City đều xem đây là một trận đấu dễ dàng, nhưng sau 14 vòng đầu tiên, câu chuyện đã khác rất nhiều. Trên bề mặt, đây là trận đấu chênh lệch giữa đội bóng thống trị Premier League suốt 10 năm qua với đội khách vốn chỉ về thứ 4 Giải hạng Nhất mùa trước. Nhưng khi họ chạm mặt ở Etihad, không ai dám chắc trận đấu sẽ diễn biến như thế nào. Trận đấu giữa Manchester City - Sunderland sẽ diễn ra luc 22 giời tối nay, ngày 6-12.

Man City đang đứng thứ hai và đã thắng 2 trận gần nhất, nhưng họ dường như đang bị thử thách bởi bất kỳ đội bóng nào có chất lượng thực sự vào lúc này, và hàng phòng ngự của họ hiện đang tỏ ra yếu đuối như trong màn trình diễn kinh hoàng mùa trước.

Trong khi đó, Sunderland có thể là một trong những đội bóng mới lên hạng vĩ đại nhất từ trước đến nay của Premier League. Họ đã giành được 23 điểm sau 14 trận - chỉ kém Manchester City 5 điểm - và gần bằng tổng số điểm của hai đội bóng cùng lên hạng với họ là Leeds United (14) và Burnley (10).

Đội bóng của Régis Le Bris đã gây nhiều bất ngờ mùa này, khi đánh bại Chelsea tại Stamford Bridge, cầm hòa với Arsenal và Liverpool. Họ cũng có cơ hội thực sự để cầm hòa Man City trận này.

Man City đã ghi 8 bàn trong hai trận gần nhất gặp Leeds và Fulham, nhưng cũng đã để thủng lưới sáu lần, và hiện tại không mấy tự tin vào khả năng giữ vững lợi thế dẫn trước. Họ dẫn trước Leeds hai bàn trên sân nhà vào cuối tuần trước, nhưng bị gỡ hòa 2-2 trước khi Phil Foden ấn định chiến thắng trong phút bù giờ.

Tuy nhiên, Manchester City có trong tay một vũ khí tâm lý lợi hại, đó là thành tích lấn át các đội mới thăng hạng: Thắng 24 trong 26 trận gặp các đội tân binh. Còn Sunderland thì có một áp lực nho nhỏ khi chưa bao giờ thắng trên sân Manchester City trong 13 lần gặp ở Premier League.

Tham khảo ý kiến chuyên gia, tất cả đều tin là trận đấu sẽ có nhiều bàn thắng cũng như đôi bên đều có khả năng ghi bàn. Cựu HLV Harry Redknapp chọn tỉ số 3-1, cựu bình luận viên BBC Mark Lawrenson tin vào kết quả 3-0. Cựu tiền vệ Arsenal Paul Merson và cựu tiền đạo Chris Sutton đều đoán kết quả 2-1.

Dự đoán: Manchester City - Sunderland 3-2

Đối đầu trực tiếp

05-3-2017

Sunderland

Manchester City

0-2

13-8-2016

Manchester City

Sunderland

2-1

02-2-2016

Sunderland

Manchester City

0-1

26-12-2015

Manchester City

Sunderland

4-1

01-1-2015

Manchester City

Sunderland

3-2

03-12-2014

Sunderland

Manchester City

1-4

16-4-2014

Manchester City

Sunderland

2-2

10-11-2013

Sunderland

Manchester City

1-0

26-12-2012

Sunderland

Manchester City

1-0

06-10-2012

Manchester City

Sunderland

3-0

English Premier League

Asian Handicap

Over/Under

Home

Handicap

Away

Over

Total

Under

06/12 22:00

[2] Manchester City - Sunderland [6]

1.975

0 : 1 3/4

1.90

1.825

3

2.05

06/12 22:00

[2] Manchester City - Sunderland [6]

1.925

0 : 1 3/4

1.95

1.80

3

2.05

06/12 22:00

[2] Manchester City - Sunderland [6]

2.00

0 : 1 3/4

1.90

1.825

3

2.05

Tỉ lệ trận đấu ngay từ đầu đã rất chênh lệch khi Manchester City chấp ngựa ô Sunderland đến 1 trái rưỡi 2 trái, ăn 97 và thua 90. Tỉ lệ này khiến các fan Manchester City cũng chùn tay. Tuy nhiên, phản ứng của thị trường lại không đổ cửa dưới như dự báo. Sáng nay, tỉ lệ vẫn là 1 trái rưỡi 2 tráo và Manchester City ăn đủ, thua 9. Dù sao, chọn cửa dưới vẫn an toàn hơn.

Soi tỉ số trận Manchester City – Sunderland: Khuất phục đội tân binh - Ảnh 2.

Soi tỉ số trận Manchester City – Sunderland: Khuất phục đội tân binh - Ảnh 3.

Tỉ số phổ biến nhất là Manchester City thắng cách biệt 2-0 với mệnh giá đặt 1 ăn 7.1, trong lúc 3-0 có giá 8.3. Những chiến thắng sít sao cũng được ghi nhận khi 2-1 có giá 8.8, còn 1-0 ăn đến 9.2. Hòa không phải là đáp án đúng ở trận này khi 1-1 có mệnh giá đặt 1 ăn đến 12, còn 0-0 và 2-2 ăn đến 22.


Manchester City Sunderland Soi tỉ số
