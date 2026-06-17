Soi tỉ số trận Bồ Đào Nha - CHDC Congo: Chờ xem Ronaldo "nổ súng"

Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha) và Axel Tuanzebe (CHDC Congo)

Trận đấu tại sân vận động NRG ở Houston hứa hẹn là có tỉ số chênh lệch nhất trên lý thuyết ở vòng chung kết, tuy nhiên Cộng hòa Dân chủ Congo muốn lưu lại Bắc Mỹ một câu chuyện hấp dẫn và một đội hình phòng ngự chắc chắn, khi họ đã vượt qua bao khó khăn để đến được đây.

Trong bảng K bao gồm Bồ Đào Nha, Colombia, CHDC Congo và Uzbekistan, đội bóng của Cristiano Ronaldo nổi bật hơn cả và họ có thể dễ dàng đoạt vé đầu bảng nếu có đủ sự kiên trì và tập trung. Câu hỏi đặt ra là nếu Bồ Đào Nha quá mạnh thì họ việc gì phải vội mà có thể nhẩn nha chờ xem thế cuộc diễn biến ra sao rồi mới đặt chỗ cho mình ở vòng knock-out.

Tuy nhiên, khi Bồ Đào Nha không có chọn lựa nào tốt hơn việc chiếm ngôi đầu bảng thì họ chẳng việc gì phải 'giả vờ' phạm sai lầm để chia điểm như kiểu Brazil trước Morocco hay Tây Ban Nha trước Cape Verde.

Đối với Bồ Đào Nha việc mất điểm ở lượt trận đầu tiên trước Cộng hòa Dân chủ Congo sẽ ngay lập tức làm phức tạp hành trình của họ và trao thế chủ động cho Colombia. Đối với CHDC Congo, việc giành được bất kỳ điểm số nào trước đội tuyển Bồ Đào Nha sở hữu những tài năng tấn công xuất sắc nhất châu Âu sẽ là một thành tích đáng kể và mang lại cho họ một nền tảng thực sự để cạnh tranh suất đi tiếp của bảng đấu.

Uy lực tấn công dũng mãnh

Bồ Đào Nha của Roberto Martinez đã ghi 20 bàn thắng trong 6 trận đấu vòng loại UEFA và đến Houston với phong độ tốt sau hai trận giao hữu thắng liên tiếp, khiến họ trở thành ứng cử viên sáng giá để mở màn chiến dịch World Cup bằng một chiến thắng dễ dàng.

Bồ Đào Nha bước vào trận đấu này với tư cách là một trong những đội bóng có kỹ thuật tốt nhất tại giải đấu. Dưới sự dẫn dắt của Roberto Martinez, họ đã chuyển từ lối chơi phòng ngự thận trọng sang hệ thống tấn công chủ động, tạo ra ưu thế về quân số thông qua các hậu vệ cánh dâng cao, các tiền vệ sáng tạo và hàng công có khả năng kéo giãn bất kỳ hàng phòng ngự. Cristiano Ronaldo dẫn dắt hàng công trong kỳ World Cup thứ 6 của mình, trong khi Bruno Fernandes và Bernardo Silva kiểm soát khu vực trung tuyến.

Chuyên gia chịu đòn

Hành trình của CHDC Congo đến thời điểm này thực sự mang tính lịch sử. Đây chỉ là lần thứ hai họ tham dự World Cup và là lần đầu tiên kể từ năm 1974 khi họ thi đấu với tên gọi Zaire. Dưới sự dẫn dắt của Sebastien Desabre, họ đã xây dựng một đội hình phòng ngự chắc chắn, mạnh mẽ và giành được nhiều chiến thắng: Thành tích thắng 7 trong 9 trận vòng loại CAF là một minh chứng cho năng lực phản công của họ khi chỉ để thủng lưới 5 bàn.

Hành trình vòng loại bao gồm các chiến thắng trước Cameroon và chiến thắng trên chấm phạt đền trước Nigeria để giành vé vào vòng play-off CAF, trước khi đánh bại Jamaica để giành quyền dự vòng chung kết.

Trận đấu có khả năng diễn ra theo một kịch bản quen thuộc nhưng vẫn hấp dẫn: Bồ Đào Nha kiểm soát bóng và thăm dò hàng thủ dày đặc của CHDC Congo, trong khi Congo tìm cách phản công nhanh chóng thông qua Yoane Wissa và Meschak Elia. Liệu CHDC Congo có thể giữ vững đội hình đủ lâu để ngăn chặn những bàn thắng sớm, vốn thường đẩy họ vào thế bế tắc, liệu đây có thể là một chiến thắng dễ dàng cho Bồ Đào Nha hay là một trận đấu diễn ra kịch tính.

Phong độ Bồ Đào Nha

Bồ Đào Nha - Nigeria 2-1 (Giao hữu)

Bồ Đào Nha - Chile 2-1 (Giao hữu)

Mỹ - Bồ Đào Nha 0-2 (Giao hữu)

Mexico - Bồ Đào Nha 0-0 (Giao hữu)

Bồ Đào Nha - Armenia 9-1 (Vòng loại World Cup)

Bồ Đào Nha thắng bốn trong năm trận gần nhất, chỉ có một trận hòa không bàn thắng trên sân Mexico. Chất lượng tấn công của họ được thể hiện rõ ràng trong những kết quả đó, với chiến thắng 9-1 trước Armenia cho thấy hàng công này rất mạnh. Hai chiến thắng liên tiếp trước Chile và Nigeria ngay trước giải đấu cho thấy họ đang có phong độ tốt.

Phong độ CHDC Congo:

CHDC Congo - Chile 1-2 (Giao hữu)

CHDC Congo - Đan Mạch 0-0 (Giao hữu)

CHDC Congo - Jamaica 1-0 (Play-off vòng loại World Cup)

CHDC Congo - Bermuda 2-0 (Giao hữu)

CHDC Congo - Algeria 0-1 (Cúp bóng đá châu Phi)

Phong độ gần đây của CHDC Congo khá thất thường. Thua Chile và trận hòa với Đan Mạch trong các trận giao hữu cuối cùng đặt ra câu hỏi về khả năng tấn công của họ, mặc dù việc họ chủ động chọn giao hữu với các đối thủ đến từ châu Âu và Nam Mỹ cho thấy tham vọng trong quá trình chuẩn bị. Thành tích thi đấu của Congo, đặc biệt là chiến thắng sít sao trước Jamaica để giành vé dự World Cup, cho thấy sự kiên cường trong những thời điểm quan trọng.

Đối đầu trực tiếp

Bồ Đào Nha và CHDC Congo chưa từng gặp nhau trong bất kỳ trận đấu quốc tế. Đây sẽ là lần gặp gỡ chính thức đầu tiên giữa hai quốc gia, có nghĩa là không có dữ kiện nào để tham khảo, đánh giá về tương quan lực lượng giữa họ. Mọi thứ giờ phải tập trung hoàn toàn vào phong độ hiện tại, chất lượng đội hình và các cặp đấu chiến thuật. Trên cơ sở đó, Bồ Đào Nha rõ ràng có lợi thế ở mọi khía cạnh có thể đo lường được.

Tương quan lực lượng

Bồ Đào Nha không có vấn đề chấn thương đáng kể nào trước giải đấu. Roberto Martinez có đầy đủ các tiền đạo cần thiết, bao gồm Cristiano Ronaldo, Rafael Leao, Pedro Neto và Gonçalo Ramos. Cả 4 đều là những tiền đạo rất giỏi, ghi bàn thiện nghệ và đặc biệt có thể chơi đơn độc ở phía trước.

Chiều sâu đội hình ở mọi tuyến là một trong những điểm ấn tượng nhất của Bồ Đào Nha tại World Cup này, với bốn cầu thủ của Paris Saint-Germain và ba cầu thủ của Manchester City.

Rúben Dias dẫn dắt hàng phòng ngự, trong khi Joao Cancelo và Nuno Mendes đảm nhiệm vai trò hậu vệ cánh tấn công, vốn là yếu tố then chốt trong hệ thống của HLV Martinez. Bruno Fernandes và Bernardo Silva là trụ cột ở tuyến giữa, cùng với các lựa chọn khác như Joao Neves và Vitinha. Vấn đề tranh luận thực sự chỉ xoay quanh việc xoay vòng đội hình và vị trí xuất phát chứ không phải vấn đề thể lực.

Về phía CHDC Congo, Chancel Mbemba mang đến kinh nghiệm và khả năng không chiến ở trung tâm hàng phòng ngự, trong khi Aaron Wan-Bissaka mang lại đẳng cấp hàng đầu của Premier League ở vị trí hậu vệ phải. Yoane Wissa của Newcastle United là mối đe dọa tấn công nổi bật nhất của Congo trên thị trường bóng đá Anh.

Đội hình dự kiến

Bồ Đào Nha (4-3-3): Diogo Costa; Diogo Dalot, Rúben Dias (đội trưởng), Gonçalo Inácio, Nuno Mendes; Bernardo Silva, Joao Neves, Bruno Fernandes; Pedro Neto, Cristiano Ronaldo, Rafael Leao.

CHDC Congo (4-2-3-1): Lionel Mpasi; Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe, Chancel Mbemba (đội trưởng), Arthur Masuaku; Samuel Moutoussamy, Edo Kayembe; Meschak Elia, Gaël Kakuta, Théo Bongonda; Yoane Wissa.

Chìa khóa chiến thuật

Cuộc đối đầu giữa các hậu vệ cánh tấn công của Bồ Đào Nha và hàng phòng ngự rộng của Congo sẽ là yếu tố then chốt quyết định diễn biến trận đấu. Hệ thống của Roberto Martinez đẩy Diogo Dalot và Nuno Mendes dâng cao và mở rộng biên để tạo ra lợi thế về quân số, và cả hai sẽ tìm cách kìm hãm Aaron Wan-Bissaka và Arthur Masuaku ở vị trí lùi sâu.

Wan-Bissaka, nổi tiếng với khả năng phòng ngự một đối một, sẽ phải đối mặt với thử thách thực sự khi gặp Pedro Neto và Rafael Leao. Nếu Congo có thể ngăn chặn việc các khoảng trống rộng ở hai bên cánh sẽ bị khai thác liên tục trong hiệp 1, họ sẽ có cơ hội bám trụ trong trận đấu.

Nếu các hậu vệ cánh của Bồ Đào Nha sớm có được khoảng trống, con số bàn thua trong thành tích vòng loại CAF của Congo (5 bàn thua trong 9 trận) có thể sẽ tệ hơn đáng kể trước khi trận đấu mở màn bảng K này kết thúc.

Tham khảo ý kiến chuyên gia, cựu bình luận viên đài BBC Mark Lawrenson đoán kết quả Bồ Đào Nha thắng 2-1 trong lúc cựu tiền đạo tuyển Anh Chris Sutton cũng đoán kết quả 2-1. Website Sports Mole lẫn Yahoo Sports đều dự đoán kết quả 3-0.

Trong lúc chuyên gia Knows Jones của Sky Sport đoán kết quả 2-0. Chris "The Bear" Fallica của đài FOX Sports cũng khá do dự khi đoán đội bóng của Ronaldo sẽ thắng 2-0.

Dự đoán: Bồ Đào Nha - CHDC Congo 3-0

World Cup 2026 Asian Handicap Over/Under Home Handicap Away Over Total Under 18/6 00:00 Portugal vs DR Congo 2.05 0 : 1 3/4 1.825 1.90 2 3/4 1.975

Tỉ lệ ban đầu của trận đấu rất khó chơi khi Bồ Đào Nha chấp CHDC Congo đến 1 trái rưỡi 2 trái, ăn đủ, thua 82. Nhưng chỉ vài ngày sau đó, Bồ Đào Nha chỉ còn chấp 1 trái rưỡi, ăn 87, thua đủ, sau đó rớt giá còn 85 thua đủ.

Đến trưa nay, giá cả đang hướng dần về phía "cho lựa" dù Bồ Đào Nha vẫn chấp 1 trái rưỡi. Xem ra khoảng cách về trình độ giữa 2 bên vẫn rất xa, chọn Bồ Đào Nha chắc ăn hơn, vì Ronaldo sẽ gắng sức nổ súng sau khi Messi vừa ghi đến 3 bàn cho Argentina.



