Thể thao

Soi tỉ số trận Liverpool - Brighton: Mưa bàn thắng ở Anfield?

Trung Dũng

(NLĐO) - Liverpool tiếp đối thủ khó chơi Brighton trên sân nhà và trận chiến ở Anfield hứa hẹn nhiều bàn thắng cùng những diễn biến bất thường quanh Mo Salah.

Soi tỉ số trận Liverpool – Brighton: Mưa bàn thắng ở Anfield - Ảnh 1.

Dominik Szoboszlai (Liverpool) và Carlos Baleba (Brighton)

Chuỗi 4 trận bất bại trên mọi đấu trường cho thấy tình thế đang dần xoay chuyển tại Liverpool. Thế nhưng, những lùm xùm ngoài sân cỏ lại cho thấy điều ngược lại. 

Liverpool đã củng cố hy vọng giành vị trí trong top 8 tại Champions League với chiến thắng Inter 1-0 vào thứ ba, nhờ quả phạt đền phút 88 của Dominik Szoboszlai. Tuy nhiên, chiến thắng ở đấu trường châu Âu của The Reds đã bị lu mờ bởi tình hình xung quanh Mohamed Salah, người đã bị bỏ lại ở nhà sau vụ bộc phát giận dữ cuối tuần trước.

Salah cho rằng Liverpool đã "bỏ rơi anh" sau trận hòa muộn màng với Leeds United, khi anh phải ngồi dự bị theo dõi diễn biến trận đấu. Salah đã sắm vai dự bị không được sử dụng ở 2 trong 3 trận đấu gần nhất của Liverpool tại Ngoại hạng Anh. Trước đó, Salah chỉ ngồi dự bị tại 3 trong số 303 trận đấu đầu tiên mà anh góp mặt trong đội hình của The Reds.

Mùa giải này đánh dấu số liệu thống kê thấp nhất của Salah mỗi 90 phút cho Liverpool về số cú sút (2,6), số cú sút trúng đích (0,8) và số lần chạm bóng trong vòng cấm (7,3). Vì vậy, nhiều người tin rằng quyết định của Slot là hợp lý, khi đội bóng của ông đã bất bại kể từ khi loại bỏ cầu thủ người Ai Cập khỏi đội hình xuất phát.

Arne Slot vẫn chưa khẳng định có đưa Salah vào sân gặp Brighton hay không, dù ngôi sao Ai Cập sẽ rời đội sau đó để đi dự Cúp các quốc gia châu Phi. Tuy nhiên, với việc Cody Gakpo đang gặp chấn thương và Federico Chiesa bị bệnh, HLV Slot có thể sẽ hướng đến việc tăng cường hàng công cho Liverpool bằng Salah, người ghi 10 bàn trong 16 trận đấu tại Premier League gặp Brighton.

Mùa qua, khi Liverpool thẳng tiến đến ngôi vô địch, họ đã thua 2-3 trên sân Brighton. Tuy nhiên, "Chim mồng biển" chưa bao giờ thắng 2 trận liên tiếp trước Liverpool. Còn bản thân The Reds chỉ mới thua đúng 1 lần trong 8 lần chạm trán Brighton (thắng 5, hòa 2) ở Premier League.

Nếu trận đấu hứa hẹn là cơn thịnh nộ của Salah trước khung thành thì Brighton cũng đe dọa tung lưới Liverpool khi họ đang nằm trong số 5 đội ghi bàn nhiều nhất Premier League, sau Man United (26 bàn), Arsenal (28) và Man City (35 bàn) khi có cùng 25 bàn như Chelsea.

Tham khảo ý kiến chuyên gia, đa số đều cho rằng Liverpool sẽ không thắng nổi Brighton. Cựu HLV Harry Redknapp, cựu bình luận viên BBC Mark Lawrenson và cả cựu tiền đạo Chris Sutton đều đoán tỉ số 2-2, chỉ mỗi mình cựu tiền vệ Arsenal Paul Merson chọn tỉ số 2-1.

Trận đấu giữa Liverpool và Brighton diễn ra lúc 22 giờ hôm nay, 13-12.

Dự đoán: Liverpool - Brighton 2-2

Đối đầu trực tiếp

19-5-2025

Brighton

Liverpool

3-2

02-11-2024

Liverpool

Brighton

2-1

31-3-2024

Liverpool

Brighton

2-1

08-10-2023

Brighton

Liverpool

2-2

14-1-2023

Brighton

Liverpool

3-0

01-10-2022

Liverpool

Brighton

3-3

12-3-2022

Brighton

Liverpool

0-2

30-10-2021

Liverpool

Brighton

2-2

03-2-2021

Liverpool

Brighton

0-1

28-11-2020

Brighton

Liverpool

1-1


English Premier League

Asian Handicap

Over/Under

Home

Handicap

Away

Over

Total

Under

13/12 22:00

[10] Liverpool - Brighton [8]

1.925

0 : 3/4

1.975

1.85

3

2.025

13/12 22:00

[10] Liverpool - Brighton [8]

1.925

0 : 3/4

1.95

1.925

3

1.95

Tỉ lệ ban đầu của trận đấu là Liverpool chấp nửa một, ăn 92 thua 97. Đến sáng nay, thị trường thay đổi chút ít ở đội khách khi Liverpool vẫn ăn 92 nhưng thua 95. Dù sao thì chọn dưới vẫn được nhiều người cho là an toàn hơn khi nội bộ Liverpool vẫn đang rối rắm.

Soi tỉ số trận Liverpool – Brighton: Mưa bàn thắng ở Anfield - Ảnh 2.

Soi tỉ số trận Liverpool – Brighton: Mưa bàn thắng ở Anfield - Ảnh 3.

Tỉ số phổ biến nhất là 2-1 với giá đặt 1 ăn 8, trong lúc 1-0 và 2-0 ăn 10, còn 3-0 ăn hẳn 15. Tỉ số hòa cũng được nhiều người quan tâm khi 1-1 có mệnh giá đặt 1 ăn 8.3, trong lúc 2-2 ăn đến 13. Cửa thắng của Brighton không được đánh giá cao khi tỉ số 1-2 có mệnh giá đặt 1 ăn 14, còn 0-1 ăn đến 17.


Liverpool Brighton Soi tỉ số
