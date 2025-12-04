HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Van Dijk và cái bóng nhạt nhòa của chính mình

Hoàng Hiệp - Ảnh: AP

(NLĐO) - Virgil van Dijk, biểu tượng của sự chắc chắn nơi hàng phòng thủ Liverpool, đang đánh mất chính mình trong chuỗi trận thảm hại của câu lạc bộ.

“Lữ đoàn đỏ” sa sút thảm hại, niềm tin tan vỡ?

Phong độ của nhà đương kim vô địch Ngoại hạng đang sa sút trầm trọng trong thời gian vừa qua. Những tưởng, chiến thắng trước West Ham cuối tuần trước là dấu mốc cho sự trở lại của "Lữ đoàn đỏ". Thế nhưng, một lần nữa, đội bóng vùng Merseyside lại khiến các cổ động viên thất vọng khi để hòa 1-1 trước Sunderland ngay tại sân nhà Anfield.

Van Dijk và cái bóng nhạt nhòa của chính mình - Ảnh 1.

Van Dijk đánh mất phong độ của thủ lĩnh hàng phòng ngự Liverpool

Trong trận đấu mà Mohamed Salah tiếp tục phải ngồi dự bị, mọi ánh nhìn của người hâm mộ đều đổ dồn vào Virgil van Dijk. Kể từ khi gia nhập Liverpool vào đầu năm 2018, trung vệ người Hà Lan cho thấy sự chắc chắn ở vị trí trụ cột hàng phòng ngự, góp phần lớn vào 2 chức vô địch Ngoại hạng, 1 chức vô địch Champions League, 1 FA Cup và 2 EFL Cup của "The Kop".

Tuy nhiên, chính Van Dijk là người đã mắc lỗi trong pha lập công giúp Sunderland vươn lên dẫn trước ở trận đấu vừa qua. Phút 67, cầu thủ 34 tuổi bất cẩn để mất bóng vào chân Enzo Le Fee ngay trước vòng cấm địa.

Tiền vệ người Pháp lập tức kiến tạo cho Chemsdine Talbi ghi bàn mở tỉ số cho đội khách. Đáng chú ý, trong bàn thắng của Talbi, Van Dijk lại quay lưng so với bóng khiến bóng chạm vào người trung vệ này mà đổi hướng làm tung lưới của Alisson Becker.

Van Dijk và cái bóng nhạt nhòa của chính mình - Ảnh 2.

“The Kop” thi đấu rệu rã trong trận hòa trước Sunderland

Sau khi nhận bàn thua, "The Kop" vẫn cho thấy một bộ mặt rệu rã. Van Dijk, với vai trò là người đội trưởng, không thể truyền cảm hứng cho toàn đội để giành lại thế trận.

Liverpool đã thay đổi mạnh mẽ kể từ sau kỳ chuyển nhượng mùa hè trị giá 450 triệu bảng dưới thời HLV Arne Slot. Tuy nhiên, những "bom tấn" tân binh chưa thể tạo ra giá trị tương xứng, khiến hệ thống phòng ngự trở nên mong manh. Sự sa sút của Ibrahima Konate và việc Milos Kerkez không thể ổn định vị trí hậu vệ trái càng khiến Van Dijk chịu áp lực lớn.

Liverpool: 5 lần giữ sạch lưới và sự thật bất ngờ

Trong 22 trận đấu vừa qua kể từ đầu mùa giải, "The Kop" chỉ giữ sạch lưới được 5 lần. Điều này hoàn toàn trái ngược với họ ở mùa giải trước khi tính đến giữa tháng 12-2024, Liverpool đã có 12 trận thắng mà không phải nhận bàn thua nào.

Tuy vậy, bản thân trung vệ người Hà Lan cũng mắc quá nhiều sai lầm cá nhân, chẳng hạn như pha bóng hoảng loạn dẫn đến quả phạt đền trong trận thua đậm trước PSV tại Champions League vừa qua.

Van Dijk và cái bóng nhạt nhòa của chính mình - Ảnh 3.

Ra sân từ băng ghế dự bị, Salah cũng không thể cải thiện thế trận cho Liverpool

Cũng giống như Van Dijk, Salah đang thể hiện phong độ đáng thất vọng. Tuy nhiên, vấn đề của Liverpool không chỉ dừng lại ở 2 ngôi sao lớn tuổi. Thầy trò HLV Arne Slot thi đấu chậm chạp, thiếu ý tưởng và hầu như không còn sự quyết liệt quen thuộc như các mùa giải trước đây. Điều này cho thấy trận thắng 2-0 trước West Ham có lẽ là một ngoại lệ hơn là bình minh sau chuỗi ngày u ám.

Van Dijk và cái bóng nhạt nhòa của chính mình - Ảnh 4.

HLV Arne Slot cần tìm ra giải pháp trước khi quá muộn

Liverpool vẫn còn thời gian để sửa sai khi họ chỉ cách vị trí top 4 đúng 2 điểm. Tuy nhiên, nếu Van Dijk không tìm lại được khí chất của người thủ lĩnh hàng phòng ngự và nếu đội bóng này tiếp tục thi đấu rời rạc như hiện tại, "The Kop" sẽ phải trả giá rất đắt.


