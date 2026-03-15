Thể thao

HLV Arteta có linh cảm đặc biệt về thần đồng 16 tuổi

Đăng Minh

(NLĐO) - HLV Mikel Arteta tiết lộ linh cảm đặc biệt về Max Dowman trước trận Everton và tài năng 16 tuổi đã tạo nên khoảnh khắc lịch sử cho Arsenal.

"Tôi có linh cảm linh cảm rằng tài năng trẻ Max Dowman sẽ tạo ảnh hưởng trong trận gặp Everton"- HLV Mikel Arteta phát biểu sau chiến thắng 2-0 ở vòng 31 Ngoại hạng Anh hôm 15-3.

Trong phần lớn thời gian trận đấu diễn ra trên sân Emirates, "Pháo thủ London" gặp nhiều khó khăn và đối mặt nguy cơ đánh rơi điểm số quan trọng trong cuộc đua nước rút.

HLV Arteta nói gì về “linh cảm” đặc biệt về thần đồng 16 tuổi - Ảnh 1.

Thần đồng 16 tuổi Max Dowman (trên) vừa kiến tạo, vừa ghi bàn phút bù giờ giúp Arsenal hạ Everton 2-0 ở vòng 31 Ngoại hạng Anh. Ảnh: PA

Bước ngoặt chỉ xuất hiện khi tiền vệ tấn công Dowman được tung vào sân từ băng ghế dự bị ở phút 74. Sự xuất hiện của cầu thủ mới 16 tuổi nhanh chóng mang lại nguồn năng lượng mà Arsenal còn thiếu.

Chính chàng thiếu niên Dowman là người thực hiện đường tạt bóng để tiền đạo Viktor Gyokeres ghi bàn mở tỉ số ở phút 89.

Kịch tính chưa dừng lại ở đó, trong thời gian bù giờ, khi thủ môn Jordan Pickford của Everton dâng lên tham gia tình huống phạt góc cuối cùng, bóng được phá ra và rơi đến vị trí của Dowman.

Tài năng trẻ của Arsenal đánh đầu vượt qua một cầu thủ Everton, tiếp đến thực hiện động tác giả khiến thêm một hậu vệ đối phương lỡ đà, trước khi bứt tốc từ gần giữa sân để ghi bàn vào khung thành bỏ trống.

Bàn thắng này giúp Dowman trở thành cầu thủ ghi bàn trẻ nhất lịch sử Ngoại hạng Anh, đồng thời là cầu thủ trẻ nhất từng lập công cho Arsenal.

Nếu mùa giải khép lại với chức vô địch Premier League đầu tiên của Arsenal kể từ năm 2004, nhiều cổ động viên có thể sẽ nhìn lại đêm thi đấu này như khoảnh khắc mang tính bước ngoặt trong cuộc đua.

HLV Arteta nói gì về “linh cảm” đặc biệt về thần đồng 16 tuổi - Ảnh 2.

HLV Mikel Arteta cho biết ông đã có "linh cảm" rằng Dowman sẽ làm nên điều đặc biệt trước Everton và niềm tin đã được đền đáp. Ảnh: PA

HLV Arteta tiết lộ rằng ông đã cảm nhận được điều đặc biệt từ Dowman trong những ngày tập luyện trước trận. "Trong đầu tôi có một linh cảm rằng đây là thời điểm của Dowman"- nhà cầm quân người Tây Ban Nha nói thêm.

Tiền vệ sinh năm 2009 này từng ra mắt Premier League vào tháng 8 năm ngoái khi mới 15 tuổi và 235 ngày, trở thành cầu thủ trẻ thứ hai từng ra sân tại giải đấu. 

"Dowman không bị ảnh hưởng bởi bầu không khí, hoàn cảnh hay đối thủ. Cậu ấy chơi bóng rất tự nhiên"- nhà cầm quân người Tây Ban Nha nhận xét - "Cậu ấy đưa ra những quyết định giúp tạo ra khác biệt và những gì cậu ấy làm được thật đáng kinh ngạc".

HLV Arteta cũng đặc biệt ấn tượng với sự chững chạc và bình tĩnh của cầu thủ 16 tuổi trong quãng thời gian ngắn trên sân. "Những gì cậu ấy thể hiện không phải điều bình thường ở độ tuổi đó. Tôi đã nói rằng mùa giải luôn có những thời điểm cần điều gì đó đặc và cậu ấy biết mình có khả năng làm điều đó. Tôi phải trao cơ hội và cậu ấy đã tận dụng được".

Chiến thắng này giúp Arsenal nới rộng khoảng cách lên 9 điểm so với Man City, đội gây thất vọng khi bị West Ham cầm hòa với tỉ số 1-1.

Dù thần đồng Dowman chiếm trọn sự chú ý, HLV Arteta vẫn dành nhiều lời khen cho toàn đội khi Arsenal giành chiến thắng thứ 4 liên tiếp tại giải đấu, ngay cả khi phong độ chưa phải tốt nhất.

"Những nỗ lực, chất lượng và sự cống hiến của các cầu thủ thật tuyệt vời và đã được đền đáp"- ông tiếp tục - "Trận đấu đã kết thúc theo cách mà có lẽ không ai trong chúng tôi nghĩ tới. Đó là một trong những khoảnh khắc tuyệt vời nhất mà chúng tôi cùng trải qua tại Emirates".

Soi tỉ số trận Arsenal - Everton: Quyết thắng đối thủ khó chơi

Soi tỉ số trận Arsenal - Everton: Quyết thắng đối thủ khó chơi

(NLĐO) - Everton chưa bao giờ là đối thủ xứng tầm với Arsenal, nhưng luôn là đối thủ khó chơi với Pháo thủ khi chỉ thua 1 trong 3 lần gặp gần nhất.

(NLĐO) - Arsenal không còn là ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch Champions League mùa này, theo dự đoán mới nhất từ siêu máy tính Opta.

(NLĐO) - Lá thăm tứ kết FA Cup tạo nên cuộc đối đầu đỉnh cao giữa Man City và Liverpool trong khi Arsenal chỉ phải gặp đối thủ dễ thở hơn là Southampton.

