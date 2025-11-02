Soi tỉ số trận Manchester City - Bournemouth: Chờ Haaland lên tiếng

Manchester City trông chờ Erling Haaland tung lười Bournemouth

Vòng 10 Premier League 2025-2026 là màn so tài giữa Man City và Bournemouth diễn ra lúc 23 giờ 30 tối nay 2-11 (giờ Việt Nam). Manchester City cần màn trình diễn ấn tượng để khôi phục hình ảnh ứng viên vô địch và có lẽ Bournemouth là đối thủ không thể tốt hơn: Manchester City luôn thắng đậm trong 7 lần tiếp đón ở Premier League ghi 31 bàn thắng mà chỉ thủng lưới 5 bàn.

Phong độ Manchester City đang tốt hơn trước và họ muốn chứng tỏ trận thua Aston Villa 0-1 chỉ là một tai nạn. Để săn tìm chiến thắng thứ 4 liên tiếp trên sân nhà, Pep đã thay đến 10 vị trí trong trận Cúp Liên đoàn giữa tuần. Tiền vệ Rodri đã vượt qua chấn thương, nhưng hậu vệ cao to Abdukodir Khusanov vẫn đang trong phòng hồi phục. Như trước đó, Erling Haaland sẽ đá chính ở vị trí tiền đạo cắm duy nhất và hứa hẹn sẽ nâng cao thành tích ghi 11 bàn mùa này.

Phía bên kia, The Cherries đặt mục tiêu tiếp nối chiến thắng 2-0 trước Nottingham Forest. Vươn lên nhì bảng là một thành tựu của Bournemouth nhưng họ sẽ sớm trở lại vị trí đúng của mình khi đụng độ đội chủ sân Etihad.

Hãy nghe huyền thoại Alan Shearer bình luận về trận cầu này: "Bournemouth thật ấn tượng - họ đang có một mùa giải thật tuyệt vời, nhưng đối đầu với Man City lại là một thử thách khác, đặc biệt là khi Erling Haaland đã trở lại đội hình. Tôi kỳ vọng cậu ấy sẽ thi đấu, vì Pep đã loại Haaland khỏi Carabao Cup, và thay đến 10 cầu thủ.

Với phong độ hiện tại của Antoine Semenyo, nếu có một đội bóng nào đó có thể trừng phạt City, thì đó có thể chỉ là Bournemouth, nhưng tôi thấy rất khó để đối đầu với Manchester City trên sân nhà khi có Erling Haaland trong đội hình".

Tham khảo ý kiến chuyên gia, không ai ủng hộ Bournemouth giành điểm. Cựu tiền vệ Arsenal Paul Merson đoán Manchester City thắng 2-1, cựu tiền đạo Chris Sutton và cựu HLV Harry Redknapp đều chọn tỉ số 3-1, trong lúc bình luận viên đài BBC Mark Lawrenson chọn tỉ số 3-0.

Dự đoán: Manchester City - Bournemouth 3-1

Đối đầu trực tiếp

20-5-2025 Manchester City Bournemouth 3-1 02-11-2024 Bournemouth Manchester City 2-1 24-2-2024 Bournemouth Manchester City 0-1 04-11-2023 Manchester City Bournemouth 6-1 25-2-2023 Bournemouth Manchester City 1-4 13-8-2022 Manchester City Bournemouth 4-0 15-7-2020 Manchester City Bournemouth 2-1 25-8-2019 Bournemouth Manchester City 1-3 02-3-2019 Bournemouth Manchester City 0-1 01-12-2018 Manchester City Bournemouth 3-1

English Premier League Asian Handicap Over/Under Home Handicap Away Over Total Under 02/11 23:30 [5] Manchester City - Bournemouth [2] 1.85 0 : 1 2.05 1.90 3 1.975

Tỉ lệ trận đấu ngay từ đầu Manchester City đã chấp Bournemouth đến 1 trái, lún tiền (ăn 85, thua đủ). Có vẻ là tỉ lệ bất thường khi đội khách đang đứng nhì bảng và bất bại 8 trận (thắng 5, hòa 3). Nhưng đó là mức chấp thấp nhất giữa 2 đội trong 7 mùa giải qua. Đến sáng nay, thị trường đã đổ dưới khi chuyển thành Man Xanh ăn 9, thua đủ. Chọn chủ nhà sẽ vui hơn.