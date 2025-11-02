Soi tỉ số trận Manchester City - Bournemouth: Chờ Haaland lên tiếng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Soi tỉ số trận Manchester City - Bournemouth: Chờ Haaland lên tiếng

Trung Dũng

(NLĐO) - Manchester City quyết quật khởi trở lại khi tiếp đón đội nhì bảng Bournemouth, đối thủ mà họ từng ghi đến 18 bàn trong 5 trận thắng gần nhất ở Etihad.

Soi tỉ số trận Manchester City – Bournemouth: Chờ Haaland lên tiếng - Ảnh 1.

Manchester City trông chờ Erling Haaland tung lười Bournemouth

Vòng 10 Premier League 2025-2026 là màn so tài giữa Man City và Bournemouth diễn ra lúc 23 giờ 30 tối nay 2-11 (giờ Việt Nam). Manchester City cần màn trình diễn ấn tượng để khôi phục hình ảnh ứng viên vô địch và có lẽ Bournemouth là đối thủ không thể tốt hơn: Manchester City luôn thắng đậm trong 7 lần tiếp đón ở Premier League ghi 31 bàn thắng mà chỉ thủng lưới 5 bàn.

Phong độ Manchester City đang tốt hơn trước và họ muốn chứng tỏ trận thua Aston Villa 0-1 chỉ là một tai nạn. Để săn tìm chiến thắng thứ 4 liên tiếp trên sân nhà, Pep đã thay đến 10 vị trí trong trận Cúp Liên đoàn giữa tuần. Tiền vệ Rodri đã vượt qua chấn thương, nhưng hậu vệ cao to Abdukodir Khusanov vẫn đang trong phòng hồi phục. Như trước đó, Erling Haaland sẽ đá chính ở vị trí tiền đạo cắm duy nhất và hứa hẹn sẽ nâng cao thành tích ghi 11 bàn mùa này.

Phía bên kia, The Cherries đặt mục tiêu tiếp nối chiến thắng 2-0 trước Nottingham Forest. Vươn lên nhì bảng là một thành tựu của Bournemouth nhưng họ sẽ sớm trở lại vị trí đúng của mình khi đụng độ đội chủ sân Etihad.

Hãy nghe huyền thoại Alan Shearer bình luận về trận cầu này: "Bournemouth thật ấn tượng - họ đang có một mùa giải thật tuyệt vời, nhưng đối đầu với Man City lại là một thử thách khác, đặc biệt là khi Erling Haaland đã trở lại đội hình. Tôi kỳ vọng cậu ấy sẽ thi đấu, vì Pep đã loại Haaland khỏi Carabao Cup, và thay đến 10 cầu thủ.

Với phong độ hiện tại của Antoine Semenyo, nếu có một đội bóng nào đó có thể trừng phạt City, thì đó có thể chỉ là Bournemouth, nhưng tôi thấy rất khó để đối đầu với Manchester City trên sân nhà khi có Erling Haaland trong đội hình".

Tham khảo ý kiến chuyên gia, không ai ủng hộ Bournemouth giành điểm. Cựu tiền vệ Arsenal Paul Merson đoán Manchester City thắng 2-1, cựu tiền đạo Chris Sutton và cựu HLV Harry Redknapp đều chọn tỉ số 3-1, trong lúc bình luận viên đài BBC Mark Lawrenson chọn tỉ số 3-0.

Dự đoán: Manchester City - Bournemouth 3-1

Đối đầu trực tiếp

20-5-2025

Manchester City

Bournemouth

3-1

02-11-2024

Bournemouth

Manchester City

2-1

24-2-2024

Bournemouth

Manchester City

0-1

04-11-2023

Manchester City

Bournemouth

6-1

25-2-2023

Bournemouth

Manchester City

1-4

13-8-2022

Manchester City

Bournemouth

4-0

15-7-2020

Manchester City

Bournemouth

2-1

25-8-2019

Bournemouth

Manchester City

1-3

02-3-2019

Bournemouth

Manchester City

0-1

01-12-2018

Manchester City

Bournemouth

3-1

English Premier League

Asian Handicap

Over/Under

Home

Handicap

Away

Over

Total

Under

02/11 23:30

[5] Manchester City - Bournemouth [2]

1.85

0 : 1

2.05

1.90

3

1.975

02/11 23:30

[8] Manchester City - Bournemouth [2]

1.90

0 : 1

2.00

1.925

3

1.975

Tỉ lệ trận đấu ngay từ đầu Manchester City đã chấp Bournemouth đến 1 trái, lún tiền (ăn 85, thua đủ). Có vẻ là tỉ lệ bất thường khi đội khách đang đứng nhì bảng và bất bại 8 trận (thắng 5, hòa 3). Nhưng đó là mức chấp thấp nhất giữa 2 đội trong 7 mùa giải qua. Đến sáng nay, thị trường đã đổ dưới khi chuyển thành Man Xanh ăn 9, thua đủ. Chọn chủ nhà sẽ vui hơn.

Soi tỉ số trận Manchester City – Bournemouth: Chờ Haaland lên tiếng - Ảnh 2.

Tỉ số được ưa chuộng nhất là Manchester City thắng 2-1 mang mệnh giá đặt 1 ăn 8, trong lúc 2-0 có giá 8.3 còn 1-0 ăn đến 9.2. Khả năng ghi bàn của Bournemouth được ghi nhận khi tỉ số 3-1 có mệnh giá đặt 1 ăn chỉ 11. Hòa cũng là một đáp án được nhiều người chọn khi tỉ số 1-1 có giá đặt 1 ăn chỉ 9.2.

Soi tỉ số trận Manchester City – Bournemouth: Chờ Haaland lên tiếng - Ảnh 3.

Tin liên quan

Soi tỉ số trận Liverpool - Aston Villa: Chủ nhà buộc phải thắng

Soi tỉ số trận Liverpool - Aston Villa: Chủ nhà buộc phải thắng

(NLĐO) - Liverpool muốn thắng bằng mọi giá để kết thúc chuỗi 4 trận toàn thua, nhưng nhiều người ngờ vực khi họ tiếp đội đang toàn thắng 4 trận như Aston Villa.

Soi tỉ số trận Tottenham - Chelsea: Quyền lực The Blues

(NLĐO) - Hãy cùng chờ đợi một bầu không khí sôi động tại sân vận động Tottenham Hotspur khi Tottenham và Chelsea đối đầu nhau trong trận derby London.

Soi tỉ số trận Burnley - Arsenal: Mưa bàn thắng ở Turf Moor?

(NLĐO) - Burnley sẽ cố gắng tạo nên cú sốc lớn khi tiếp đón Arsenal. Nhưng Pháo thủ đang "vào phom", hứa hẹn tạo ra màn pháo hoa trên sân Turf Moor.

Manchester City Bournemouth Soi tỉ số
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo