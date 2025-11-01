Soi tỉ số trận Tottenham - Chelsea: Quyền lực The Blues

Richarlison (giữa, Tottenham) thường chơi kém trong trận derby với Chelsea

Vòng 10 giải Premier League 2025-2026 là cuộc đọ sức giữa Tottenham và Chelsea diễn ra vào lúc 00 giờ 30 ngày 2- 11 (giờ Việt Nam).

Bất chấp mọi khó khăn, Spurs đã đè bẹp Everton 3-0 trong trận đấu gần nhất, đồng nghĩa với việc họ đang tràn đầy tự tin trước trận derby London với Chelsea. Ngược lại, Chelsea đã có màn trình diễn dưới sức trong trận thua Sunderland 1-2 tuần qua và với những lo ngại về chấn thương cùng án treo giò, chiến thắng của chủ nhà là điều nhiều fan Gà trống hy vọng.

Tuy nhiên, thứ hạng và phong độ của hai đội trong trận derby thường không quyết định thế cuộc trên sân. Bình luận vệ trận derby London này, huyền thoại Alan Shearer nói: "Trận đấu này luôn khó đoán, luôn có chút hấp dẫn, luôn rất thú vị, và luôn có những tình huống bất ngờ. Chúng ta hãy cùng chờ xem, nhưng vì đây là trận derby London, tôi dự đoán trận này sẽ hòa, mỗi đội một điểm".

Một cầu thủ đáng chú ý trong đội chủ nhà sẽ là trung vệ Micky van de Ven, người đã ghi cú đúp trong chiến thắng tại Goodison Park, trong khi tất cả Dejan Kulusevski, Dominic Solanke, Yves Bissouma, Destiny Udogie, Cristian Romero, Ben Davies và James Maddison vẫn tiếp tục vắng mặt vì chấn thương.

Cole Palmer vắng mặt vì chấn thương cùng với Liam Delap, Benoit Badiashile, Levi Colwill và Dario Essugo. Bản hợp đồng mùa hè Joao Pedro được kỳ vọng sẽ dẫn dắt hàng công của đội khách.

Tham khảo ý kiến chuyên gia, không ai tin Tottenham thắng trận derby này. Cựu HLV Harry Redknapp và cựu tiền đạo Chris Sutton dự báo kết quả hòa 1-1, trong lúc huyền thoại Arsenal Paul Merson và bình luận viên BBC Mark Lawrenson ủng hộ Chelsea ghi chiến thắng 1-2.

Dự đoán: Tottenham - Chelsea 1-2

Đối đầu trực tiếp

03-4-2025 Chelsea Tottenham 1-0 08-12-2024 Tottenham Chelsea 3-4 02-5-2024 Chelsea Tottenham 2-0 06-11-2023 Tottenham Chelsea 1-4 26-2-2023 Tottenham Chelsea 2-0 14-8-2022 Chelsea Tottenham 2-2 23-1-2022 Chelsea Tottenham 2-0 19-9-2021 Tottenham Chelsea 0-3 04-2-2021 Tottenham Chelsea 0-1 29-11-2020 Chelsea Tottenham 0-0





English Premier League Asian Handicap Over/Under Home Handicap Away Over Total Under 02/11 00:30 [3] Tottenham - Chelsea [9] 2.05 0 : 0 1.85 1.925 2 3/4 1.95

Tỉ lệ trận đấu ngay từ đầu đã rất cân bằng với mức đồng banh và Chelsea lún tiền (thua đủ, ăn 85). Đến trưa nay giá vẫn không chút biến động. Nhưng chọn Chelsea vẫn an toàn hơn bởi họ mới là "ông kẹ" trong trận derby này.

Tỉ số được ưa chuộng nhất là 1-1 với mệnh giá đặt 1 ăn 7.1. Cửa thắng của Chelsea được đánh giá cao hơn một chút khi 1-2 có mệnh giá đặt 1 ăn 8.8, 0-1 ăn 10, còn 0-2 ăn 13. Ngược lại, nhiều người tin Tottenham có thể gây bất ngờ khi tỉ số 2-1 có giá đặt 1 ăn 9.6, còn 1-0 có giá đặt 1 ăn 11 và 2-0 ăn 16.



