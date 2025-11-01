Soi tỉ số trận Tottenham - Chelsea: Quyền lực The Blues

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Soi tỉ số trận Tottenham - Chelsea: Quyền lực The Blues

Trung Dũng

(NLĐO) - Hãy cùng chờ đợi một bầu không khí sôi động tại sân vận động Tottenham Hotspur khi Tottenham và Chelsea đối đầu nhau trong trận derby London.

Soi tỉ số trận Tottenham - Chelsea: Quyền lực The Blues - Ảnh 1.

Richarlison (giữa, Tottenham) thường chơi kém trong trận derby với Chelsea

Vòng 10 giải Premier League 2025-2026 là cuộc đọ sức giữa Tottenham và Chelsea diễn ra vào lúc 00 giờ 30 ngày 2- 11 (giờ Việt Nam).

Bất chấp mọi khó khăn, Spurs đã đè bẹp Everton 3-0 trong trận đấu gần nhất, đồng nghĩa với việc họ đang tràn đầy tự tin trước trận derby London với Chelsea. Ngược lại, Chelsea đã có màn trình diễn dưới sức trong trận thua Sunderland 1-2 tuần qua và với những lo ngại về chấn thương cùng án treo giò, chiến thắng của chủ nhà là điều nhiều fan Gà trống hy vọng.

Tuy nhiên, thứ hạng và phong độ của hai đội trong trận derby thường không quyết định thế cuộc trên sân. Bình luận vệ trận derby London này, huyền thoại Alan Shearer nói: "Trận đấu này luôn khó đoán, luôn có chút hấp dẫn, luôn rất thú vị, và luôn có những tình huống bất ngờ. Chúng ta hãy cùng chờ xem, nhưng vì đây là trận derby London, tôi dự đoán trận này sẽ hòa, mỗi đội một điểm".

Một cầu thủ đáng chú ý trong đội chủ nhà sẽ là trung vệ Micky van de Ven, người đã ghi cú đúp trong chiến thắng tại Goodison Park, trong khi tất cả Dejan Kulusevski, Dominic Solanke, Yves Bissouma, Destiny Udogie, Cristian Romero, Ben Davies và James Maddison vẫn tiếp tục vắng mặt vì chấn thương.

Cole Palmer vắng mặt vì chấn thương cùng với Liam Delap, Benoit Badiashile, Levi Colwill và Dario Essugo. Bản hợp đồng mùa hè Joao Pedro được kỳ vọng sẽ dẫn dắt hàng công của đội khách.

Tham khảo ý kiến chuyên gia, không ai tin Tottenham thắng trận derby này. Cựu HLV Harry Redknapp và cựu tiền đạo Chris Sutton dự báo kết quả hòa 1-1, trong lúc huyền thoại Arsenal Paul Merson và bình luận viên BBC Mark Lawrenson ủng hộ Chelsea ghi chiến thắng 1-2.

Dự đoán: Tottenham - Chelsea 1-2

Đối đầu trực tiếp

03-4-2025

Chelsea

Tottenham

1-0

08-12-2024

Tottenham

Chelsea

3-4

02-5-2024

Chelsea

Tottenham

2-0

06-11-2023

Tottenham

Chelsea

1-4

26-2-2023

Tottenham

Chelsea

2-0

14-8-2022

Chelsea

Tottenham

2-2

23-1-2022

Chelsea

Tottenham

2-0

19-9-2021

Tottenham

Chelsea

0-3

04-2-2021

Tottenham

Chelsea

0-1

29-11-2020

Chelsea

Tottenham

0-0


English Premier League

Asian Handicap

Over/Under

Home

Handicap

Away

Over

Total

Under

02/11 00:30

[3] Tottenham - Chelsea [9]

2.05

0 : 0

1.85

1.925

2 3/4

1.95

02/11 00:30

[3] Tottenham - Chelsea [9]

2.05

0 : 0

1.85

2.00

2 3/4

1.90

Tỉ lệ trận đấu ngay từ đầu đã rất cân bằng với mức đồng banh và Chelsea lún tiền (thua đủ, ăn 85). Đến trưa nay giá vẫn không chút biến động. Nhưng chọn Chelsea vẫn an toàn hơn bởi họ mới là "ông kẹ" trong trận derby này.

Soi tỉ số trận Tottenham - Chelsea: Quyền lực The Blues - Ảnh 2.

Soi tỉ số trận Tottenham - Chelsea: Quyền lực The Blues - Ảnh 3.

Tỉ số được ưa chuộng nhất là 1-1 với mệnh giá đặt 1 ăn 7.1. Cửa thắng của Chelsea được đánh giá cao hơn một chút khi 1-2 có mệnh giá đặt 1 ăn 8.8, 0-1 ăn 10, còn 0-2 ăn 13. Ngược lại, nhiều người tin Tottenham có thể gây bất ngờ khi tỉ số 2-1 có giá đặt 1 ăn 9.6, còn 1-0 có giá đặt 1 ăn 11 và 2-0 ăn 16.


Tin liên quan

Soi tỉ số trận Burnley - Arsenal: Mưa bàn thắng ở Turf Moor?

Soi tỉ số trận Burnley - Arsenal: Mưa bàn thắng ở Turf Moor?

(NLĐO) - Burnley sẽ cố gắng tạo nên cú sốc lớn khi tiếp đón Arsenal. Nhưng Pháo thủ đang "vào phom", hứa hẹn tạo ra màn pháo hoa trên sân Turf Moor.

Áp lực trên vai Salah

Không được phép sẩy chân nếu không muốn sớm từ bỏ cuộc đua vô địch là nhiệm vụ tối thượng với Liverpool khi tiếp đón Aston Villa ở Anfield lúc 3 giờ ngày 2-11.

Chính trị gia Malaysia tố cáo các cầu thủ nhập tịch lên chính quyền Brazil, Argentina

(NLĐO) - Liên quan đến nhóm cầu thủ nhập tịch Malaysia bị FIFA phạt, cơ quan chức năng Brazil đã chính thức tiếp nhận đơn tố cáo từ một chính trị gia Malaysia.

Chelsea Tottenham Soi tỉ số
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo