Soi tỉ số trận Liverpool - Aston Villa: Chủ nhà buộc phải thắng

Mo Salah (trái) sẽ gánh trọng trách nặng nề khi Liverpool phải thắng Aston Villa

Liverpool sẽ so tài cùng Aston Villa lúc 3 giờ, ngày 2-11 (giờ Việt Nam) trong khuôn khổ vòng 10 Ngoại hạng Anh. Sau bốn trận thua liên tiếp tại Premier League, Liverpool sẽ tìm cách mang đến niềm vui cho người hâm mộ khi tiếp đón Aston Villa trên sân nhà.

Liverpool đang chật vật tìm lại phong độ tốt nhất trong thời gian gần đây, nhưng trận đấu vào rạng sáng Chủ nhật có thể là bước ngoặt cho đoàn quân của Arne Slot: Liverpool để thua 4 trận Premier League liên tiếp (đúng hơn là thua 6 trong 7 trận trên các mặt trận) nên tụt lại sau Arsenal đến 7 điểm. Nếu không thắng Aston Villa, Liverpool có thể đánh mất mọi thứ khi để thua đội đầu bảng đến 9 điểm chỉ sau 10 vòng.

Nhưng Liverpool thắng Aston Villa bằng cách nào khi hàng loạt ngôi sao vắng mặt vì chấn thương, bao gồm Alisson Becker, Curtis Jones, Ryan Gravenberch, Jeremie Frimpong và Alexander Isak.

Tương phản với Liverpool, Aston Villa không chỉ thắng liền 4 trận Premier League mà thực tế là thắng 6 trong 7 trên các mặt trận - trận thua duy nhất trước Go Ahead Eagles ở Europa League là do Unai Emery buông bỏ để dồn sức đấu với Manchester City sau đó.

Thực tế là Aston Villa đã chơi rất tốt khi gây bất ngờ cho Manchester City 1-0, với bàn thắng duy nhất của hậu vệ phải Matty Cash. Rõ ràng, về phong độ Liverpool kém xa Aston Villa, trong lúc lực lượng sứt mẻ cùng tinh thần sa sút, áp lực buộc phải thắng càng lớn hơn.

Huyền thoại Alan Shearer bình luận: "Một đội đang có phong độ tệ hại, thua 6 trong 7 trận gần nhất, và một đội đang có phong độ rất tốt, thắng 6 trong 7 trận gần nhất. Cả hai bên đều có lý do để tranh luận. Đây thực sự là một trận đấu lớn, đặc biệt là với thất bại của Liverpool hồi giữa tuần.

Liverpool không thể để thua thêm một lần nữa, và nếu điều đó xảy ra, thì hồi chuông cảnh báo sẽ thực sự bắt đầu vang lên. Aston Villa không phải đá trận giữa tuần ở Cúp Liên đoàn nên Arne Slot đành buông bỏ trận đấu với Crystal Palace (thua 0-3 với đội hình trẻ), để dồn sức cho trận quyết chiến ở Anfield.

Điều duy nhất Liverpool có thể bám víu là nhuệ khí ở Anfield, nơi họ thắng 3 trong 4 trận gần đây ở Premier League. Một chút hy vọng là lịch sử đối đầu cho thấy Liverpool luôn lấn át Aston Villa khi họ thắng 6 trong 7 lần gặp ở Anfield.

Thêm nữa, UnaI Emery cũng chịu tổn thất khi thiếu Emiliano Buendia, Youri Tielemans và Andres Garcia vì chấn thương.

Các chuyên gia dự đoán không hề có sự đồng nhất: Cựu HLV Harry Redknapp đoán kết quả hòa 2-2, cựu tiền vệ Arsenal chọn tỉ số 1-1, trong lúc bình luận viên đài BBC Mark Lawrenson đoán Liverpool thắng 2-1, còn cựu tiền đạo Chris Sutton manh dạn hơn với tỉ số 3-1.

Dự đoán: Liverpool - Aston Villa 2 – 1

Đối đầu trực tiếp

19-2-2025 Aston Villa Liverpool 2-2 09-11-2024 Liverpool Aston Villa 2-0 13-5-2024 Aston Villa Liverpool 3-3 03-9-2023 Liverpool Aston Villa 3-0 20-5-2023 Liverpool Aston Villa 1-1 26-12-2022 Aston Villa Liverpool 1-3 10-5-2022 Aston Villa Liverpool 1-2 11-12-2021 Liverpool Aston Villa 1-0 10-4-2021 Liverpool Aston Villa 2-1 04-10-2020 Aston Villa Liverpool 7-2





English Premier League Asian Handicap Over/Under Home Handicap Away Over Total Under 02/11 03:00 [7] Liverpool - Aston Villa [8] 2.075 0 : 1 1.80 1.85 3 2.00

Tỉ lệ trận đấu ngay từ đầu đã rất chênh lệch khi Liverpool chấp Aston Villa đến 1 trái, với giá ăn đủ, thua 8. Nhiều người bình luận đây là tỉ lệ ảo bởi một đội thua liền 4 trận làm sao có thể chấp đến 1 trái, nhất là khi đội khách đang thắng liền 4 trận.

Quả nhiên, đến trưa nay, tỉ lệ đã biến động lớn khi Liverpool chỉ còn chấp nửa một, ăn 85, thua đủ. Thực tế là thị trường đổ mạnh cửa dưới, song đó là cơ hội để chọn cửa trên.

Tỉ số được ưa chuộng nhất là Liverpool thắng 2-1 với mệnh giá đặt 1 ăn 8, trong lúc 1-0 và 2-0 có giá ăn 10, tỉ số 3-1 ăn 12, còn 3-0 ăn đến 14. Hòa cũng là một kết quả được nhiều người ủng hộ khi tỉ số 1-1 có mệnh giá đặt 1 ăn 9.2, nhưng 2-2 ăn đến 14. Dù sao thì rất ít người tin Aston Villa có thể thắng khi 2-1 ăn 14, còn 1-0 ăn đến 18.



