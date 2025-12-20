Soi tỉ số trận Manchester City - West Ham: Nối dài những ngày vui ở Etihad

Erling Haaland tìm kiếm cơ hội ghi bàn trước West Ham

Sau những chệch choạc đầu mùa, cỗ máy chiến thắng của Manchester City đã vào guồng và những chiến thắng liên tiếp đã đưa họ lên vị trí thứ 2, chỉ kém đội đầu bảng Arsenal đúng 2 điểm.

Manchester City đã chứng tỏ phong độ đỉnh cao khi đè bẹp 'ngựa ô' Crystal Palace 4-0 trên trên sân đối thủ. Đó là thắng thứ 4 liên tiếp của Manchester City ở Premier League, trong lúc thầy trò Pep Guardiola đang tìm kiếm chiến thắng thứ 7 liên tiếp ở sân Etihad mùa này, khi họ có hiệu suất ghi đến 2,67 bàn/trận.

Đối thủ của Manchester City, West Ham đang có 5 trận không thắng ở Premier League, nguyên do là họ quá tải khi gồng mình tham gia đấu trường châu Âu.

Trận thua Aston Villa 2-3 ngay trên sân nhà tuần qua đã phô bày hàng phòng thủ mỏng manh của West Ham. Vì thế, giới mộ điệu không mấy tin vào cơ hội sống sót của họ trên sân Etihad.

Tuy nhiên, West Ham có thể trông cậy vào phẩm chất của HLV Nuno Santo, người được xem là khắc tinh của Pep Guardiola khi từng thắng Man City đến 4 lần ở Premier League, chỉ kém Jurgen Klopp của Liverpool (5 lần).

Dĩ nhiên, trong 12 lần chạm trán, Pep cũng thắng Nuno 6 lần và hòa 2 trận khác, nhưng việc Nuno đánh bại Man City khi dẫn dắt ba CLB khác nhau, cho thấy sự ổn định trong chiến thuật phòng ngự phản công của ông trước hệ thống kiểm soát bóng của Guardiola.

Hồi tháng 3, Nuno tiếp tục gây bất ngờ khi dẫn dắt Nottingham Forest đánh bại Manchester City với tỷ số 1-0 nhờ pha lập công của Callum Hudson-Odoi. Tuy nhiên, giới bình luận tin rằng Nuno sẽ không có cơ hội gây bất ngờ cho Pep ở sân Etihad lần này.

Tham khảo ý kiến chuyên gia, tất cả đều ủng hộ Manchester City giành chiến thắng. Cựu HLV Harry Redknapp đoán tỉ số 3-0. Cựu tiền vệ Arsenal Paul Merson, cựu bình luận viên BBC Mark Lawrenson và cựu tiền đạo Chris Sutton đều đoán tỉ số 3-1.

Dự đoán: Man City - West Ham 3-1

Đối đầu trực tiếp

04-1-2025 Manchester City West Ham 4-1 31-8-2024 West Ham Manchester City 1-3 19-5-2024 Manchester City West Ham 3-1 16-9-2023 West Ham Manchester City 1-3 03-5-2023 Manchester City West Ham 3-0 07-8-2022 West Ham Manchester City 0-2 15-5-2022 West Ham Manchester City 2-2 28-11-2021 Manchester City West Ham 2-1 27-2-2021 Manchester City West Ham 2-1 24-10-2020 West Ham Manchester City 1-1

English Premier League Asian Handicap Over/Under Home Handicap Away Over Total Under 20/12 22:00 [2] Manchester City - West Ham [18] 1.975 0 : 2 1.925 1.925 3 1/2 1.925

Tỉ lệ trận đấu ngay từ đầu đã rất chênh lệch khi Manchester City chấp West Ham đến 2 trái, 97-95. Thị trường hơi nghiêng về cửa dưới nên đến trưa nay đã chuyển thành Manchester City ăn đủ, thua 9. Dù Nuno Santo rất giỏi trong phòng thủ, song chọn chủ nhà vẫn vui hơn.

Tỉ số phổ biến nhất vẫn là 2-0 với mệnh giá đặt 1 ăn 7.9, trong lúc 3-0 ăn 8.30, lần lượt 3-1 ăn 9.20 và 2-1 ăn 9.60. Hòa không phải là đáp án thích hợp của trận này khi tỉ số 1-1 có giá đến 14, còn 2-2 ăn 23, thậm chí 0-0 ăn đến 30.



