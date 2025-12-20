Soi tỉ số trận Newcastle - Chelsea: Căng thẳng trên sân St James' Park

Yoane Wissa (Newcastle) và Pedro Neto (Chelsea)

Newcastle muốn quật khởi sau thất bại trong trận derby Tyne-and-Wear, nhưng với phong độ sắc bén hiện tại của Chelsea, hòa là điều rất dễ xảy ra. Chích chòe đã để thua Sunderland 0-1 trong trận derby địa phương khi tân binh đắt giá Nick Woltemade ghi một bàn phản lưới nhà khá kỳ lạ.

Newcastle rất khó bị đánh bại trên sân nhà, nơi họ ghi trung bình 2,00 bàn thắng mỗi trận tại sân St. James' Park. Trung vệ cao lớn Dan Burn có khả năng vắng mặt vì chấn thương, tiền vệ cánh Jacob Murphy nhiều khả năng sẽ được triệu tập trở lại đội hình xuất phát.

Trong khi đó, Chelsea quyết duy trì đà thắng lợi sau chiến thắng Everton 2-0. Tuy nhiên, Chelsea chỉ ghi trung bình 1,17 bàn thắng mỗi trận trên sân khách là điều khiến nhiều fan The Blues lo lắng khi họ kéo quân đến sân St James' Park, nơi họ thua trắng trong 3 lần viếng thăm gần nhất.

Chelsea cũng đang là hiện tượng trên sân khách khi họ giữ sạch mành lưới ở 4 trong 5 chuyến du hành – đó là một thành tích hết sức ấn tượng khi Chelsea cũng chỉ giữ sạch mành lưới 5 lần trong 38 trận sân khách trước đó.

Tin tốt cho đội khách Chelsea là tiền vệ Moises Caicedo đã trở lại sau án treo giò ba trận, nhưng họ sẽ thiếu vắng Estevao do chấn thương cơ. Liam Delap cũng vẫn phải ngồi ngoài vì vấn đề ở vai.

Tham khảo ý kiến chuyên gia, chỉ mỗi mình cựu tiền vệ Arsenal Paul Merson là đoán kết quả hòa 1-1, trong lúc cựu bình luận viên BBC Mark Lawrenson đoán Chelsea thắng 1-2, còn cựu HLV Harry Redknapp và cựu tiền đạo Chris Sutton đều đoán Newcastle sẽ thắng 2-1.

Trận Newcastle - Chelsea sẽ diễn ra lúc 19 giờ 30 tối nay, 20-12 (giờ Việt Nam)

Dự đoán: Newcastle - Chelsea 1-1

Đối đầu trực tiếp

11-5-2025 Newcastle Chelsea 2-0 27-10-2024 Chelsea Newcastle 2-1 11-3-2024 Chelsea Newcastle 3-2 25-11-2023 Newcastle Chelsea 4-1 28-5-2023 Chelsea Newcastle 1-1 12-11-2022 Newcastle Chelsea 1-0 13-3-2022 Chelsea Newcastle 1-0 30-10-2021 Newcastle Chelsea 0-3 15-2-2021 Chelsea Newcastle 2-0 21-11-2020 Newcastle Chelsea 0-2

English Premier League Asian Handicap Over/Under Home Handicap Away Over Total Under 20/12 19:30 [12] Newcastle - Chelsea [4] 2.05 0 : 0 1.85 1.875 2 3/4 1.975

Tỉ lệ trận đấu ban đầu có vẻ rất cân bằng khi Newcastle và Chelsea là đồng banh, ăn đủ, thua 85. Giới thạo tin cho rằng tỉ lệ chính xác giữa 2 đội cách nhau đến 8 bậc trên bảng xếp hạng phải là Chelsea chấp đồng nửa, nhưng nhà cái đã chuyển thành đồng banh để "xúi" người chơi đặt vào cửa đội khách. Dù sao, đến sáng nay, tỉ giá vẫn không nhúc nhích. Chọn chủ nhà yên tâm hơn.

Tỉ số phổ biến nhất là 1-1 với mệnh giá đặt 1 ăn chỉ 7.5, trong lúc 2-2 ăn 12, còn 0-0 ăn 17. Chuyện thắng thua ở trận này hết sức sít sao, với những cặp tỉ số gần như tương đồng, ví dụ tỉ số Newcastle thắng 2-1 và thua 1-2 cùng có giá 9.6; trong lúc 1-0 ăn 12, còn 0-1 ăn 11; hoặc 2-0 ăn 16, còn 0-2 ăn 14.



