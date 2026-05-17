Soi tỉ số trận Manchester United – Nottingham Forest: Tưng bừng trận cuối mùa ở Old Trafford

Matheus Cunha (Manchester United) và Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest)

Manchester United sẽ có cơ hội xác lập ngôi đệ tam anh hào Premier League khi tiếp Nottingham Forest. Cho dù Manchester United đã sớm bỏ túi vị trí trong top 3 thì động cơ thực sự khiến họ phải nỗ lực đánh bại Nottingham Forest chính là mang đến niềm vui cho công chúng trong trận đấu cuối mùa trên sân Old Trafford.

Sau trận hòa đáng thất vọng với Sunderland, Manchester United đã thực sự hoàn thành mục tiêu chiến dịch cho dù thua cả 2 trận cuối. Thực tế, việc Aston Villa thắng Liverpool vừa qua cũng không làm lung lay chiếc ghế thứ 3 của Quỷ đỏ khi khoảng cách giữa họ vẫn là 3 điểm và hiệu số thắng bại rất cách biệt.

Tuy nhiên, Manchester United có động lực gầy dựng lại danh tiếng của Old Trafford và họ đã làm rất tốt gần đây khi thắng những đối thủ rất mạnh trên "Thánh đường của những giấc mơ", bao gồm chiến thắng Liverpool (3-2), Brentford (2-1), Aston Villa (3-1), Crystal Palace (2-1)…

Các fan Quỷ đỏ đã có một mùa giải hả hê nhưng họ sẽ chờ đón một kết thúc hoàn hảo cuối mùa ở Old Trafford và háo hức chờ đón cơn mưa bàn thắng trước đối thủ dưới cơ

Đoàn quân của Michael Carrick vẫn đang có phong độ khá tốt, thắng 6 trong 10 trận gần nhất và ghi trung bình 2,20 bàn thắng mỗi trận trên sân nhà. United vẫn rất nguy hiểm trên hàng công, với tiền đạo Bryan Mbeumo đã bình phục chấn thương dự kiến sẽ trở lại đội hình xuất phát, trong khi Patrick Dorgu cũng đang nỗ lực để giành một suất đá chính.

Quỷ đỏ đã thể hiện lối chơi đặc biệt hấp dẫn tại Old Trafford thời gian gần đây, với cả hai đội đều ghi bàn trong 5 trận sân nhà gần nhất.

Trong khi đó, Nottingham Forest đến sân Manchester United với tâm lý thoải mái sau khi hoàn thành một mùa giải nhiều kỳ vọng: Họ đã vào đến bán kết Europa League (thua Aston Villa 0-4 trong trận lượt về hôm 8-5) và đã sớm lấy vé trụ hạng.

Vì thế, chuyến đến sân Old Trafford lần này giống như một chuyến du hành trong lịch trình hơn là nỗ lực ganh đua với chủ nhà, cho dù họ thi đấu rất hiệu quả trên sân khách, thắng 3 trong 5 trận gần nhất và ghi trung bình 2,40 bàn thắng mỗi trận.

Trên thực tế, Forest đã có một chuỗi trận ấn tượng gần đây, thu được trung bình 2,10 điểm mỗi trận trong 10 trận gần nhất và ghi trung bình 2,00 bàn thắng mỗi trận. Việc xoay tua đội hình là điều có thể xảy ra đối với đội khách, với Chris Wood, Ryan Yates và Omari Hutchinson đều đang cạnh tranh suất đá chính.

Cho dù Manchester United không thắng nổi Forest trong 4 lần gặp gần nhất thì động cơ của chủ nhà chính là yếu tố tạo nên sự khác biệt.

Tham khảo ý kiến chuyên gia, mỗi người lại có những dự báo khác nhau. Cựu HLV Harry Redknapp và cựu tiền vệ Arsenal Paul Merson cùng chọn tỉ số 2-1; cựu bình luận viên đài BBC Mark Lawrenson đoán tỉ số 3-0, trong lúc cựu tiền đạo Chris Sutton chọn kết quả 2-0 cho Manchester United. Chỉ mỗi mình bình luận viên Sky Sport Knows Jones mạnh đạn đoán Nottingham Forest thắng với tỉ số 1-2.

Dự đoán: Manchester United - Nottingham Forest 3-1

Đối đầu trực tiếp

01-11-2025 Nottingham Forest Manchester United 2-2 01-4-2025 Nottingham Forest Manchester United 1-0 07-12-2024 Manchester United Nottingham Forest 2-3 30-12-2023 Nottingham Forest Manchester United 2-1 26-8-2023 Manchester United Nottingham Forest 3-2 16-4-2023 Nottingham Forest Manchester United 0-2 27-12-2022 Manchester United Nottingham Forest 3-0



English Premier League Asian Handicap Over/Under Home Handicap Away Over Total Under 17/5 18:30 [3] Manchester Utd vs Nottingham Forest [16] 2.025 0 : 1 1.85 2.00 3 1.875

17/5 18:30 [3] Manchester Utd vs Nottingham Forest [16] 2.00 0 : 1 1.85 1.95 3 1.85

17/5 18:30 [3] Manchester Utd vs Nottingham Forest [16] 2.025 0 : 1 1.875 1.85 3 2.05

Tỉ lệ ban đầu của trận đấu đã là Manchester United chấp hẳn 1 trái và đội khách lún (ăn 85, thua đủ). Trên lý thuyết, cái giá đó có thể xem là Manchester United chấp nửa một, lún tiến. Tuy nhiên, các số liệu có vẻ im ắng trong suốt mấy ngày qua. Thậm chí đến trưa nay, Manchester United vẫn chấp 1 trái, ăn đủ và thua 87. Các hãng tiết lộ lượng đặt vào chủ nhà chiếm đến 66%, nhưng chọn Manchester United vẫn an toàn hơn.



