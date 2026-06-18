Soi tỉ số trận Mexico – Hàn Quốc: Quyền lực chủ nhà

Raul Jemenez (Mexico) và Lee Kang-in (Hàn Quốc)

Vòng bảng World Cup 2026 đang diễn ra sôi nổi và bảng A đang dần trở thành một trong những bảng đấu cạnh tranh nhất giải. Mexico và Hàn Quốc đều mở màn với chiến thắng, điều này có nghĩa là trận đấu thứ hai vòng bảng tại sân vận động Estadio Akron sẽ quyết định ngôi đầu bảng và một ưu thế to lớn. Người chiến thắng sẽ bỏ túi suất vào vòng knock-out, trong khi đội thua sẽ phải đối mặt với trận đấu quyết định căng thẳng ở trận đấu cuối cùng vòng bảng.

TT Đội ST T H B BT BB HS Điểm 1 Mexico 1 1 0 0 2 0 2 3 2 Hàn Quốc 1 1 0 0 2 1 1 3 3 CH Czech 1 0 0 1 1 2 1 0 4 Nam Phi 1 0 0 1 0 2 -2 0

Lợi thế sân nhà của Mexico, phong độ ghi bàn vượt trội tại giải đấu này và việc giữ sạch lưới ở lượt trận đầu tiên khiến họ trở thành ứng viên sáng giá cho một chiến thắng trước các cổ động viên nhà tại Guadalajara. Đá số các chuyên gia đều dự đoán Mexico thắng nhờ uy lực tấn công và lợi thế sân nhà nhưng Hàn Quốc đã gây ấn tượng trước CH Séc và chắc chắn không phải đội dễ bắt nạt ở World Cup.

Tương quan lực lượng

Mexico đến sân Estadio Akron với phong độ mạnh mẽ, sau khi đánh bại Nam Phi 2-0 trong trận mở màn World Cup và ghi 5 bàn vào lưới Serbia trong trận giao hữu trước giải. Dưới sự dẫn dắt của HLV Javier Aguirre, đội chủ nhà thi đấu có tổ chức, khó bị xuyên thủng và tạo ra mối đe dọa thực sự trước khung thành nhờ Raúl Jiménez và Santiago Giménez.

Hàn Quốc cũng mở màn chiến dịch World Cup 2026 với chiến thắng Cộng hòa Czech 2-1, với Hwang In-beom và Oh Hyeon-gyu đều lập công. HLV Myung-Bo Hong sở hữu một đội hình gồm nhiều tài năng đang thi đấu ở châu Âu, nổi bật là Son Heung-min, và các cầu thủ Hàn Quốc có đủ chất lượng để gây khó khăn cho bất kỳ đội nào bằng những pha phản công.

Câu hỏi then chốt là liệu Hàn Quốc có thể đối phó với nguồn năng lượng của Mexico khi thi đấu trên sân nhà hay không. Sân vận động Akron có sức chứa khoảng 48.000 cổ động viên và sẽ là một chảo lửa trong trận đấu này. Chiều sâu đội hình tấn công của Mexico, kết hợp với hàng phòng ngự kỷ luật, mang lại cho họ lợi thế đáng kể trên lý thuyết.

Phong độ tuyển Mexico

Mexico - Nam Phi 2-0 (World Cup 2026)

Mexico - Serbia 5-1 (Giao hữu)

Australia – Mexico 0-1 (Giao hữu)

Mexico - Ghana 2-0 (Giao hữu)

Bỉ - Mexico 1-1 (Giao hữu)

Mexico đã thắng 4 trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường, ngoại trừ trận hòa đáng khen ngợi trước Bỉ. Chiến thắng giao hữu 5-1 trước Serbia đáng chú ý bởi lối chơi tấn công mạnh mẽ, và việc giữ sạch lưới trước Nam Phi trong trận mở màn World Cup khẳng định đội bóng của Javier Aguirre đang có hàng phòng ngự rất vững chắc.

Phong độ Hàn Quốc

Cộng hòa Séc - Hàn Quốc 1-2 (World Cup 2026)

El Salvador - Hàn Quốc 1-0 (Giao hữu)

Trinidad & Tobago - Hàn Quốc 0-5 (Giao hữu)

Áo - Hàn Quốc 1-0 (Giao hữu)

Bờ Biển Ngà - Hàn Quốc 4-0 (Giao hữu)

Thành tích gần đây của Hàn Quốc khá tương phản. Trận thua Bờ Biển Ngà 0-4 và trận thua Áo đã dấy lên những câu hỏi trước giải đấu, mặc dù phong độ tốt trước thềm World Cup, đỉnh điểm là chiến thắng Cộng hòa Séc, đã giúp họ lấy lại sự tự tin. Các chiến thắng đến từ sự hiệu quả chứ không phải sự áp đảo, và họ vẫn chưa giữ sạch lưới trong các trận đấu chính thức tại chiến dịch này.

Đối đầu trực tiếp

Hai đội đã gặp nhau tổng cộng 14 lần, với Mexico chiếm ưu thế rõ rệt trong những lần chạm trán gần đây. Cuộc gặp gỡ quan trọng nhất của họ ở một trận đấu chính thức là tại World Cup 2018, khi Mexico thắng 2-1 trên đất Nga trong trận đấu thuộc bảng F, trận đấu cũng giúp loại Đức khỏi giải đấu.

Lần gặp nhau gần nhất, một trận giao hữu vào tháng 9-2025, kết thúc với tỷ số 2-2, cho thấy Hàn Quốc có khả năng sánh ngang với Mexico trong điều kiện thuận lợi. Trước đó, trong một trận giao hữu vào tháng 1-2014, Mexico đã thắng thuyết phục 4-0, và vào năm 2020, Mexico thắng 3-2 trong một trận giao hữu khác.

Lợi thế đối đầu của Mexico trước Hàn Quốc là một yếu tố quan trọng cần xem xét khi đánh giá dự đoán trận đấu, mặc dù Hàn Quốc đã thắng một trận đấu tại Confederations Cup năm 2001, cho thấy đây không phải là một cuộc đối đầu một chiều xét trên toàn bộ lịch sử.

26-2-1980 Mexico v Korea 0-1 Giao hữu

10-2-1981 Mexico v Korea 4-0 Giao hữu

03-12-1985 Korea v Mexico 1-2 Giao hữu

10-12-1985 Mexico v Korea 2-1 Giải Tứ hùng Mexico

10-8-1989 Mexico v Korea 4-2 Marlboro Cup

13-6-1998 Korea v Mexico 1-3 World Cup 98

12-6-1999 Korea v Mexico 1-1 Korea Cup

01-6-2001 Korea v Mexico 2-1 FIFA Confederations Cup

27-1-2002 Mexico v Korea 0-0 CONCACAF Gold Cup

15-2-2006 Mexico v Korea 0-1 Giao hữu

29-1-2014 Mexico v Korea 4-0 Giao hữu

23-6-2018 Korea v Mexico 1-2 World Cup 2018

14-11-2020 Mexico v Korea 3-2 Giao hữu

09-9-2025 Mexico v Korea 2-2 Giao hữu

Cuộc chiến không khoan nhượng

Mexico bước vào trận đấu này với đội hình ổn định. Thủ môn Guillermo Ochoa có tên trong đội hình tham dự World Cup lần thứ 6, một kỷ lục chưa từng có, và dự kiến sẽ đá chính, mang đến kinh nghiệm và sự chắc chắn cho hàng phòng ngự. Raul Jimenez và Santiago Gimenez đều đã góp mặt trong các trận đấu đầu tiên và tạo nên cặp tiền đạo trung tâm mạnh mẽ cho Mexico.

Sự hiện diện của Rafael Marquez với vai trò trợ lý cho HLV Javier Aguirre mang lại cảm giác liên tục về mặt chiến thuật, khi Márquez được xác nhận sẽ là HLV trưởng tiếp theo của Mexico sau giải đấu này. Đội hình cũng bao gồm một số cầu thủ đang thi đấu tại Guadalajara, những người sẽ cảm thấy đặc biệt thoải mái tại Estadio Akron, tạo thêm yếu tố địa phương cho sự kiện.

Về phía Hàn Quốc, đội trưởng Son Heung-min – hiện đang chơi cho Los Angeles FC – là cái tên nổi bật đáng chú ý. Kim Min-jae là trụ cột của hàng phòng ngự đã được thử thách tại giải đấu này, khi để thủng lưới trước Cộng hòa Séc. HLV Hong Myung-Bo, bản thân từng là đội trưởng World Cup 2002, có trong tay nhiều tiền vệ đang thi đấu ở châu Âu, bao gồm Lee Kang-in của Paris Saint-Germain và Hwang Hee-chan của Wolverhampton Wanderers.

Đội hình dự kiến

Mexico (4-3-3): Ochoa; Sánchez, Montes, Vásquez, Gallardo; L. Chávez, Álvarez (c), Pineda; Alvarado, Jiménez, Giménez.

Hàn Quốc (4-2-3-1): Jo Hyeon-woo; Seol Young-woo, Kim Min-jae, Lee Tae-seok, Kim Moon-hwan; Hwang In-beom, Paik Seung-ho; Lee Kang-in, Lee Jae-sung, Son Heung-min (c); Oh Hyeon-gyu.

Chìa khóa chiến thuật

Trận đấu đáng chú ý nhất có thể là giữa Son Heung-min và hàng phòng ngự cánh phải của Mexico. Son, với 56 bàn thắng quốc tế sau 144 lần khoác áo đội tuyển, sở hữu khả năng di chuyển và dứt điểm tốt để khai thác bất kỳ sự do dự nào trong hàng thủ Mexico, đặc biệt nếu Hàn Quốc có thể cô lập anh ở các khu vực cánh.

Ngược lại, Edson Álvarez – người đã ghi hai bàn trong các trận đấu gần đây của Mexico và có 98 lần khoác áo đội tuyển– sẽ đóng vai trò trung tâm trong việc phá vỡ lối chơi chuyển đổi trạng thái của Hàn Quốc qua tuyến giữa trước khi bóng đến được với Son.

Nếu Mexico có thể kiểm soát nhịp độ trận đấu thông qua Álvarez và Luis Romo, cầu thủ nguy hiểm nhất của Hàn Quốc có thể sẽ có ít cơ hội để gây ảnh hưởng đến trận đấu ở khu vực cuối sân.

Hàng thủ chủ nhà sẽ bị xáo trộn lớn khi trung vệ trụ cột César Montes bị treo giò do nhận thẻ đỏ ở trận trước. Đội trưởng Edson Álvarez nhiều khả năng phải lùi sâu từ hàng tiền vệ về bọc lót, điều này mở ra cơ hội phản công cho ngôi sao Son Heung-min bên phía Hàn Quốc.

Hàn Quốc đã lộ ngón đòn chọc khe của Lee Kang-in vào khoảng trống giữa trung vệ và hậu vệ cánh để mang về 2 bàn thắng vào lưới CH Séc. Báo chí địa phương đã đặt câu hỏi với HLV Mexico rằng lệu ai sẽ cản được dường chuyền đó khi Lee Kang-in xuất hiện ở trước khu cấm địa?

Nhưng ông Javier Aguirre quả quyết là hệ thống sẽ trả lời. Ông chỉ đạo nghiêm ngặt về việc duy trì cự ly đội hình: "Chúng tôi phải hết sức chú ý đến việc 'cảnh giác' khi đang tấn công. Nếu có hai cầu thủ Hàn Quốc ở phía trên, thì phải có ít nhất ba cầu thủ Mexico vây ráp".

Tham khảo ý kiến chuyên gia, đa số đều tin Mexico sẽ giành chiến thắng. Cựu bình luân viên đài BBC Mark Lawrenson đoán kết quả hòa 2-1, trong lúc cựu tiền đạo tuyển Anh Chris Sutton chọn tỉ số 1-0. Website Sports Mole dự đoán kết quả hòa 2-2.

Chuyên gia Chris "The Bear" Fallica của đài FOX Sports dự đoán là trận đấu sẽ có rất ít bàn thắng, hoặc là 1-0, 0-1 hoặc là 0-0, nên sẽ không có chuyện cả 2 bên cùng ghi bàn. Yahoo Sports nghiêng về Mexico với tỉ số sít sao 1-0 hay 2-1.

Dự đoán: Mexico – Hàn Quốc 2-1

World Cup 2026 Asian Handicap Over/Under Home Handicap Away Over Total Under 19/6 08:00 Mexico vs South Korea 1.80 0 : 1/2 2.05 1.95 2 1/4 1.875

Tỉ lệ ban đầu của trận đấu được xác định từ trước giải là Mexico chấp Hàn Quốc nửa trái, ăn 8 nhưng ngay ngày vào giải, thị trường đã biến động thành Mexico thua 82. Đến ngày 15-6, giá của Mexico là thua 87.

Chiều qua, thị trường tiếp tục giảm thành 85, cho thấy nhiều người đang dặt niềm tin vào cửa dưới. Tuy nhiên, Mexico luôn lợi hại khi chơi trên sân nhà và ưu thế của họ trong lịch sử đối đầu sẽ cũng cố niềm tin cho cửa trên.