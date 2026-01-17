U23 Việt Nam và loạt kỷ lục sau trận thắng U23 UAE

Cuộc đọ sức giữa U23 Việt Nam và U23 UAE tại tứ kết VCK U23 châu Á 2026 đã khép lại với chiến thắng 3-2 đầy thuyết phục cho đội bóng Đông Nam Á. Từ đây, nhiều kỷ lục được thiết lập, đánh dấu bước chuyển mình rõ rệt của bóng đá trẻ Việt Nam.

Khu vực Tây Á hoàn toàn vắng mặt tại bán kết VCK U23 châu Á 2026 sau thất bại của U23 UAE

Trước hết, trận thắng UAE đã trực tiếp loại đại diện cuối cùng của bóng đá Tây Á ở giải đấu năm nay. Đây là lần đầu tiên kể từ khi VCK U23 châu Á ra đời, không có bất kỳ đội bóng Tây Á nào có mặt ở vòng bán kết.

Những "ông lớn" từng được xem là "xương sống" của sân chơi châu lục như Ả Rập Saudi, Jordan, Iraq hay UAE đều đã bị loại. Trong cột mốc lịch sử ấy, thầy trò HLV Kim Sang-sik đóng vai trò lớn khi giành chiến thắng trước 3 đại diện Tây Á là Jordan, Ả Rập Saudi và UAE, điều chưa từng xảy ra với bóng đá trẻ Việt Nam.

HLV Kim Sang-sik đạt tỉ lệ thắng 100% từ khi dẫn dắt các đội trẻ Việt Nam

Riêng chiến thắng trước U23 UAE, đây là lần đầu tiên đội bóng Đông Nam Á đánh bại UAE ở cấp độ U23, chấm dứt chuỗi 8 trận không thắng kéo dài hơn hai thập kỷ.

Bên cạnh đó, thành tích này cũng nối dài chuỗi 15 trận thắng liên tiếp của HLV Kim Sang-sik ở các trận đấu chính thức, giúp ông duy trì tỉ lệ thắng tuyệt đối 100% kể từ khi dẫn dắt các đội trẻ Việt Nam. Dưới thời chiến lược gia người Hàn Quốc, "Những chiến binh sao vàng" thi đấu kỷ luật, hiệu quả và cực kỳ lạnh lùng ở các thời khắc quyết định.

Đáng chú ý, với việc Thái Lan phải rời giải sau trận hòa không bàn thắng trước Trung Quốc ở vòng bảng, U23 Việt Nam cũng là đại diện Đông Nam Á duy nhất tiến vào tứ kết, sau đó góp mặt ở bán kết VCK U23 châu Á 2026. Thành tích này phần nào cho thấy sự thay đổi cán cân quyền lực ở cấp độ trẻ, nơi những đội bóng được tổ chức tốt, đầu tư bài bản và kiên định với chiến lược dài hạn đang dần vượt lên.

U23 Việt Nam là đại diện Đông Nam Á duy nhất tiến vào bán kết sân chơi châu lục

Từ một tập thể thường bị xếp vào nhóm "cửa dưới", U23 Việt Nam giờ đây trở thành nhân tố tạo ra bước ngoặt lịch sử cho cả giải đấu. Và với những gì đã đạt được, hành trình tại sân chơi châu lục của thầy trò HLV Kim Sang-sik không còn dừng ở hai chữ "bất ngờ".

Hiện tại, "Những chiến binh sao vàng" sẽ chờ đợi đối thủ cho vòng bán kết. Thử thách tiếp theo của U23 Việt Nam là đội giành chiến thắng trong trận tứ kết giữa U23 Uzbekistan và U23 Trung Quốc, diễn ra lúc 18 giờ 30 phút tối nay (17-1).

