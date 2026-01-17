HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

U23 Việt Nam và loạt kỷ lục sau trận thắng U23 UAE

Hoàng Hiệp - Ảnh: AFC

(NLĐO) - Chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 UAE ở tứ kết đã mở ra hàng loạt cột mốc lịch sử cho bóng đá nước nhà và cả sân chơi châu lục.

Cuộc đọ sức giữa U23 Việt Nam và U23 UAE tại tứ kết VCK U23 châu Á 2026 đã khép lại với chiến thắng 3-2 đầy thuyết phục cho đội bóng Đông Nam Á. Từ đây, nhiều kỷ lục được thiết lập, đánh dấu bước chuyển mình rõ rệt của bóng đá trẻ Việt Nam.

U23 Việt Nam và loạt kỷ lục sau trận thắng U23 UAE - Ảnh 1.

Khu vực Tây Á hoàn toàn vắng mặt tại bán kết VCK U23 châu Á 2026 sau thất bại của U23 UAE

Trước hết, trận thắng UAE đã trực tiếp loại đại diện cuối cùng của bóng đá Tây Á ở giải đấu năm nay. Đây là lần đầu tiên kể từ khi VCK U23 châu Á ra đời, không có bất kỳ đội bóng Tây Á nào có mặt ở vòng bán kết.

Những "ông lớn" từng được xem là "xương sống" của sân chơi châu lục như Ả Rập Saudi, Jordan, Iraq hay UAE đều đã bị loại. Trong cột mốc lịch sử ấy, thầy trò HLV Kim Sang-sik đóng vai trò lớn khi giành chiến thắng trước 3 đại diện Tây Á là Jordan, Ả Rập Saudi và UAE, điều chưa từng xảy ra với bóng đá trẻ Việt Nam.

U23 Việt Nam và loạt kỷ lục sau trận thắng U23 UAE - Ảnh 2.

HLV Kim Sang-sik đạt tỉ lệ thắng 100% từ khi dẫn dắt các đội trẻ Việt Nam

Riêng chiến thắng trước U23 UAE, đây là lần đầu tiên đội bóng Đông Nam Á đánh bại UAE ở cấp độ U23, chấm dứt chuỗi 8 trận không thắng kéo dài hơn hai thập kỷ.

Bên cạnh đó, thành tích này cũng nối dài chuỗi 15 trận thắng liên tiếp của HLV Kim Sang-sik ở các trận đấu chính thức, giúp ông duy trì tỉ lệ thắng tuyệt đối 100% kể từ khi dẫn dắt các đội trẻ Việt Nam. Dưới thời chiến lược gia người Hàn Quốc, "Những chiến binh sao vàng" thi đấu kỷ luật, hiệu quả và cực kỳ lạnh lùng ở các thời khắc quyết định.

Đáng chú ý, với việc Thái Lan phải rời giải sau trận hòa không bàn thắng trước Trung Quốc ở vòng bảng, U23 Việt Nam cũng là đại diện Đông Nam Á duy nhất tiến vào tứ kết, sau đó góp mặt ở bán kết VCK U23 châu Á 2026. Thành tích này phần nào cho thấy sự thay đổi cán cân quyền lực ở cấp độ trẻ, nơi những đội bóng được tổ chức tốt, đầu tư bài bản và kiên định với chiến lược dài hạn đang dần vượt lên.

U23 Việt Nam và loạt kỷ lục sau trận thắng U23 UAE - Ảnh 3.

U23 Việt Nam là đại diện Đông Nam Á duy nhất tiến vào bán kết sân chơi châu lục

Từ một tập thể thường bị xếp vào nhóm "cửa dưới", U23 Việt Nam giờ đây trở thành nhân tố tạo ra bước ngoặt lịch sử cho cả giải đấu. Và với những gì đã đạt được, hành trình tại sân chơi châu lục của thầy trò HLV Kim Sang-sik không còn dừng ở hai chữ "bất ngờ".

Hiện tại, "Những chiến binh sao vàng" sẽ chờ đợi đối thủ cho vòng bán kết. Thử thách tiếp theo của U23 Việt Nam là đội giành chiến thắng trong trận tứ kết giữa U23 Uzbekistan và U23 Trung Quốc, diễn ra lúc 18 giờ 30 phút tối nay (17-1).

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn . Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại - xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.


Tin liên quan

U23 Việt Nam thắng cả lịch thi đấu trước U23 UAE

U23 Việt Nam thắng cả lịch thi đấu trước U23 UAE

(NLĐO) - U23 Việt Nam không chỉ ghi dấu ấn bằng bản lĩnh và chiến thuật kỷ luật mà còn cho thấy đã tận dụng rất tốt những lợi thế mang ý nghĩa quyết định.

HLV U23 UAE chỉ ra nguyên nhân thất bại trước U23 Việt Nam

(NLĐO) - Hai lần bị dẫn trước rồi gỡ hòa song U23 UAE vẫn phải nhận thất bại 2-3 trước U23 Việt Nam ở tứ kết Giải U23 châu Á 2026 rạng sáng 17-1.

HLV Kim Sang-sik nêu lý do U23 Việt Nam lọt vào bán kết U23 châu Á 2026

(NLĐO) - Tuyển U23 Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu đề ra khi đánh bại U23 UAE để lọt vào bán kết Giải U23 châu Á 2026 rạng sáng 17-1.

Đông Nam Á U23 UAE vòng Bán kết U23 Việt Nam HLV Kim Sang-sik VCK U23 châu Á 2026
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo