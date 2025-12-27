Soi tỉ số trận Nottingham - Manchester City: Thói quen chiến thắng

Bernardo Silva (Manchester City) dứt điểm trước khung thành Nottingham Forest

Manchester City bước vào trận đấu ở sân City Ground với chuỗi 7 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường và hiện có trong tay 37 điểm, chỉ còn kém đội đầu bảng Arsenal 2 điểm sau 17 trận.

Nottingham Forest thì ngược lại, đang đứng vị trí thứ 17 với chỉ 18 điểm. Mục tiêu mùa giải đã không còn, họ bây giờ chỉ tập trung trụ hạng, rồi cố gắng vươn cao lên nửa trên bảng xếp hạng.

Sean Dyche tiếp quản Forest sau những kết quã tệ hại cua Nuno Espirito Santo và Ange Postecoglou. Nhưng ông đã ghi dấu ấn khi thắng 4 trong 9 trận đầu tay ở City Ground.

Trong đó có những chiến thắng ấn tượng như thắng trên sân Liverpool 3-0 hay thắng Tottenham 3-0 gần đây. Nhưng Sean Dyche có vẻ rất kỵ rơ Guardiola bởi ông không thắng trong 15 lần gặp Pep ở Premier League.

Về lực lượng, Sean Dyche không có được đội hình mạnh nhất khi Ryan Yates chưa chắc chắn ra sân, trong khi Chris Wood, Ola Aina và Ibrahim Sangare vẫn đang trong quá trình hồi phục.

Phía Manchester City, cả Rayan Ait Nouri và Omar Marmoush đều đang dự Cúp các quốc gia châu Phi, trong khi Mateo Kovacic, Jeremy Doku và Rodri vẫn đang trong quá trình hồi phục.

Tuy nhiên, sự vắng mặt của bộ ba này không ảnh hưởng nhiều đến chiến thắng 3-0 trước West Ham United vào thứ bảy tuần trước.

Tham khảo ý kiến chuyên gia, tất cả đều ủng hộ Manchester City giành chiến thắng, đa số với cách biệt lớn. Cựu HLV Harry Redknapp đoán Manchester City thắng 0-3, cựu bình luận viên đài BBC Mark Lawrenson chọn tỉ số 1-3, cựu tiền vệ Arsenal Paul Merson chọn kết quả hòa sít sao 2-3, trong lúc cựu tiền đạo Chris Sutton đoán kết quả 0-2.

Dự đoán: Nottingham Forest - Manchester City 0-2

Đối đầu trực tiếp

04-12-2024 Manchester City Nottingham Forest 3-0 28-4-2024 Nottingham Forest Manchester City 0-2 23-9-2023 Manchester City Nottingham Forest 2-0 18-2-2023 Nottingham Forest Manchester City 1-1 31-8-2022 Manchester City Nottingham Forest 6-0

English Premier League Asian Handicap Over/Under Home Handicap Away Over Total Under 27/12 19:30 [17] Nottingham Forest - Man City [2] 1.90 1 : 0 1.975 1.80 2 3/4 2.075

Tỉ lệ trận đấu đã sớm chênh lệch ngay từ đầu khi Manchester City chấp chủ nhà Nottingham Forest đến 1 trái, ăn 97, thua 90. Cho dù mức chấp rất cao, lượng người đặt vào cửa đội khách vẫn rất cao, chiếm đến 83%, trong lúc số người 'theo' chủ nhà Nottingham chỉ chừng 17%.

Đến sớm nay, thị trường đã chuyển thành 1 trái, cho lựa. Dù sao thì chọn Man Xanh vẫn an toàn hơn, bởi Nottingham mùa này chơi bữa mưa bữa nắng.

Tỉ số phổ biến nhất vẫn là chiến thắng 1-2 của Manchester City với mệnh giá đặt 1 ăn 8, trong lúc những kết quả 0-1 và 0-2 đều có giá đặt ăn 8.3, còn 0-3 và 1-3 ăn đến 12. Cửa thắng cho chủ nhà Nottingham không được đánh giá cao khi các tỉ số 1-0 và 2-1 có giá ăn đến 17, trong lúc 2-0 ăn đến 35.



