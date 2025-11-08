Soi tỉ số trận Sunderland – Arsenal: Bao nhiêu bàn là đủ?

Branit Xhaka (Sunderland) và Bukayo Saka của Arsenal

Arsenal không có dịp viếng thăm sân Ánh sáng từ năm 2016 nhưng họ đã không thua ở đây từ tháng 2-2012 trong trận đấu ở Cúp FA (thua 0-2), còn ở Premier League thì thất bại cuối cùng của họ là vào tháng 11-2009 (thua 1-0). Nhưng "Mèo đen" của HLV Regis Le Bris là một đội bóng không dễ bắt nạt và với tiền vệ kỳ cựu Granit Xhaka trên sân, người ta hy vọng Sunderland có thể cản lối gã khổng lồ London.

Trong cuộc họp báo trước trận đấu, HLV Regis Le Bris quả quyết là sự hiểu biết của Xhaka về đội bóng cũ Arsenal sẽ mang đến cho Sunderland lợi thế. "Mèo đen" đã lội ngược dòng để chia điểm với Everton vào tối thứ Hai để chễm chệ đứng trong top 4, và họ chắc chắn sẽ hài lòng với một điểm từ cuộc đụng độ với Arsenal. Từng gây sốc khi lội ngược dòng hạ Chelsea ở Stamford Bridge với tỉ số 2-1 ở vòng 9, Sunderland hẳn muốn tạo bất ngờ cho đội đầu bảng Arsenal rạng sáng 9-11.

Cựu trung vệ Getafe Omar Alderete vẫn còn bỏ ngỏ khả năng ra sân, trong khi tất cả Afolarin Alese, Dennis Cirkin, Romaine Mundle, Habib Diarra và Leo Fuhr Hjelde vẫn tiếp tục vắng mặt vì chấn thương.

Arsenal đang trên hành trình giành lại chiếc cúp Premier League và họ chắc chắn là đội bóng chơi hay nhất ở châu Âu mùa này. Đoàn quân của Mikel Arteta đang tràn đầy tự tin sau năm chiến thắng liên tiếp tại giải đấu, và với thành tích đối đầu ấn tượng trước Sunderland, việc tin tưởng vào chiến thắng của Bukayo Saka và các đồng đội là rất đáng giá.

Tất cả Noni Madueke, Gabriel Martinelli, Viktor Gyokeres, Kai Havertz và Martin Odegaard đều phải ngồi ngoài vì chấn thương. Trong trường hợp Gyokeres vắng mặt, Mikel Merino sẽ là người dẫn dắt hàng công của đội khách, trong lúc Gabriel Jesus đã sẵn sàng ra sân.

Tham khảo ý kiến chuyên gia, đa số đều ủng hộ Arsenal, chỉ mỗi mình bình luận viên Sky Sport là Lewis Jones là chọn Sunderland thắng 2-1. Trong lúc cựu chuyên gia dự đoán của BBC Mark Lawrenson tin là Arsenal sẽ thắng 3-0, cựu huyền thoại Arsenal Paul Merson và cựu tiền đạo Chris Sutton đều chọn tỉ số trận đấu này là 0-2, nghiêng về đội khách.

Dự đoán: Sunderland - Arsenal 0-2

Đối đầu trực tiếp

16-5-2017 Arsenal Sunderland 2-0 29-10-2016 Sunderland Arsenal 1-4 24-4-2016 Sunderland Arsenal 0-0 05-12-2015 Arsenal Sunderland 3-1 20-5-2015 Arsenal Sunderland 0-0 25-10-2014 Sunderland Arsenal 0-2 22-2-2014 Arsenal Sunderland 4-1 14-9-2013 Sunderland Arsenal 1-3 09-2-2013 Sunderland Arsenal 0-1 18-8-2012 Arsenal Sunderland 0-0

English Premier League Asian Handicap Over/Under Home Handicap Away Over Total Under 09/11 00:30 [4] Sunderland - Arsenal [1] 1.95 1 1/4 : 0 1.925 2.05 2 1/2 1.80

Tỉ lệ trận đấu ngay từ đầu đã chênh lệch lớn khi Arsenal chấp đến 1 trái 1 trái rưỡi, cho lựa. Đến sáng nay vẫn là 1 trái 1 trái rưỡi nhưng giá đã chuyển thành Arsenal ăn đủ, thua 9. Thị trường đang đổ dưới, nhưng thật mạo hiểm khi chọn Sunderland.

Hòa không phải là đáp án đúng cho trận này khi 1-1 có giá đặt 1 ăn 9.2, 0-0 mang mệnh giá 9.6. Những tỉ số được ưa chuộng nhất đều nghiêng về đội khách khi 0-1 và 0-2 có giá đặt 1 ăn chỉ 5.4, tỉ số 1-2 ăn cũng chỉ 8.8, còn 0-3 ăn 8.3. Xem ra, giới mộ điệu tin rằng Arsenal thắng chắc trận này, vấn đề chỉ là họ sẽ thắng 1 bàn, 2 bàn hay 3 bàn mà thôi.



