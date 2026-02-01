HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao Bóng đá

Soi tỉ số trận Tottenham - Manchester City: Khuất phục Gà trống London

Trung Dũng

(NLĐO) – Manchester City cần chiến thắng để thu hẹp cách biệt với đội đầu bảng Arsenal và Tottenham là trở ngại lớn ở cuộc đối đầu lúc 23 giờ 30 phút ngày 1-2

Soi tỉ số trận Tottenham - Manchester City: Khuất phục Gà trống London - Ảnh 1.

Dominic Solanke (Tottenham) và Erling Haaland (Manchester City)

Đội bóng của Thomas Frank vừa trải qua trận hòa 2-2 với Burnley, hôm giữa tuần họ cũng gắng gượng thắng trên sân Frankfurt để giành suất trong top 8 Champions League. 

Nhưng những nỗ lực đó khiến danh sách chấn thương của họ càng thêm dài với những cầu thủ chủ chốt như Richarlison, Bentancur, Kudus, Kulusevski và Bergvall vắng mặt. 

Phong độ sân nhà của Tottenham mùa này khá tệ: Chỉ thắng 20%, ghi trung bình 1,2 bàn mỗi trận sân nhà và thủng lưới 1,4 bàn mỗi trận, trong khi 80% các trận sân nhà đều có cả hai đội ghi bàn. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng trên sân nhà của họ là 1,74, cho thấy họ tạo ra nhiều cơ hội nhưng lại khó chuyển hóa thành bàn thắng một cách ổn định.

Manchester City vòng trước khá vất vả khi thắng Wolves 2-0, nhưng trong chiến thắng Galatasaray 2-0 hôm giữa tuần ở Champions League, Pep đã phô bày sức mạnh nội tại và cho thấy đội đã vượt qua cơn khủng hoảng hàng phòng thủ. Cho dù John Stones chưa trở lại và Ruben Dias chưa thực sự sung sức thì bộ tứ Matheus Nunes, Khusanov, Nathan Ake và Ait-Nouri đã đủ độ chín để giữ sạch mành lưới.

Với Erling Haaland dự kiến đá chính và Rodri trở lại, Pep đang có đội hình công thủ toàn diện để tập trung hoàn toàn vào việc leo cao ở Premier League. Manchester City rất hiệu quả trên sân nhà và chơi tốt trên sân khách, trung bình ghi 2,2 bàn thắng và thủng lưới 1,2 bàn mỗi trận, và chỉ số bàn thắng kỳ vọng trên sân khách là 1,58. 

Tỉ lệ thắng chung cuộc của họ là 50%, phản ánh sự ổn định mạnh mẽ trước hầu hết các đối thủ. Không có lo ngại nào về chấn thương mới ở đội khách, và chính chiều sâu đội hình sẽ giúp họ vượt qua thách thức trên sân bóng London.

Tham khảo ý kiến chuyên gia, đa số đều ủng hộ Manchester City giành chiến thắng trên sân khách, nhưng cựu tiền vệ Arsenal Paul Merson và bình luận viên đài Sky Sport Knows Jones quả quyết là trận đấu sẽ kết thúc với tỉ số hòa 2-2. Cựu HLV Harry Redknapp đoán Manchester City sẽ thắng 1-3, trong lúc cựu bình luận viên đài BBC Mark Lawrenson chọn tỉ số 1-2, còn cựu tiền đạo Chris Sutton đoán City thắng 0-2.

Dự đoán: Tottenham - Manchester City 1-3

Đối đầu trực tiếp

Manchester City ban đầu thường gặp khó khăn tại sân vận động mới cùa Tottenham Hotspur (khánh thành năm 2019) khi thua cả ba trận đầu tiên làm khách tại đây ở Champions League và Premier League. Kể từ đó, họ tiếp tục phải chịu thêm ba thất bại nữa, hai trận ở Premier League và một trận ở League Cup.

Tuy nhiên, Manchester City đã thắng trong hai chuyến làm khách gần nhất đến sân bóng này. Lần gần nhất Manchester City thắng ba trận sân khách liên tiếp trước Tottenham là từ tháng 2-1973 đến tháng 8-1974. Giờ là lúc họ viết lại lịch sử ở sân Tottenham Hotspur.

• Pep Guardiola để thua nhiều trận đấu ở giải Ngoại hạng Anh trước Tottenham hơn bất kỳ đối thủ nào khác trong sự nghiệp huấn luyện của mình (8 trận).

• Tuy nhiên, thành tích 0,82 điểm mỗi trận sân nhà ở Ngoại hạng Anh của Thomas Frank là tệ nhất trong lịch sử các HLV của Tottenham tại giải đấu này.

23-8-2025

Manchester City

Tottenham

0-2

26-2-2025

Tottenham

Manchester City

0-1

23-11-2024

Manchester City

Tottenham

0-4

14-5-2024

Tottenham

Manchester City

0-2

03-12-2023

Manchester City

Tottenham

3-3

05-2-2023

Tottenham

Manchester City

1-0

19-1-2023

Manchester City

Tottenham

4-2

19-2-2022

Manchester City

Tottenham

2-3

15-8-2021

Tottenham

Manchester City

1-0

13-2-2021

Manchester City

Tottenham

3-0

English Premier League

Asian Handicap

Over/Under

Home

Handicap

Away

Over

Total

Under

01/2 23:30

[14] Tottenham - Manchester City [2]

2.075

3/4 : 0

1.80

2.00

3

1.85

01/2 23:30

[14] Tottenham - Manchester City [2]

1.925

3/4 : 0

1.925

1.825

2 3/4

2.025

01/2 23:30

[14] Tottenham vs Manchester City [2]

2.00

3/4 : 0

1.875

2.025

3

1.85

Tỉ lệ ban đầu của trận đấu là Manchester City chấp chủ nhà Tottenham nửa một, lún tiền (thua đủ và ăn chỉ 8). Đúng ra, tỉ lệ phải là Manchester City chấp 1 trái, cho lựa. Đến tối qua, tỉ lệ vẫn là nửa một, cho lựa, cho thấy đa phần chọn chủ nhà vì Manchester City có vẻ chưa hoàn toàn "khỏi bệnh". Đến sáng nay, tỉ lệ lại biến động khi Manchester City thua đủ ăn chỉ 87. Dù sao thì theo cửa trên vẫn vui hơn.

Soi tỉ số trận Tottenham - Manchester City: Khuất phục Gà trống London - Ảnh 2.

Tỉ số được ưa chuộng nhất là Manchester City thắng 1-2 với mệnh giá 1 ăn chỉ 8, trong lúc 0-1 và 0-2 đều ăn 9.2, còn 1-3 ăn đến 12. Tỉ số hòa được chú ý nhất là 1-1 với mệnh giá 1 ăn 8.3, trong lúc 0-0 ăn 18, còn 2-2 ăn 14. Cửa thắng cho Tottenham khá hẹp khi tỉ số 2-1 ăn 14 còn 1-0 ăn đến 17.

Soi tỉ số trận Tottenham - Manchester City: Khuất phục Gà trống London - Ảnh 3.


Tin liên quan

Soi tỉ số trận Manchester United - Fulham: Chờ xem bất ngờ ở Old Trafford

Soi tỉ số trận Manchester United - Fulham: Chờ xem bất ngờ ở Old Trafford

(NLĐO) - Manchester United quyết tâm nối dài chuỗi chiến thắng của HLV Michael Carrick nhưng Old Trafford liệu có giúp họ hạ được đối thủ khó chơi như Fulham.

Soi tỉ số trận Chelsea - West Ham: Chờ đợi cơn mưa bàn thắng

(NLĐO) - Chelsea tiếp đón West Ham trong trận derby London mà họ thường chiếm ưu thế. Nhưng đội khách đang chiến đấu trụ hạng nên sẵn sàng gây khó cho chủ nhà.

Soi tỉ số trận Leeds - Arsenal: Thách thức trên sân Elland Road

(NLĐO) - Arsenal quyết tìm lại nhịp điệu chiến thắng nhưng nhiều người vẫn tin rằng chủ nhà Leeds đang hổi sinh sẽ gây khó cho Pháo thủ trên sân Elland Road.

