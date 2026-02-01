HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Soi tỉ số trận Manchester United - Fulham: Chờ xem bất ngờ ở Old Trafford

Trung Dũng

(NLĐO) - Manchester United quyết tâm nối dài chuỗi chiến thắng của HLV Michael Carrick nhưng Old Trafford liệu có giúp họ hạ được đối thủ khó chơi như Fulham.

Soi tỉ số trận Manchester United – Fulham: Chờ xem bất ngờ ở Old Trafford - Ảnh 1.

Bryan Mbeumo (Manchester United) và Harry Wilson (Fulham)

Manchester United đang tràn đầy tự tin sau hai chiến thắng ấn tượng liên tiếp trước Manchester City và Arsenal. Trên các diễn đàn, các fan Quỷ đỏ nói, nếu thắng được 2 đội mạnh nhất giải thì thắng đối thủ làng nhàng như Fulham sẽ… dễ dàng thôi! Trận đấu này diễn ra lúc 21 giờ ngày 1-2.

Nhưng bóng đá không phải là những con số, những phép cộng giản đơn. Manchester United vừa mới vượt qua giai đoạn khó khăn, khó mà nói họ sẽ tiếp tục bùng nổ để đánh bại đối thủ có phong độ tốt hơn mình. Fulham hiện đang đứng thứ 7 nhưng nếu chỉ tính 8 vòng đấu gần nhất thì họ phải đứng đầu với 17 điểm (thắng 5, hòa 2, bại 1), ngang với Arsenal và xếp trên cả Manchester City (16 điểm) lẫn Aston Villa (15 điểm), trong lúc Manchester United chỉ có 13 điểm (thắng 3, hòa 4, bại 1).

Cũng trong chuỗi 8 trận gần nhất, Fulham thắng được cả Brighton, Chelsea và cầm hòa Liverpool lẫn Crystal Palace, nên họ chắc chắn là đối thủ khó chịu của Manchester United cho dù chơi trên sân Old Trafford. 

Rắc rối với tân HLV Michael Carrick là chấn thương của Patrick Dorgu, nguồn cảm hứng ghi bàn và kiến tạo ở 2 chiến thắng vừa qua.

Fulham hành quân đến Manchester sau chiến thắng 2-1 trước Brighton nhưng gặp vấn đề về chấn thương với Sasa Lukic và Rodrigo Muniz phải ngồi ngoài. Trên sân khách, họ thắng 40% số trận, ghi trung bình 1,2 bàn mỗi trận và để thủng lưới 1,2 bàn, với 60% số trận sân khách chứng kiến cả hai đội ghi bàn.

Xét về lịch sử đối đầu, Man Utd đã áp đảo Fulham với 20 chiến thắng trong 28 lần gặp nhau, và 82% các trận đấu có trên 1.5 bàn thắng. Nhưng lần gặp gần nhất, họ đã hòa nhau 1-1 trên sân Fulham, nơi Quỷ đỏ kiểm soát bóng ít hơn, sút cầu môn ít hơn và tạo ít cơ hội hơn.

Tham khảo ý kiến chuyên gia, đa số đều ủng hộ Manchester United giành chiến thắng sân nhà, chỉ mỗi mình cựu HLV Harry Redknapp đoán kết quả 1-1. Trong lúc cựu bình luận viên đài BBC Mark Lawrenson dự đoán kết quả 2-0, cựu tiền đạo Chris Sutton, cựu tiền vệ Arsenal Paul Merson và bình luận viên đài Sky Sport Jones Knows đều chọn tỉ số 2-1.

Trận đấu giữa Manchester United - Fulham sẽ diễn ra lúc 21 giờ (giờ Việt Nam) tối nay, 1-2. 

Dự đoán: Manchester United - Fulham 2-2

Đối đầu trực tiếp:

- Quỷ đỏ chỉ thua một trong 20 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh gặp Fulham (thắng 15, hòa 4), đó là trận thua 2-1 tại Old Trafford vào tháng 2-2024.

- Harry Wilson đã tham gia vào 10 bàn thắng trong 11 lần ra sân gần nhất tại Ngoại hạng Anh cho Fulham.

24-8-2025

Fulham

Manchester Utd

1-1

26-1-2025

Fulham

Manchester Utd

0-1

16-8-2024

Manchester Utd

Fulham

1-0

24-2-2024

Manchester Utd

Fulham

1-2

04-11-2023

Fulham

Manchester Utd

0-1

28-5-2023

Manchester Utd

Fulham

2-1

13-11-2022

Fulham

Manchester Utd

1-2

18-5-2021

Manchester Utd

Fulham

1-1

20-1-2021

Fulham

Manchester Utd

1-2

09-2-2019

Fulham

Manchester Utd

0-3

English Premier League

Asian Handicap

Over/Under

Home

Handicap

Away

Over

Total

Under

01/2 21:00

[5] Manchester Utd - Fulham [11]

2.05

0 : 1

1.80

1.90

2 3/4

1.95

01/2 21:00

[4] Manchester Utd - Fulham [7]

2.00

0 : 1

1.875

1.85

2 3/4

1.975

01/2 21:00

[6] Manchester Utd - Fulham [7]

1.95

0 : 1

1.925

1.975

3

1.90

Tỉ lệ xuất phát của trận đấu đã gây ngạc nhiên cho nhiều người khi Manchester United chấp Fulham hẳn 1 trái, ăn đủ, thua 8. Thực tế đây là tỉ lệ Manchester United chấp nửa một, ăn 8 và thua đủ, nhưng nhà cái đã đánh lệch thành 1 trái theo trào lưu ủng hộ Quỷ đỏ sau 2 chiến thắng lẫy lừng trước Manchester City và Arsenal. Quả nhiên, đến tối qua, thị trường đã thiên về phía chủ nhà nên giá Fulham tăng lên thành ăn 87. Sáng nay, xu hướng càng tăng nhanh khi Manchester United chấp 1 trái ăn 95, thua 92. Các hãng tiết lộ là thị trường đang rần rần đổ cửa trên. Dù sao thì chọn Fulham vẫn an toàn hơn vì suốt 5 năm qua, Manchester United chưa bao giờ thắng cách biệt Fulham.

Soi tỉ số trận Manchester United – Fulham: Chờ xem bất ngờ ở Old Trafford - Ảnh 2.

Tỉ số được ưa chuộng nhất là Manchester United thắng 2-1 với mệnh giá đặt 1 ăn chỉ 8, trong lúc 2-0 ăn 8.3, 1-0 ăn 9.2, còn 3-1 ăn 11 và 3-0 ăn 12. Kết quả hòa cũng gây không ít chú ý khi 1-1 có giá đặt 1 ăn 9.2, trong lúc 2-2 ăn đến 15, còn 0-0 ăn 18. Khả năng Fulham giành chiến thắng không được đánh giá cao nhưng 1-0 ăn 18, còn 2-1 ăn 17.

Soi tỉ số trận Manchester United – Fulham: Chờ xem bất ngờ ở Old Trafford - Ảnh 3.


Manchester United Fulham Soi tỉ số
