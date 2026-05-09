Thể thao

Soi tỉ số trận Sunderland - Manchester United: Khi Mèo đen thách thức Quỷ đỏ

Trung Dũng

(NLĐO) - Sunderland cần thắng để nuôi hy vọng châu Âu, nhưng đối thủ Manchester United sẽ không nhường bước khi đang ở đỉnh cao với chuỗi 3 trận toàn thắng.

Soi tỉ số trận Sunderland – Manchester United: Khi Mèo đen thách thức Quỷ đỏ - Ảnh 1.

Granit Xhaka (Sunderland) và Matheus Cunha (Manchester United)

Sunderland đánh rơi 2 điểm tuần qua trong trận hòa 1-1 đầy thất vọng với đội cuối bảng Wolves, trận đấu khiến Daniel Ballard bị treo giò. Phong độ gần đây của Sunderland không ổn định (trung bình 1,10 điểm mỗi trận), và dù ghi trung bình 2,70 bàn thắng mỗi trận, khả năng tấn công trên sân nhà của họ lại là một vấn đề đáng lo ngại, chỉ ghi được trung bình 0,50 bàn mỗi trận và không ghi bàn trong 50% số trận sân nhà.

Sunderland đang đứng thứ vị trí thứ 12 với 47 điểm, chỉ kém 4 điểm so với đội đứng thứ 7 Brentford, đội đang nắm giữ suất dự Conference League.

Manchester United đang có phong độ cao sau chiến thắng Liverpool 3-2, kết quả giúp họ bỏ túi suất dự Champions League mùa tới. Mục tiêu mùa giải của Manchester United đã hoàn thành, nhưng chiến dịch của thầy trò Michael Carrick vẫn chưa kết thúc. Họ muốn thắng và ghi nhiều điểm số để khẳng định vai trò của nhà cầm quân mát tay như Carrick.

Quỷ đỏ ghi trung bình 2,00 điểm mỗi trận trong 10 trận gần nhất và vẫn rất nguy hiểm trên hàng công, ghi trung bình 1,70 bàn mỗi trận. Tuy nhiên, chấn thương của Benjamin Sesko và những nghi ngờ về tình trạng của Matthijs de Ligt có thể làm suy yếu đôi chút cấu trúc đội hình của họ.

Manchester United cũng có lịch sử đối đầu mạnh mẽ, thắng 24, hòa 6 và chỉ thua 3 lần trong 33 lần chạm trán Sunderland (ghi 64 bàn và lọt lưới 19 bàn). Đáng chú ý, các trận đấu của Manchester United thường diễn ra cởi mở, với tỷ lệ cả hai đội ghi bàn (BTTS) lên đến 80% trong các trận gần đây và trung bình 2,90 bàn thắng mỗi trận.

Tham khảo ý kiến chuyên gia, nhiều người nghi ngờ ý chí quyết thắng của đôi bên. Cựu HLV Harry Redknapp và cựu tiền đạo Chris Sutton cùng chọn kết quả hòa 1-1, trong lúc cựu tiền vệ Arsenal Paul Merson, cựu tiền đạo Chris Sutton và bình luận viên Sky Sport Knows Jones đều đưa ra kết quả Manchester United thắng sít sao 1-2.

Dự đoán: Sunderland - Manchester United 1-2 (diễn ra lúc 21 giờ - giờ Việt Nam- ngày 9-5)

Đối đầu trực tiếp

-Sunderland thắng chỉ 3 trong 33 lần chạm trán Manchester United ở giải vô địch Anh.

-Nếu tính trên mọi đấu trường, Sunderland chỉ thắng được 1 trong 32 trận sân khách gần nhất gặp Manchester United, đó là chiến thắng 1-0 vào tháng 5-2014 nhờ bàn thắng của Sebastian Larsson.
-Kể từ đó, Sunderland chỉ đến Old Trafford 4 lần nhưng số thẻ đỏ nhận được trong cả 4 trận thua (một) lại bằng số bàn thắng họ ghi được.

04-10-2025

Manchester Utd

Sunderland

2-0

09-4-2017

Sunderland

Manchester Utd

0-3

26-12-2016

Manchester Utd

Sunderland

3-1

13-2-2016

Sunderland

Manchester Utd

2-1

26-9-2015

Manchester Utd

Sunderland

3-0

28-2-2015

Manchester Utd

Sunderland

2-0

24-8-2014

Sunderland

Manchester Utd

1-1

03-5-2014

Manchester Utd

Sunderland

0-1

05-10-2013

Sunderland

Manchester Utd

1-2

30-3-2013

Sunderland

Manchester Utd

0-1


English Premier League

Asian Handicap

Over/Under

Home

Handicap

Away

Over

Total

Under

09/5 21:00

[12] Sunderland vs Manchester Utd [3]

2.00

1/2 : 0

1.875

1.825

2 1/2

2.15

09/5 21:00

[12] Sunderland vs Manchester Utd [3]

2.00

1/2 : 0

1.90

1.975

2 3/4

1.90

09/5 21:00

[12] Sunderland vs Manchester Utd [3]

1.90

1/2 : 0

2.00

1.975

2 3/4

1.90

Tỉ lệ ban đầu của trận đấu Manchester United chấp chủ nhà Sunderland nửa trái, ăn 87, thua đủ. Thị trường không mấy biến động cũng vì người ta vẫn nghi ngờ động lực của đôi bên. Đến chiều qua, giá của Manchester United chỉ nhích lên thành ăn 9, thua đủ. Song sáng nay xu thế đổ cửa dưới đã rộ lên nên Manchester United chấp nửa trái giờ ăn đủ và thua 9. Dù sao thì chọn Manchester United vẫn vui hơn vị Quỷ đỏ đang vào phom, chẳng việc gì phải e ngại Mèo đen.

