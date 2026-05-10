Đại thắng Brentford, Man City tiếp tục gây sức ép lên Arsenal

Man City bước vào cuộc tiếp đón Brentford với áp lực không nhỏ sau trận hòa 3-3 đầy tiếc nuối trước Everton hồi đầu tuần. Khi không còn quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch với Arsenal, đoàn quân của Pep Guardiola buộc phải đánh bại mọi đối thủ còn lại để duy trì hy vọng.



Hàng thủ Man City làm việc vất vả từ đầu trận trước áp lực của Brentford

Dù phải làm khách tại Etihad, Brentford lại nhập cuộc đầy tự tin. Ngay những phút đầu, một pha ném biên cực mạnh của Michael Kayode khiến hàng thủ Man City hỗn loạn và thủ thành Gianluigi Donnarumma phải nhờ đồng đội phá bóng ngay trên vạch vôi.

Trong thế trận Brentford chơi phòng ngự kín kẽ, Man City gặp nhiều khó khăn để tìm đường tiếp cận khung thành Caoimhin Kelleher.

Tuy nhiên, Jeremy Doku tiếp tục là điểm sáng lớn nhất bên phía đội chủ nhà. Ngôi sao người Bỉ liên tục khuấy đảo hành lang trái bằng những pha đi bóng tốc độ và kỹ thuật, tạo ra không ít cơ hội cho Erling Haaland.

Haaland bỏ lỡ các cơ hội được đồng đội trao cho

Tiếc rằng chân sút người Na Uy lại thiếu sắc bén trong hiệp một. Anh lần lượt đánh đầu vọt xà rồi bỏ lỡ cơ hội ngon ăn ở cự ly gần khi không thắng được Kelleher. Brentford vì vậy đứng vững đến hết hiệp đấu đầu tiên.

Ngay sau giờ nghỉ, đội khách tiếp tục khiến Man City lo lắng khi Igor Thiago buộc Donnarumma phải trổ tài cứu thua. Nhưng đúng vào thời điểm trận đấu trở nên căng thẳng nhất, Doku đã tạo nên khác biệt.

Jeremy Doku giải tỏa thế bế tắc cho Man City bằng siêu phẩm

Phút 60, nhận bóng trong vòng cấm bên cánh trái, tuyển thủ Bỉ xử lý gọn gàng trước khi tung cú cứa lòng tuyệt đẹp vào góc xa, mở tỉ số cho Man City. Đây là bàn thắng thứ tư của Doku trong ba trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Erling Haaland nhân đôi cách biệt

Có bàn khai thông thế bế tắc, Man City chơi thanh thoát hơn hẳn. Phút 75, Haaland cuối cùng cũng điền tên lên bảng điện tử với pha chạm bóng bằng gót chân cận thành sau đường căng ngang của Antoine Semenyo.

Trước khi trận đấu khép lại, Omar Marmoush ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho đội chủ sân Etihad bằng cú dứt điểm chéo góc lạnh lùng từ pha kiến tạo của Haaland.

Omar Marmoush ấn định chiến thắng 3-0 cho đội chủ sân Etihad

Chiến thắng này giúp Man City tiếp tục bám đuổi Arsenal với khoảng cách chỉ còn 2 điểm, đồng thời tạo thêm áp lực cho "Pháo thủ" trước chuyến làm khách trên sân của West Ham.

Man City chưa từ bỏ hy vọng ở cuộc đua vô địch

Trong khi đó, Brentford vẫn còn hy vọng cạnh tranh suất dự cúp châu Âu mùa tới – điều chưa từng xảy ra trong 134 năm lịch sử CLB.