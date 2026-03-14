LĐBĐ Bồ Đào Nha đã thông báo về hai án phạt riêng đối với HLV Jose Mourinho, khiến ông không thể chỉ đạo Benfica trong hai trận đấu sắp tới.



Sự việc xảy ra ở cuối trận hòa 2-2 giữa Benfica và Porto tại vòng 25 Giải VĐQG Bồ Đào Nha hôm 8-3 vừa qua. Mourinho phải nhận thẻ đỏ khi rời khu kỹ thuật và đá bóng về phía khu vực băng ghế dự bị của Porto. Trước hành động này, nhà cầm quân 63 tuổi giải thích rằng ông chỉ ăn mừng bàn thắng và định sút bóng lên khán đài.

Ngoài án treo quyền chỉ đạo một trận vì thẻ đỏ, Mourinho còn bị cấm làm nhiệm vụ 11 ngày do tranh cãi căng thẳng với trợ lý HLV Porto, Lucho Gonzalez. Theo truyền thông Bồ Đào Nha, hai án phạt này không tính chồng thời gian.

HLV Mourinho bị cấm chỉ đạo 2 trận từ án phạt của LĐBĐ Bồ Đào Nha (Ảnh: X)

Với án phạt trên, Mourinho sẽ vắng mặt ở trận Benfica gặp Arouca tại vòng 26 tối 14-3 và cũng không tham dự họp báo trước trận. Sau đó, ông tiếp tục bị đình chỉ ở cuộc đối đầu với Vitoria ngày 21-3.

Theo hội đồng kỷ luật, căng thẳng bùng phát khi Mourinho làm cử chỉ ghép ngón cái với ngón trỏ và nói "anh thật nhỏ bé" về phía Gonzalez. Trợ lý của Porto đáp trả bằng cách gọi Mourinho, người từng giúp Porto vô địch Champions League năm 2004 là "kẻ phản bội". Kéo theo đó, Gonzalez cũng bị cấm chỉ đạo một trận và bị đình chỉ tám ngày.

Benfica cho biết sẽ kháng cáo và cho rằng án phạt dành cho Mourinho là "không công bằng và thiếu cơ sở".

Mourinho đã trở lại Benfica hè 2025 với hợp đồng hai năm, sau 25 năm rời CLB. Dưới sự dẫn dắt của ông, Benfica đang thắng 21, hòa 7 và thua 8 (tỷ lệ thắng đến 58,33%), giúp đội bóng đứng thứ ba tại giải Bồ Đào Nha, kém đội đầu bảng 7 điểm.