Soi tỉ số trận Arsenal - Everton: Quyết thắng đối thủ khó chơi

Bukayo Saka (trái) sẽ là mũi nhọn chủ lực của Arsenal

Sau trận hòa 1-1 với Leverkusen ở vòng knock-out Champions League, Arsenal cần tập trung "giải quyết" Everton nhanh gọn để chuẩn bị cho trận lượt về với CLB Đức, sau đó là trận chung kết Cúp Liên đoàn với Manchester City vào Chủ nhật tới.

Nhìn vào lịch trình thi đấu khó khăn trước mắt của Arsenal, HLV Mikel Arteta quả quyết sẽ tung Bukayo Saka vào sân từ đầu bất kể cầu thủ chạy cánh này chơi mờ nhạt trong thời gian gần đây. Mùa này, Saka chỉ ghi được 9 bàn thắng và 7 pha kiến tạo trong 39 trận đấu cho Arsenal trên mọi đấu trường.

Nhưng một trong những bàn thắng đó đến từ chiến thắng quan trọng 1-0 trước Brighton tại Premier League tuần trước. Và đó là lý do Arteta vẫn tin dùng Saka trước Everton. Cả Mikel Merino và Martin Odegaard đều đang bị chấn thương, nhưng Arsenal thừa khả năng lấp đầy khoảng trống này khi ngôi sao tấn công Kai Havertz đã thực sự trở lại.

Trong khi dó, Everton không gặp khó khăn gì trong chiến thắng 2-0 trước Burnley, giúp họ kéo dài chuỗi trận thắng lên bốn trận liên tiếp trên mọi đấu trường. Ở Premier League, Everton đang chơi xuất sắc dưới tay David Moyes khi thắng 4 và hòa 2 trong 8 trận để vươn lên vị trí thứ 8. Họ thậm chí thắng ngay trên sân Newcastle, Fulham và Aston Villa trong chuỗi 4 trận sân khách bất bại gần đây. Câu hỏi đặt ra là liệu phong độ sân khách xuất thần đó có giúp họ cản lối được Arsenal trên sân Emirates lần này.

Lịch sử đối đấu cũng không khiến các fan Arsenal lạc quan khi Everton luôn chứng tỏ là đối thủ khó nhằn với Pháo thủ. Sau 3 trận thua trong 5 trận đấu tại Ngoại hạng Anh gặp Everton từ năm 2020 đến 2023 (thắng 1), Arsenal thắng 3 trận liên tiếp sau đó, nhưng họ gặp rắc rối với 2 trận hòa mùa trước và trận thắng sít sao 1-0 trên sân Everton hồi đầu mùa.

Dù sao Arsenal cũng có những dấu ấn đáng nể trong cuộc đối đầu Everton. Ví như con số 103 chiến thắng của Arsenal trước Everton là kỷ lục nhiều nhất mà bất kỳ đội bóng nào từng đạt được trong lịch sử giải Ngoại hạng Anh. Và 346 bàn thắng mà họ ghi được vào lưới Everton tại giải đấu này cũng là con số cao nhất.

Đối với Everton khi thi đấu trên sân khách, khi họ chỉ thắng một trong 29 trận Premier League gần nhất trên sân Arsenal (hòa 5, thua 23), đó là chiến thắng 1-0 vào tháng 4-2021.

Tham khảo ý kiến chuyên gia, không ai tin là Everton có thể cầm hòa. Cựu HLV Harry Redknapp, cựu tiền đạo Chris Sutton và bình luận viên Sky Sport Knows Jones đoán kết quả 2-0, trong lúc cựu bình luận viên BBC Mark Lawrenson và cựu tiền vệ Arsenal Paul Merson lại dè dặt với kết quả Arsenal thắng 2-1.

Dự đoán: Arsenal - Everton 2-0 (trận đấu sẽ diễn ra lúc 0 giờ 30 phút - giờ Việt Nan, ngày 15-3)

Đối đầu trực tiếp

20-12-2025 Everton Arsenal 0-1 05-4-2025 Everton Arsenal 1-1 14-12-2024 Arsenal Everton 0-0 19-5-2024 Arsenal Everton 2-1 17-9-2023 Everton Arsenal 0-1 01-3-2023 Arsenal Everton 4-0 04-2-2023 Everton Arsenal 1-0 22-5-2022 Arsenal Everton 5-1 06-12-2021 Everton Arsenal 2-1 23-4-2021 Arsenal Everton 0-1

Tỉ lệ ban đầu của trận đấu, Arsenal chấp hẳn 1 trái rưỡi, Everton lún tiền (ăn 9, thua đủ). Nhưng đến hôm qua, sự biến động đã xuất hiện khiến tỉ lệ chỉ còn 1 trái 1 trái rưỡi, Arsenal ăn 9, thua 97. Đến sáng nay. thị trường đã đổ nhiều vào cửa dưới, nên giá Arsenal giờ ăn đủ, thua chỉ 87. Dù sao thì chọn Arsenal vẫn vui hơn.

Tỉ số được ưa chuộng nhất là Arsenal thắng 1-0 với mệnh giá đặt 1 ăn chỉ 5.4, trong lúc 2-0 ăn 5.8, 2-1 ăn 8,8 và 3-0 ăn 9.2. Tỉ số hòa 1-1 cũng gây chú ý với giá đặt 1 ăn 9.2, trong lúc 0-0 ăn 10 và 2-2 ăn 26. Cửa thắng cho Everton là không hiện thực khi 0-1 có giá đặt ăn ăn đến 17, còn 1-2 ăn đến 26.












