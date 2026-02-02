HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Solanke ghi siêu phẩm kiểu "bò cạp", Tottenham cầm chân kình địch Man City

Đông Linh (theo Premier Leaague)

(NLĐO) – Dominic Solanke tham gia vào cả hai pha lập công giúp Tottenham ngược dòng cầm hòa Man City 2-2 dù hai lần bị dẫn bàn tại sân nhà Tottenham Stadium.

Tottenham của HLV Thomas Frank chịu nhiều áp lực khi trải qua 5 vòng liền không thắng ở Premier League và chỉ đứng thứ 15 trên bảng xếp hạng. 

Danh sách chấn thương kéo dài với hàng loạt trụ cột như Micky van de Ven, James Maddison, Rodrigo Bentancur, Richarlison, Pedro Porro hay Dejan Kulusevski buộc Tottenham luôn phải xáo trộn đội hình. 

Lợi thế sân nhà cũng không mang lại nhiều điểm tựa khi họ sở hữu thành tích sân nhà thuộc dạng kém nhất mùa này.

Solanke ghi siêu phẩm kiểu "bò cạp", Tottenham cầm chân kình địch Man City - Ảnh 1.

Erling Haaland bị phong tỏa cả trận

Không khí trên sân Tottenham Hotspur khá trầm lắng đầu trận và nhanh chóng chùng xuống ở phút 11. Bernardo Silva cắt bóng từ Yves Bissouma, phối hợp cùng Erling Haaland trước khi Rayan Cherki dứt điểm bằng chân phải, bóng chạm người đổi hướng làm bó tay thủ thành Guglielmo Vicario, mở tỉ số cho Man City.

Solanke ghi siêu phẩm kiểu "bò cạp", Tottenham cầm chân kình địch Man City - Ảnh 2.

Rayan Cherki mở tỉ số cho đội khách Man City

Đội khách chơi lấn lướt với khả năng kiểm soát và luân chuyển bóng vượt trội. Rodri làm chủ khu trung tuyến, liên tục thắng tranh chấp và thu hồi bóng. 

Trong khi đó, hàng thủ Tottenham liên tục bị đặt trong tình trạng báo động. Haaland suýt nhân đôi cách biệt với cú lốp bóng đi trúng nóc lưới, còn Cherki nhiều lần khuấy đảo khu cấm địa.

Solanke ghi siêu phẩm kiểu "bò cạp", Tottenham cầm chân kình địch Man City - Ảnh 3.

Antoine Semenyo nhân đôi cách biệt cho "The Citizens" trước giờ nghỉ

Trước giờ nghỉ hai phút, từ sai lầm của hàng phòng ngự chủ nhà, Rodri cắt được bóng và Bernardo Silva tung đường chuyền chọc khe để Antoine Semenyo thoát xuống, ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0. Tottenham khép lại hiệp một với chỉ hai cú sút và thế trận hoàn toàn lép vế.

Sau giờ nghỉ, Tottenham thay đổi rõ rệt về tốc độ và tinh thần. Phút 53, Dominic Solanke tận dụng pha tranh chấp trong vòng cấm, chích mũi giày đưa bóng qua tay thủ thành Gianluigi Donnarumma, rút ngắn tỉ số còn 1-2. 

Xavi Simons và Conor Gallagher hoạt động năng nổ giúp thế trận cân bằng hơn, trong khi Joao Palhinha liên tục thắng các pha "tắc" bóng ở tuyến giữa.

Solanke ghi siêu phẩm kiểu "bò cạp", Tottenham cầm chân kình địch Man City - Ảnh 4.

Solanke rút ngắn tỉ số còn 1-2...

Phút 70, Palhinha đoạt bóng rồi mở ra đợt tấn công, Gallagher tạt vào để Solanke tung cú dứt điểm kiểu "bọ cạp" tuyệt đẹp, gỡ hòa 2-2 trong sự bùng nổ của khán đài. 

Những phút cuối diễn ra căng thẳng, Simons còn buộc thủ môn Donnarumma trổ tài cứu thua, trong khi Tijjani Reijnders bỏ lỡ cơ hội giành chiến thắng cho Man City bằng pha đánh đầu chệch cột.

Solanke ghi siêu phẩm kiểu "bò cạp", Tottenham cầm chân kình địch Man City - Ảnh 5.

... trước khi tung cú dứt điểm kiểu "bò cạp" quân bình tỉ số 2-2

Man City kiểm soát bóng nhiều ở cuối trận nhưng không có cú sút trúng đích nào trong hiệp hai. Lần đầu tiên trong tám năm, Man City dẫn hai bàn trước giờ nghỉ nhưng lại không thể giành chiến thắng.

Solanke ghi siêu phẩm kiểu "bò cạp", Tottenham cầm chân kình địch Man City - Ảnh 6.

Tottenham ngược dòng ngoạn mục, giữ 1 điểm ở lại London

HLV Thomas Frank dù đang chịu nhiều áp lực nhưng vẫn là nhà cầm quân đầu tiên mùa này giành đến 4 điểm khi chạm trán Man City. 

Một điểm quả cảm cho Tottenham nhưng thầy trò Pep Guardiola phải chấp nhận bước chậm lại trong cuộc đua vô địch.

