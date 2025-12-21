HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Tottenham nhận hai thẻ đỏ, thua sốc sân nhà trước Liverpool

Đông Linh (theo Premier League, liverpoolfc)

(NLĐO) – Hai tấm thẻ đỏ dành cho Xavi Simons và Cristian Romero khiến chủ nhà Tottenham ôm hận với thất bại 1-2 trước đương kim vô địch Liverpool.

Tottenham nhận thất bại thứ 5 trong tám trận sân nhà gần nhất tại Ngoại hạng Anh, thành tích kém cỏi bậc nhất trong nhiều năm trở lại đây, làm lung lay dữ dội ghế nóng của HLV Thomas Frank.

Không có Mohamed Salah do bận dự CAN, Liverpool bước vào trận đấu ở London với cách tiếp cận thận trọng thường thấy dưới thời HLV Arne Slot. 

Lối chơi thiên về phòng ngự của đội khách khiến hiệp một diễn ra khá chặt chẽ, với những pha dứt điểm của Spurs chủ yếu bị chặn lại, trong khi cơ hội đáng chú ý duy nhất của Liverpool là cú đánh đầu nhẹ của Virgil van Dijk.

Tottenham nhận hai thẻ đỏ, thua sốc sân nhà trước Liverpool - Ảnh 1.

Djed Spence đối đầu cùng Florian Wirtz

Tottenham phải chờ tới phút 25 mới tạo ra cơ hội thực sự, nhưng Kolo Muani lại phung phí khi đánh đầu thẳng vào vị trí của thủ thành Alisson phía Liverpool sau quả treo bóng sâu từ Pedro Porro. 

Bước ngoặt đến ở phút 30, khi Xavi Simons có pha vào bóng nguy hiểm, dùng gầm giày quét vào bắp chân Van Dijk. Ban đầu trọng tài John Brooks chỉ rút thẻ vàng, nhưng sau khi xem lại VAR, ông đổi quyết định thành thẻ đỏ trực tiếp.

Tottenham nhận hai thẻ đỏ, thua sốc sân nhà trước Liverpool - Ảnh 2.

VAR khiến trọng tài rút thẻ đỏ cho Xavi Simons

Chơi hơn người, Liverpool càng gia tăng sức ép. Ngay đầu hiệp hai, HLV Slot rút Conor Bradley để tung Alexander Isak vào sân nhằm tăng cường hỏa lực. 

Quyết định này nhanh chóng phát huy hiệu quả. Phút 60, Isak thoát xuống đối mặt khung thành sau đường chọc khe của Florian Wirtz và dứt điểm chéo góc chính xác, mở tỉ số cho Liverpool.

Tottenham nhận hai thẻ đỏ, thua sốc sân nhà trước Liverpool - Ảnh 3.

Isak vào sân, ghi bàn rồi nhanh chóng bị rút ra do chấn thương

Niềm vui của đội khách không trọn vẹn khi Isak sau đó dính chấn thương và phải rời sân. Tottenham suýt gỡ hòa ở phút hơn 60 khi cú sút của Kolo Muani bật xà ngang khung thành Liverpool. Tuy nhiên, trong lúc Spurs còn tiếc nuối, họ lại phải nhận thêm bàn thua. 

TIN LIÊN QUAN

Phút 70, Hugo Ekitike bật cao đánh đầu từ quả tạt của Jeremie Frimpong, bóng chạm cột dọc trước khi bay vào lưới, nâng tỉ số lên 2-0.

Tottenham nhận hai thẻ đỏ, thua sốc sân nhà trước Liverpool - Ảnh 4.

Hugo Ekitike ghi bàn thứ nhì cho Liverpool

Những sự điều chỉnh nhân sự của HLV Thomas Frank cho thấy Tottenham chủ trương hạn chế thiệt hại, nhưng đội chủ nhà vẫn kịp tạo ra cao trào cuối trận. 

Phút 80, Richarlison tận dụng bóng bật ra trong vòng cấm để rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2. Tiền đạo người Brazil sau đó có cơ hội gỡ hòa, nhưng cú dứt điểm của anh bị trung vệ đội khách Ibrahima Konaté lăn xả cản phá.

Tottenham nhận hai thẻ đỏ, thua sốc sân nhà trước Liverpool - Ảnh 5.

Richarlison rút ngắn tỉ số còn 1-2 cho Tottenham

Liverpool phải trải qua chín phút bù giờ đầy căng thẳng, song cục diện được giải tỏa khi Cristian Romero bị truất quyền thi đấu ở phút bù giờ sau pha va chạm với Konaté. 

Chơi hơn hai người, Liverpool bảo toàn chiến thắng quan trọng, qua đó trở lại mạnh mẽ trong cuộc đua giành suất dự cúp châu Âu.

Tin liên quan

Salah trở lại, Liverpool hạ đẹp Brighton bằng màn tỏa sáng của Ekitike

Salah trở lại, Liverpool hạ đẹp Brighton bằng màn tỏa sáng của Ekitike

(NLĐO) – Dù vẫn ngồi dự bị và vẫn chưa ghi bàn khi được vào sân, Mohamed Salah vẫn là điểm nhấn trong chiến thắng quan trọng 2-0 của Liverpool trước Brighton.

Liverpool tiếp tục trượt dài, Salah tuyên bố "cạch mặt" HLV Arne Slot

(NLĐO) - Áp lực tiếp tục đè nặng lên vai HLV Arne Slot khi Liverpool bị Leeds United cầm hòa 3-3 dù dẫn trước tới hai bàn ở vòng 15 Premier League.

Liverpool đánh sập "pháo đài" London Stadium của West Ham

(NLĐO) – Chuỗi trận tệ hại của Liverpool đã dừng lại khi nhà đương kim vô địch quật ngã chủ nhà West Ham với hai pha lập công của Alexander Isak và Cody Cakpo.

Liverpool Tottenham Tottenham 1-2 Liverpool vòng 17 Ngoại hạng Anh Romero Cristian Xavi Simons 2 thẻ đỏ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo