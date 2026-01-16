HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Tottenham “toang” hàng công trước derby Bắc London

Đăng Minh

(NLĐO) - Tottenham chìm sâu khủng hoảng khi Richarlison dính chấn thương gân kheo khiến lỡ derby Bắc London trong bối cảnh đội thiếu hụt lực lượng trầm trọng.

Tiền đạo người Brazil dính chấn thương gân kheo, buộc phải rời sân ở 31 phút trận thua Aston Villa 1-2 trên sân nhà ở vòng 3 FA Cup cuối tuần qua.

Phát biểu trước trận tiếp West Ham vào lúc 22 giờ tối 17-1 (giờ Hà Nội) tại 22 Ngoại hạng Anh, HLV Thomas Frank xác nhận tiền đạo chủ lực Richarlison phải nghỉ thi đấu ít nhất 7 tuần.

"Thật không may bởi Richarlison dính chấn thương gân kheo và sẽ phải nghỉ thi đấu khoảng 2 tháng" – The Sun dẫn lời nhà cầm quân người Đan Mạch cho biết.

Tottenham rơi vào cảnh “đã nghèo còn mắc cái eo” - Ảnh 1.

Richarlison dính chấn thương sẽ phải nghỉ thi đấu hai tháng. Ảnh: PA

Tiền đạo 28 tuổi này vốn có tiền sử chấn thương kể từ khi gia nhập Tottenham từ Everton với mức phí 60 triệu bảng vào năm 2022.

Bất chấp chấn thương có thể ập tới bất cứ lúc nhưng Richarlison vẫn được ra sân khá đều đặn với 31 trận trên mọi đấu trường, ghi được 8 bàn thắng cho "Gà trống" mùa này. Cũng chỉ Pedro Porro có số lần ra sân tại Tottenham mùa này nhiều sánh ngang với Richarlison.

Cựu tiền đạo Everton và Watford cũng đã chơi 4 trận cho đội tuyển quốc gia Brazil và hy vọng được HLV Carlo Ancelotti điền tên vào danh sách dự World Cup 2026. 

Với 7 bàn tại Premier League và 8 bàn trên mọi đấu trường, Richarlison hiện là chân sút ghi nhiều bàn nhất cho Tottenham mùa này.

Việc phải điều trị chấn thương đồng nghĩa Richarlison sẽ lỡ trận derby Bắc London với Arsenal diễn ra vào ngày 22-2.

Trước đó, Richarlison chính là người ghi bàn thắng duy nhất cho Tottenham trong thất bại 1-4 trước Pháo thủ London hồi tháng 11-2025.

Tin sốc về Richarlison diễn ra trong bối cảnh Tottenham đang gặp tổn thất nghiêm trọng về lực lượng bởi các ca chấn thương.

HLV Frank hiện cũng không có sự phục vụ của Mohammed Kudus (chấn thương cơ đùi, nghỉ đến tháng 4) và Rodrigo Bentancur (chấn thương gân kheo, nghỉ 3 tháng).

Trong khi đó, James Maddison phải nghỉ phần lớn mùa giải, thậm chí có thể nghỉ hết mùa, vì chấn thương dây chằng chéo trước.

Riêng với Dejan Kulusevski vẫn chưa thể trở lại sau ca phẫu thuật đầu gối vào tháng 5 năm ngoái.

Tin vui là tiền đạo Dominic Solanke sau thời gian dài "ngồi chơi xơi nước" vì chấn thương cổ chân đã vào sân từ ghế dự bị ở trận gặp Aston Villa.

HLV Frank cũng cập nhật tình hình 4 cầu thủ khác sắp trở lại thi đấu gồm Lucas Bergvall, Yves Bissouma, Dominic Solanke và Destiny Udogie.

Tottenham cũng vừa chính thức công bố bản hợp đồng mới mang tên Conor Gallagher, được xem là sự bổ sung lực lượng rất cần thiết cho đội hình trong bối cảnh khủng hoảng chấn thương.

Tottenham hiện đang xếp thứ 14 tại Premier League, nhưng chỉ kém 6 điểm so với nhóm top 5.

