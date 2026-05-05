Nâng tầm công tác chăm lo

Ngày 4-5, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM có buổi làm việc với Ban Thường vụ LĐLĐ TPHCM về triển khai thực hiện Tháng Công nhân (CN) lần thứ 18 - năm 2026. Ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM - chủ trì buổi làm việc.

Nhiều hoạt động ý nghĩa

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Võ Khắc Thái - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TPHCM - cho biết vừa qua LĐLĐ TPHCM khai mạc Tháng CN lần thứ 18 - năm 2026 với nhiều hoạt động ý nghĩa như ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa LĐLĐ TPHCM với các bệnh viện, góp phần tăng cường chính sách hỗ trợ, chăm sóc sức khỏe cho đoàn viên, người lao động (NLĐ). Ngoài ra, phối hợp với doanh nghiệp tổ chức nhiều gian hàng phúc lợi cung cấp sản phẩm, dịch vụ thiết yếu cho đoàn viên, NLĐ.

Cũng theo ông Võ Khắc Thái, có 1.750 NLĐ có hoàn cảnh khó khăn được chăm lo, trong đó 250 NLĐ và gia đình chính sách được lãnh đạo Đảng, Nhà nước trực tiếp thăm hỏi, tặng quà…

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TPHCM nhấn mạnh chương trình khai mạc không chỉ tạo điểm nhấn khởi đầu cho chuỗi hoạt động Tháng CN năm 2026 mà còn thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong việc đồng hành, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ.

Trong Tháng CN, LĐLĐ TPHCM sẽ tăng cường đối thoại, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp và dự kiến tại 7 thiết chế Công đoàn trên toàn địa bàn diễn ra chuỗi hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho khoảng 400.000 đoàn viên, NLĐ.

Về các chương trình chăm lo cụ thể, Công đoàn thành phố sẽ tặng 50 Mái ấm Công đoàn, khám sức khỏe cho khoảng 50.000 nữ CN, khám bệnh nghề nghiệp cho khoảng 30.000 NLĐ; tiếp tục thực hiện chương trình nghỉ dưỡng Công đoàn… Ngoài ra, để nâng cao hiệu quả hoạt động Công đoàn, Công đoàn thành phố sẽ thành lập Công đoàn khu chế xuất, khu công nghiệp cũng như nỗ lực chuyển đổi số...

Ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM - phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: DUY PHÚ

An cư để cống hiến

Một trong những chương trình trọng điểm hướng tới nâng cao chất lượng sống cho CN theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mà LĐLĐ TPHCM triển khai là tham gia xây nhà ở xã hội cho CN, NLĐ.

Ông Nguyễn Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ TPHCM, cho biết nhằm thúc đẩy việc xây dựng nhà ở xã hội, nhà lưu trú, LĐLĐ TPHCM đã ký kết với 4 đơn vị có nguồn lực lớn gồm Tập đoàn Hoa Sen, Tập đoàn Phú Cường, Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC), Công ty CP Phát triển dịch vụ LNT 7979 (LNT Group).

Công tác trên được kỳ vọng cung cấp khoảng 100.000 nhà ở cho NLĐ với khoảng trên 50.000 căn dự kiến triển khai theo hình thức cho thuê hoặc thuê mua. Theo mô hình mới này, doanh nghiệp sử dụng lao động thông qua tổ chức Công đoàn sẽ đăng ký thuê, chi trả chi phí để CN được ở miễn phí hoặc chỉ đóng một phần.

Theo ông Hải, thông qua những buổi làm việc sơ bộ, một số doanh nghiệp lớn sẵn sàng chi tiền thuê nhà ở xã hội cho hàng chục ngàn CN để họ có nơi ở tốt hơn.

"Hiện nay, nhu cầu nhà ở của NLĐ là rất lớn để ổn định cuộc sống tại thành phố. Để góp phần thúc đẩy chương trình nhà ở và chính sách an sinh cho NLĐ, Công đoàn TPHCM đã thành lập tổ công tác làm việc trực tiếp với doanh nghiệp và địa phương nhằm tìm quỹ đất phù hợp, trong đó ưu tiên dự án cách nơi làm việc không quá 10 km để thuận tiện về lâu dài cho NLĐ" - ông Hải nói. Ông cũng thông tin thêm dự án đầu tiên dự kiến khởi công vào tháng 6 tại xã Tân Vĩnh Lộc. Nhiều dự án khác cũng đang hoàn thiện thủ tục đầu tư để sớm triển khai.

Nhiệm vụ gần gũi, thiết thực

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc lưu ý các hoạt động Tháng CN phải lấy sự thụ hưởng của CN, NLĐ làm trung tâm, xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn có uy tín là then chốt. Bên cạnh đó, công tác xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, là người bạn tin cậy của NLĐ phải là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên.

Ông Nguyễn Phước Lộc cũng nhắc lại chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi nói chuyện với CN, NLĐ thành phố hôm 27-4.

Đó là phải coi việc chăm lo đời sống cho CN, NLĐ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên và lâu dài; tổ chức Công đoàn phải gần CN, hiểu CN, nói được tiếng nói của CN, bảo vệ thiết thực quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CN; Công đoàn không chỉ là nơi tổ chức phong trào mà phải thực sự là mái nhà ấm áp, là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, NLĐ...

Từ đó, ông Nguyễn Phước Lộc yêu cầu Công đoàn thành phố nỗ lực tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về chủ trương để LĐLĐ thành phố triển khai mọi mặt công tác nhằm thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Với LĐLĐ thành phố, cần mạnh dạn nhận nhiệm vụ thông qua việc xin thí điểm một số nội dung mới, một số nội dung khó, một số nội dung có ý nghĩa thực tiễn trên địa bàn TPHCM. Việc thí điểm sẽ thực hiện trong phạm vi hẹp, trên cơ sở đó tổng kết, rút kinh nghiệm.

Nói về chương trình hành động mà LĐLĐ TPHCM xây dựng nhằm cụ thể hóa các chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, ông Nguyễn Phước Lộc đánh giá cao quyết tâm chuyển đổi số của tổ chức Công đoàn cũng như quyết tâm thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm về vấn đề nhà ở, chăm sóc sức khỏe và các thiết chế phục vụ CN - lao động.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM lưu ý đối với nội dung chăm sóc sức khỏe cho NLĐ, bên cạnh chỉ tiêu 100% NLĐ được khám sức khỏe, Công đoàn phải tập trung tầm soát sức khỏe, nhất là tầm soát ung thư cổ tử cung cho nữ CN ngay trong năm nay.

Về nội dung thiết chế văn hóa phục vụ nhu cầu đời sống văn hóa, tinh thần của NLĐ, ông Nguyễn Phước Lộc đề nghị Công đoàn phối hợp chặt chẽ với ngành văn hóa và địa phương để hoạt động đồng bộ và lan tỏa rộng khắp, từ đó NLĐ được thụ hưởng thường xuyên. Ông cũng lưu ý Công đoàn thành phố nghiên cứu xây dựng chương trình hỗ trợ NLĐ phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong thời gian tới.

Điểm tựa vững chắc Ông Bùi Thanh Nhân - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM - cho biết CN, NLĐ thành phố rất vui mừng và xúc động khi được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm, nói chuyện đầy tình cảm cũng như có những chỉ đạo sâu sắc đối với hoạt động Công đoàn thành phố. Ông Bùi Thanh Nhân tặng quà cho người lao động tại buổi khai mạc Tháng Công nhân, ngày 28-4. Ảnh: HOÀNG TRIỀU LĐLĐ TPHCM đã xây dựng chương trình hành động nhằm cụ thể hóa các chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, qua đó chăm lo ngày càng tốt hơn cho NLĐ. Cũng theo ông Bùi Thanh Nhân, để thực hiện tốt các mục tiêu đề ra, sắp tới, LĐLĐ TPHCM tiến hành ký kết hợp tác với các sở, ngành và 168 Đảng ủy phường, xã, đặc khu; đồng thời xác định chuyển đổi số là bước quan trọng để nâng cao hiệu quả hoạt động Công đoàn trong bối cảnh hiện nay. Chủ tịch LĐLĐ TPHCM nhấn mạnh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM để hoạt động ngày càng hiệu quả, có chiều sâu, là chỗ dựa vững chắc cho đoàn viên, NLĐ.



