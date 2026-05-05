Công đoàn phường Hòa Hưng khởi động chuỗi hoạt động chăm lo người lao động

Hàng trăm công nhân lao động đã tham dự lễ khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 18 năm 2026 với chủ đề "Công nhân Việt Nam: Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động" do Công đoàn phường Hòa Hưng, TPHCM tổ chức vào tối ngày 5-5.

Người lao động nghe tuyên truyền về phòng chống cháy nổ, xử lý các sự cố

Chương trình gồm chuỗi hoạt động thiết thực, ý nghĩa dành cho đoàn viên, người lao động, như tập huấn về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; xem trình diễn các tiết mục đoạt giải cao trong hội thi đồng diễn dân vũ chủ đề "Vũ điệu tự hào"; mua sắm tại các gian hàng bán hàng bình ổn giá, trong đó, mỗi công nhân lao động tham gia đều được Công đoàn phường hỗ trợ phiếu mua hàng để tiết kiệm chi phí... Ngoài ra, Công đoàn phường còn vận động trao quà (gồm các nhu yếu phẩm) cho 20 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Lê Thị Kim Thúy - Phó chủ tịch LĐLĐ TPHCM trao quà cho người lao động

Bà Phạm Thị Thu Hồng - Chủ tịch Công đoàn phường Hòa Hưng cho biết chủ đề Tháng Công nhân năm nay nhấn mạnh tinh thần đổi mới sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, góp phần xây dựng đội ngũ công nhân hiện đại, chuyên nghiệp.

Công đoàn phường Hòa Hưng trao thư cảm ơn các đơn vị phối hợp

Do đó, các hoạt động trọng tâm trong Tháng Công nhân lần thứ 18 sẽ tập trung vào các chương trình như "Đối thoại tháng 5" nhằm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của người lao động; chương trình "Cảm ơn người lao động"; Đẩy mạnh chương trình phúc lợi đoàn viên, chăm lo sức khỏe, đời sống vật chất và tinh thần.

Đồng thời, phát động phong trào thi đua "Lao động giỏi – Lao động sáng tạo", khuyến khích sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao hiệu quả công tác và tổ chức Ngày hội kỹ năng lao động – việc làm bền vững, tạo điều kiện học tập, nâng cao tay nghề cho người lao động…