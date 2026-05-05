Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho hơn 80.000 lao động ngành cao su

Ngày 5-5, tại Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) phối hợp cùng Công đoàn Cao su Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2026 với nhiều hoạt động thiết thực hướng đến người lao động ngành cao su.

Hoạt động đi bộ gây quỹ với thông điệp “Mỗi bước chân – Một sẻ chia”

Trước thềm buổi lễ là hoạt động đi bộ gây quỹ và trồng cây xanh, lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe và phát triển xanh, bền vững - định hướng xuyên suốt của VRG.

Tại lễ phát động, bà Huỳnh Thị Cẩm Hồng, Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam, cho biết Tháng Công nhân năm 2026 với chủ đề "Công nhân Cao su Việt Nam: Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm", mục tiêu là khơi dậy tinh thần sáng tạo để gia tăng giá trị sản phẩm và hiệu quả lao động.

Lễ phát động Trồng cây chủ đề: Mỗi mầm xanh một tương lai

Để hoạt động đi vào chiều sâu và hiệu quả, bà Hồng đề nghị các cấp công đoàn và đơn vị tập trung vào 5 nhiệm vụ.

Thứ nhất, cải thiện điều kiện làm việc, thu nhập và phúc lợi để người lao động yên tâm công tác.

Thứ hai, thực hiện đối thoại tại nơi làm việc để giải quyết kiến nghị và khơi thông các ý tưởng cải tiến sản xuất.

Bà Huỳnh Thị Cẩm Hồng, Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam, phát biểu khai mạc tại buổi lễ

Thứ ba, đẩy mạnh phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", có cơ chế phát hiện và nhân rộng các sáng kiến giá trị.

Thứ tư, coi an toàn vệ sinh lao động là nền tảng của năng suất; phải nhận diện rủi ro gắn với từng vị trí việc làm

Thứ năm, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý và sản xuất để đáp ứng yêu cầu phát triển mới.

Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam kêu gọi toàn thể cán bộ, công nhân viên phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, hướng tới phát triển xanh và bền vững. Các hoạt động như trồng cây xanh không chỉ là bảo vệ môi trường mà còn là thông điệp về trách nhiệm đối với tương lai của ngành cao su và xã hội.

Lãnh đạo Cục Việc làm Bộ Nội vụ, VRG và Công đoàn Cao su Việt Nam thực hiện nghi thức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2026

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Lê Thanh Hưng, Tổng giám đốc VRG, nhấn mạnh an toàn lao động là trung tâm và là điều kiện tiên quyết cho sự phát triển. Người lao động có khỏe mạnh, an tâm thì mới có thể đạt năng suất cao và gắn bó lâu dài với doanh nghiệp (DN).

Theo ông Hưng, an toàn lao động không nên chỉ là phong trào trong một tháng mà phải trở thành thói quen hàng ngày, văn hóa ứng xử và kỷ luật tự giác của mỗi cá nhân. Đồng thời, mở rộng khái niệm "an toàn trong hoạt động", nghĩa là người công nhân cần ý thức bảo vệ bản thân không chỉ trong 8 giờ làm việc mà cả trong 16 giờ còn lại của cuộc sống. Bởi, chỉ cần một phút chủ quan hoặc sai sót nhỏ cũng có thể gây hậu quả cực kỳ nghiêm trọng cho cả cá nhân và DN.

Ông Lê Thanh Hưng phát biểu tại Lễ phát động

Trong bối cảnh kỷ nguyên số, Tổng giám đốc VRG yêu cầu đổi mới phương thức quản lý. Người đứng đầu các đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm toàn diện về công tác an toàn vệ sinh lao động; đây là tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Cần chủ động rà soát, nhận diện và kiểm soát chặt chẽ các nguy cơ tiềm ẩn từ sớm, từ xa, đặc biệt là trong các khâu khai thác, chế biến và vận hành thiết bị. Đặc biệt, cần siết chặt kỷ luật lao động và quy trình kỹ thuật, không vì tiến độ sản xuất mà xem nhẹ các yếu tố an toàn.

Ông Hưng cũng thông tin, năm 2026, kinh phí VRG dành cho an toàn vệ sinh lao động là 440 tỉ đồng để đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng và trang bị bảo hộ đầy đủ cho công nhân và chủ động kiểm tra, bảo trì và thay thế kịp thời các máy móc để duy trì trạng thái hoạt động an toàn.

Tổng giám đốc VRG nhấn mạnh vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho hơn 80.000 lao động trong và ngoài nước.

Đồng thời, nêu rõ, mục tiêu sản xuất kinh doanh của từng đơn vị phải gắn liền với việc nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho người lao động.

Ông Lê Thanh Hưng,Tổng Giám đốc VRG, trao quà công nhân khó khăn

Ông Lê Thanh Hưng, Tổng Giám đốc VRG, trao quà công nhân khó khăn

Điểm nhấn nổi bật là chương trình năm nay là hoạt động hỗ trợ nhà ở cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Theo đó, Công đoàn Cao su Việt Nam triển khai hỗ trợ xây mới 100 căn nhà “Mái ấm Công đoàn” và sửa chữa 50 căn nhà, với tổng kinh phí dự kiến 6 tỉ đồng và chương trình “Ánh sáng Công đoàn” và xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở tiếp tục được đẩy mạnh, với tổng kinh phí khoảng 1 đồng, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động.

Tiếng nói người lao động Chia sẻ với phóng viên Báo Người Lao Động, bà Nguyễn Thị Trúc Linh, công nhân tại một Nông trường Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng, cho biết đã làm công nhân cạo mủ được 19 năm 6 tháng, tiếp nối nghề nghiệp từ mẹ mình. Sắp tới, bà cũng mong muốn chồng mình vào làm công nhân cao su để có thu nhập ổn định và phúc lợi lâu dài. Bà cho biết hiện chưa tới mùa cạo mủ nên thu nhập khoảng 10 triệu đồng/tháng; giai đoạn sản lượng cao có thể đạt 13-14 triệu đồng/tháng và Tết được thưởng khoảng 1 tháng thu nhập. Bà Linh hài lòng với thu nhập cũng như các phúc lợi khác của công ty như cơm giữa ca thường xuyên thay đổi món (cơm phần, phở bò...) để công nhân ăn ngon miệng. Bà Nguyễn Thị Trúc Linh, công nhân cao su rất hài lòng với công việc hiện tại Ông Hoàng Văn Lượng, công nhân Công ty CP Cơ khí Vận tải Cao su Dầu Tiếng, làm việc trong ngành 15 năm và gia đình có truyền thống làm cao su. Trước đây, khi là bảo vệ, ông phát hiện đối tượng trộm cắp mủ cao su và bị chúng tấn công dẫn đến thương tích – một tai nạn lao động. Sau khi phục hồi sức khỏe, ông được công ty tạo điều kiện chuyển sang bộ phận cơ khí vận tải với công việc hiện tại của ông là lái xe thu gom mủ nước trên vườn cây với thu nhập khoảng 9 triệu đồng/tháng. Ông rất biết ơn công ty khi "không bao giờ bỏ rơi người lao động" khi họ gặp rủi ro ngoài ý muốn, luôn quan tâm đến cả đời sống vật chất lẫn sức khỏe. Ở tuổi 45, ông Lượng mong muốn sẽ tiếp tục được làm việc lâu dài tại công ty khi sức khỏe cho phép.





