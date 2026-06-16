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Sức khỏe

Sống phóng khoáng, người phụ nữ mắc bệnh “khó nói”

Tin-ảnh: Hồng Đào

(NLĐO)- Điều đáng lo ngại là người bệnh đã nhiễm bệnh trong thời gian khá dài nhưng không phát hiện do các triệu chứng ban đầu rất kín đáo

Nghĩ mình còn trẻ, khỏe mạnh và chỉ thỉnh thoảng có những mối quan hệ tình cảm ngắn hạn nên chị T.T.M. (29 tuổi, ngụ TPHCM) chưa bao giờ nghĩ bản thân có thể mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục. Trong nhiều năm, chị có lối sống khá phóng khoáng, thường xuyên thay đổi bạn tình và ít khi sử dụng các biện pháp quan hệ tình dục an toàn.

Khoảng vài tháng gần đây, chị bắt đầu xuất hiện tình trạng khí hư ra nhiều bất thường, đau âm ỉ vùng bụng dưới và cảm giác nóng rát khi đi tiểu. Cho rằng đây chỉ là viêm phụ khoa thông thường, chị tự mua thuốc điều trị nhưng triệu chứng không cải thiện. Khi cơn đau ngày càng tăng, chị đến khám tại Bệnh viện An Bình TPHCM.

Sống phóng khoáng, người phụ nữ mắc bệnh “khó nói” - Ảnh 1.

BSCKI Võ Trường Quang Huy, quyền điều hành Khoa Da liễu - Bệnh viện An Bình TPHCM, khám cho bệnh nhân

Qua thăm khám và thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu, các bác sĩ xác định chị mắc Chlamydia – một trong những bệnh lây truyền qua đường tình dục phổ biến hiện nay. Điều đáng lo ngại là người bệnh đã nhiễm bệnh trong thời gian khá dài nhưng không phát hiện do các triệu chứng ban đầu rất kín đáo.

BSCKI Võ Trường Quang Huy, quyền điều hành Khoa Da liễu - Bệnh viện An Bình TPHCM, cho biết nếu không được điều trị kịp thời, Chlamydia có thể gây viêm vùng chậu, tắc vòi trứng, tăng nguy cơ mang thai ngoài tử cung và thậm chí dẫn đến vô sinh ở phụ nữ. Trường hợp của chị M. là lời cảnh báo đối với những người có đời sống tình dục thiếu an toàn, chủ quan với các dấu hiệu bất thường của cơ thể và ngại thăm khám chuyên khoa định kỳ.

Sự bùng nổ của mạng xã hội và các ứng dụng hẹn hò đang làm thay đổi cách chúng ta kết nối và tìm kiếm bạn tình. Cùng với sự cởi mở về xu hướng tính dục, sự tự do trong hành vi tình dục (đặc biệt qua đường miệng, hậu môn) vô tình tạo điều kiện cho các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STIs) bùng phát. Nổi bật trong số đó là Chlamydia – căn bệnh diễn tiến âm thầm nhưng ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe sinh sản.

Vi khuẩn Chlamydia trachomatis lây truyền chủ yếu qua quan hệ tình dục không an toàn (âm đạo, hậu môn, miệng). Bệnh không chỉ gây viêm cơ quan sinh dục thông thường mà còn tạo "ổ chứa" vi khuẩn tại trực tràng và hầu họng ở nhóm nam quan hệ đồng giới. Ở phụ nữ chuyển giới, vi khuẩn cũng có thể tấn công niêm mạc của tân âm đạo được tạo hình.

Theo Tổ chức Y tế thế giới, có 70-95% nữ giới và hơn 50% nam giới nhiễm bệnh mà không có bất kỳ triệu chứng nào (không tiết dịch, không tiểu buốt). Trạng thái "tàng hình " này biến người bệnh thành nguồn lây vô tình cho cộng đồng.

Khi không được phát hiện và điều trị, vi khuẩn lan sâu và để lại di chứng không thể đảo ngược: Ở nữ giới: Gây viêm vùng chậu (PID), làm xơ hóa vòi trứng, dẫn đến thai ngoài tử cung đe dọa tính mạng và vô sinh vĩnh viễn. Ở nam giới: Gây viêm mào tinh hoàn, đau tinh hoàn và đe dọa khả năng sinh sản. Ở thai phụ: Lây sang con lúc sinh, gây viêm kết mạc mưng mủ và viêm phổi nặng ở trẻ sơ sinh.

Tầm soát dễ dàng, điều trị dứt điểm nhờ y học hiện đại, việc chẩn đoán Chlamydia không còn cần các thủ thuật lấy mẫu sâu đau đớn: Xét nghiệm PCR (NAATs) là "tiêu chuẩn vàng" với độ chính xác 98-100%. Phương pháp này không xâm lấn. Nam giới chỉ cần lấy nước tiểu đầu dòng, nữ giới tự phết dịch âm đạo vô cùng tế nhị và riêng tư. Nhiều hệ thống máy PCR trả kết quả chỉ trong vòng 90 phút. Bệnh chữa khỏi 100% bằng kháng sinh đặc hiệu uống (như Doxycycline) trong khoảng 7 ngày.

"Tuy nhiên, tổn thương sẹo ở vòi trứng do phát hiện muộn sẽ không thể phục hồi. Vì vậy, "chìa khóa vàng" là phải phát hiện bệnh thật sớm"- BS Huy cho hay.

Sử dụng các biện pháp bảo vệ:

Dùng bao cao su, màng chắn: Đúng cách và thường xuyên trong mọi hình thức quan hệ.

Chủ động kiểm tra sức khỏe: Thanh thiếu niên, người có nhiều bạn tình, cộng đồng MSM hay người chuyển giới nên chủ động kiểm tra định kỳ 3-6 tháng/lần ngay cả khi không có triệu chứng.

Điều trị song song: Bắt buộc điều trị cùng lúc cho cả bạn tình để cắt đứt vòng lây nhiễm chéo ("hiệu ứng bóng bàn") và kiêng quan hệ cho đến khi uống đầy đủ thuốc.

Chlamydia có thể "tàng hình" nhưng không thể trốn thoát khỏi y học hiện đại. Đừng để một sự e ngại nhỏ mà có thể có nguy cơ mất đi đặc quyền làm cha mẹ của bạn trong tương lai. Hãy đến các cơ sở y tế uy tín để được bác sĩ thăm khám, tư vấn chuyên môn và chỉ định phương pháp xét nghiệm tầm soát một cách phù hợp nhất


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quan hệ tình dục mối quan hệ bệnh lây truyền sức khỏe sinh sản xu hướng tính dục
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