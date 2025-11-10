SOOBIN với dòng chảy văn hoá ấn tượng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

SOOBIN với dòng chảy văn hoá ấn tượng

Thùy Trang

(NLĐO) - SOOBIN cùng dòng chảy nghệ thuật văn hoá dân tộc: Đưa hồn cốt hát xẩm đến gần với khán giả đại chúng.

Trước thềm "SOOBIN Live Concert: ALL-ROUNDER THE FINAL", SOOBIN cùng SS Label tổ chức buổi họp báo ra mắt MV "Mục Hạ Vô Nhân" cũng như quảng bá cho concert cá nhân diễn ra vào ngày 29-11.

Bước đột phá của SOOBIN

Sau Trống Cơm, MV "Mục Hạ Vô Nhân" là một bước đi đột phá của SOOBIN, khi anh đưa chất liệu Xẩm Việt Nam hòa quyện cùng âm nhạc hiện đại, tạo nên một bản phối vừa đậm đà bản sắc dân tộc, vừa bắt nhịp hơi thở đương đại. 

Dự án âm nhạc này tiếp nối hành trình khám phá bản sắc truyền thống theo cách riêng của SOOBIN. 

SOOBIN với dòng chảy văn hoá ấn tượng - Ảnh 1.

SOOBIN trong MV "Mục Hạ Vô Nhân"

Trước đó, "Mục Hạ Vô Nhân" từng tạo nên cơn sốt tại SOOBIN Live Concert: ALL-ROUNDER Day 1 & Day 2 tại thủ đô Hà Nội. Tiết mục nhận về hàng ngàn bình luận, triệu lượt quan tâm khi SOOBIN kết hợp cùng bố là NSND Huỳnh Tú mang đến giai điệu ấn tượng, tôn vinh văn hoá và bản sắc dân tộc Việt Nam. 

Hướng đi đột phá nhưng bền vững của SOOBIN: Đưa văn hóa Việt vào âm nhạc đại chúng "Xẩm" được nhiều người biết đến một loại hình dân ca của Việt Nam, phổ biến ở đồng bằng và trung du Bắc Bộ dùng để phản ánh tiếng nói của người dân về mọi mặt vấn đề của cuộc sống. 

SOOBIN với dòng chảy văn hoá ấn tượng - Ảnh 2.

Một hình ảnh trong MV

MV Mục Hạ Vô Nhân kể câu chuyện hài hước, dí dỏm về hai chàng trai đóng giả làm thầy bói đi trêu ghẹo gái làng, nhưng cuối cùng bị cả làng dạy cho một bài học - một phép ẩn dụ cho thông điệp "Ai ơi ăn ở cho lành". 

Đặc biệt, MV quy tụ dàn "cameo": NSND Huỳnh Tú (bố của SOOBIN), NSND Tự Long, Trung Ruồi, Đỗ Duy Nam, Lan Thy, cùng sự xuất hiện của các nghệ nhân nhạc cụ dân gian. 

Bằng sự lém lỉnh và nghệ thuật trào phúng, đạo diễn đã tái hiện khung cảnh làng quê Bắc Bộ một cách chân thực, mộc mạc, dí dỏm mà vẫn hiện đại trong từng khung hình.

SOOBIN đưa xẩm đến trường học 

MV được đạo diễn Phương Vũ và Hoàng Đăng (ANTIANTIART) cùng ekip SS Label thực hiện, mang đến góc nhìn mới mẻ, khẳng định tinh thần "đưa văn hóa Việt vào âm nhạc đại chúng" - hướng đi đặc trưng mà SOOBIN đang theo đuổi. 

Tại buổi họp báo, ekip thực hiện MV trực tiếp trả lời nhiều câu hỏi từ các đơn vị báo chí và khán giả, chia sẻ thêm về hậu trường và quá trình sáng tạo. 

SOOBIN với dòng chảy văn hoá ấn tượng - Ảnh 3.

SOOBIN tại họp báo

Bên cạnh đó, SOOBIN và SS Label đã công bố chiến dịch cộng đồng "Xẩm Đến Trường". Đây là dự án CSR hướng đến việc đưa âm nhạc truyền thống, cụ thể là Xẩm, đến gần hơn với thế hệ trẻ, thông qua các hoạt động workshop giảng dạy, giao lưu và trải nghiệm xẩm tại 3 điểm trường ở 3 miền Bắc - Trung - Nam. 

Đây là dự án do SOOBIN chủ trì với vai trò đại sứ, lan tỏa tình yêu với âm nhạc dân gian, góp phần bảo tồn và làm mới giá trị văn hóa Việt. 2025- năm đặc biệt của SOOBINSOOBIN Live Concert: ALL-ROUNDER THE FINAL - mảnh ghép hoàn hảo khép lại 2025 nhiều dấu ấn của anh. 

Trong buổi họp báo, SOOBIN xúc động khi cùng toàn thể khách mời nhìn lại hành trình 15 năm phát triển và cống hiến cho nghệ thuật của chính mình. 

Sau nhiều chặng đường khó khăn và chuyển mình, cái tên SOOBIN trở thành thương hiệu vững chắc trên thị trường âm nhạc Việt Nam, là hình tượng hướng đến của thế hệ nghệ sĩ mới. SOOBIN đã có một hành trình nghệ thuật rực rỡ khi từ một chàng trai trẻ đam mê âm nhạc đến nghệ sĩ "ALL-ROUNDER" được công nhận về tài năng, bản lĩnh và phong cách không thể trộn lẫn.

SOOBIN với dòng chảy văn hoá ấn tượng - Ảnh 4.

Đông đảo nghệ sĩ đến chúc mừng SOOBIN

Theo chia sẻ từ Giám đốc âm nhạc SlimV và Đạo diễn sân khấu Đinh Hà Uyên Thư, "SOOBIN Live Concert: ALL-ROUNDER THE FINAL" sẽ được mở rộng quy mô từ sân khấu trong nhà đến không gian ngoài trời vô cùng hoành tráng nhưng vẫn giữ nguyên concept "all-rounder". 

Live Concert: ALL-ROUNDER THE FINAL" sẽ có thay đổi về tiết mục để tạo nên những bất ngờ dành tặng khán giả. Ngoài sự kết hợp giữa SOOBIN và dàn khách mời đẳng cấp: Binz, Rhymastic, nhóm Tân Binh Thăng Cấp, concert cũng còn nhiều "ẩn số" chưa được bật mí.

Toàn bộ ekip thực hiện chương trình chính là những người đứng sau thành công vang dội của hai đêm "SOOBIN Live Concert: ALL-ROUNDER" tại Hà Nội, đảm bảo mang đến cho khán giả TP HCM một trải nghiệm âm nhạc bùng nổ và đáng mong đợi nhất năm.

Tin liên quan

Soobin Hoàng Sơn nhận ba đề cử giải Cống hiến 2025

Soobin Hoàng Sơn nhận ba đề cử giải Cống hiến 2025

(NLĐO)- Lễ trao giải Cống hiến lần thứ 19-năm 2025 diễn ra vào tối 5-3, tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Soobin Hoàng Sơn có tên trong đề cử của ba hạng mục

Đêm vỡ òa cảm xúc của Soobin Hoàng Sơn

(NLĐO) – Ca sĩ Soobin Hoàng Sơn chiến thắng 2 hạng mục của Giải Mai Vàng lần thứ 30-2024, đó là MV được yêu thích nhất và Nam ca sĩ/rapper được yêu thích nhất.

SOOBIN tự hủy nhan sắc

(NLĐO) - SOOBIN tiết lộ đam mê đi vũ trường từ thời sinh viên cho đến khi chống gậy.

âm nhạc truyền thống live concert Soobin Mục Hạ Vô Nhân
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo