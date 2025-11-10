SOOBIN với dòng chảy văn hoá ấn tượng

Trước thềm "SOOBIN Live Concert: ALL-ROUNDER THE FINAL", SOOBIN cùng SS Label tổ chức buổi họp báo ra mắt MV "Mục Hạ Vô Nhân" cũng như quảng bá cho concert cá nhân diễn ra vào ngày 29-11.

Bước đột phá của SOOBIN

Sau Trống Cơm, MV "Mục Hạ Vô Nhân" là một bước đi đột phá của SOOBIN, khi anh đưa chất liệu Xẩm Việt Nam hòa quyện cùng âm nhạc hiện đại, tạo nên một bản phối vừa đậm đà bản sắc dân tộc, vừa bắt nhịp hơi thở đương đại.

Dự án âm nhạc này tiếp nối hành trình khám phá bản sắc truyền thống theo cách riêng của SOOBIN.

SOOBIN trong MV "Mục Hạ Vô Nhân"

Trước đó, "Mục Hạ Vô Nhân" từng tạo nên cơn sốt tại SOOBIN Live Concert: ALL-ROUNDER Day 1 & Day 2 tại thủ đô Hà Nội. Tiết mục nhận về hàng ngàn bình luận, triệu lượt quan tâm khi SOOBIN kết hợp cùng bố là NSND Huỳnh Tú mang đến giai điệu ấn tượng, tôn vinh văn hoá và bản sắc dân tộc Việt Nam.

Hướng đi đột phá nhưng bền vững của SOOBIN: Đưa văn hóa Việt vào âm nhạc đại chúng "Xẩm" được nhiều người biết đến một loại hình dân ca của Việt Nam, phổ biến ở đồng bằng và trung du Bắc Bộ dùng để phản ánh tiếng nói của người dân về mọi mặt vấn đề của cuộc sống.

Một hình ảnh trong MV

MV Mục Hạ Vô Nhân kể câu chuyện hài hước, dí dỏm về hai chàng trai đóng giả làm thầy bói đi trêu ghẹo gái làng, nhưng cuối cùng bị cả làng dạy cho một bài học - một phép ẩn dụ cho thông điệp "Ai ơi ăn ở cho lành".

Đặc biệt, MV quy tụ dàn "cameo": NSND Huỳnh Tú (bố của SOOBIN), NSND Tự Long, Trung Ruồi, Đỗ Duy Nam, Lan Thy, cùng sự xuất hiện của các nghệ nhân nhạc cụ dân gian.

Bằng sự lém lỉnh và nghệ thuật trào phúng, đạo diễn đã tái hiện khung cảnh làng quê Bắc Bộ một cách chân thực, mộc mạc, dí dỏm mà vẫn hiện đại trong từng khung hình.

SOOBIN đưa xẩm đến trường học

MV được đạo diễn Phương Vũ và Hoàng Đăng (ANTIANTIART) cùng ekip SS Label thực hiện, mang đến góc nhìn mới mẻ, khẳng định tinh thần "đưa văn hóa Việt vào âm nhạc đại chúng" - hướng đi đặc trưng mà SOOBIN đang theo đuổi.

Tại buổi họp báo, ekip thực hiện MV trực tiếp trả lời nhiều câu hỏi từ các đơn vị báo chí và khán giả, chia sẻ thêm về hậu trường và quá trình sáng tạo.

SOOBIN tại họp báo

Bên cạnh đó, SOOBIN và SS Label đã công bố chiến dịch cộng đồng "Xẩm Đến Trường". Đây là dự án CSR hướng đến việc đưa âm nhạc truyền thống, cụ thể là Xẩm, đến gần hơn với thế hệ trẻ, thông qua các hoạt động workshop giảng dạy, giao lưu và trải nghiệm xẩm tại 3 điểm trường ở 3 miền Bắc - Trung - Nam.

Đây là dự án do SOOBIN chủ trì với vai trò đại sứ, lan tỏa tình yêu với âm nhạc dân gian, góp phần bảo tồn và làm mới giá trị văn hóa Việt. 2025- năm đặc biệt của SOOBINSOOBIN Live Concert: ALL-ROUNDER THE FINAL - mảnh ghép hoàn hảo khép lại 2025 nhiều dấu ấn của anh.

Trong buổi họp báo, SOOBIN xúc động khi cùng toàn thể khách mời nhìn lại hành trình 15 năm phát triển và cống hiến cho nghệ thuật của chính mình.

Sau nhiều chặng đường khó khăn và chuyển mình, cái tên SOOBIN trở thành thương hiệu vững chắc trên thị trường âm nhạc Việt Nam, là hình tượng hướng đến của thế hệ nghệ sĩ mới. SOOBIN đã có một hành trình nghệ thuật rực rỡ khi từ một chàng trai trẻ đam mê âm nhạc đến nghệ sĩ "ALL-ROUNDER" được công nhận về tài năng, bản lĩnh và phong cách không thể trộn lẫn.

Đông đảo nghệ sĩ đến chúc mừng SOOBIN

Theo chia sẻ từ Giám đốc âm nhạc SlimV và Đạo diễn sân khấu Đinh Hà Uyên Thư, "SOOBIN Live Concert: ALL-ROUNDER THE FINAL" sẽ được mở rộng quy mô từ sân khấu trong nhà đến không gian ngoài trời vô cùng hoành tráng nhưng vẫn giữ nguyên concept "all-rounder".

Live Concert: ALL-ROUNDER THE FINAL" sẽ có thay đổi về tiết mục để tạo nên những bất ngờ dành tặng khán giả. Ngoài sự kết hợp giữa SOOBIN và dàn khách mời đẳng cấp: Binz, Rhymastic, nhóm Tân Binh Thăng Cấp, concert cũng còn nhiều "ẩn số" chưa được bật mí.

Toàn bộ ekip thực hiện chương trình chính là những người đứng sau thành công vang dội của hai đêm "SOOBIN Live Concert: ALL-ROUNDER" tại Hà Nội, đảm bảo mang đến cho khán giả TP HCM một trải nghiệm âm nhạc bùng nổ và đáng mong đợi nhất năm.