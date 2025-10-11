Sovico của tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo được giao nghiên cứu tuyến metro số 4 ở TP HCM

Trong khuôn khổ Chương trình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam lần thứ nhất (ViPEL 2025), do Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân (Ban IV) và Cục Phát triển Doanh nghiệp tư nhân và Kinh tế tập thể (Bộ Tài chính) tổ chức chiều 10-10, đã diễn ra Lễ trao biên bản hợp tác giữa UBND TPHCM và Tập đoàn Sovico về phát triển tuyến đường sắt đô thị - metro số 4 ((Đông Thạnh - Khu đô thị Hiệp Phước).

Như vậy, Tập đoàn Sovico của tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo đã chính thức được giao nghiên cứu triển khai tuyến metro số 4 này.

Tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo phát biểu tại ViPEL 2025

Trước đó, hồi tháng 6-2025, Tập đoàn Sovico đã đề xuất nghiên cứu đầu tư tuyến metro số 4 từ huyện Hóc Môn (cũ) đến Khu đô thị Hiệp Phước (huyện Nhà Bè cũ).

Trong công văn gửi UBND TP HCM, Sovico khẳng định với kinh nghiệm, năng lực đầu tư và tiềm lực tài chính vững mạnh, doanh nghiệp này rất mong muốn được góp phần vào việc phát triển hạ tầng đô thị cũng như đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của TP HCM nói chung và khu Nam thành phố nói riêng.

Cụ thể, Sovico đề xuất nghiên cứu đầu tư tuyến metro số 4 với hướng tuyến: Đông Thạnh - Thạnh Xuân - Hà Huy Giáp - Nguyễn Oanh - Nguyễn Kiệm - Nhà ga T1, T2 sân bay Tân Sơn Nhất - Trường Sơn - Nguyễn Văn Trỗi - kênh Nhiêu Lộc - Hai Bà Trưng - Pasteur - Bến Thành - Nguyễn Thái Học - Tôn Đản - Nguyễn Hữu Thọ.

Khi qua khỏi điểm giao với đường Vành đai 3 TP HCM, tuyến này sẽ đi theo đường mở mới đến Khu đô thị Hiệp Phước.

Tổng chiều dài tuyến khoảng 47,3 km, trong đó có hơn 25 km đi ngầm, gần 22 km trên cao. Toàn tuyến có 37 ga cùng 1 depot ở Đông Thạnh và 1 depot tại Hiệp Phước.

Sau khi được UBND TP HCM cho phép tiếp cận nghiên cứu, doanh nghiệp sẽ thành lập pháp nhân mới để thực hiện dự án. Sovico cam kết sẽ lập kế hoạch nguồn lực, nhân lực, cùng các đối tác, nhà thầu thi công và đơn vị quản lý khai thác, vận hành... sẵn sàng đầu tư xây dựng, sớm đưa dự án vào khai thác đúng kế hoạch được TP HCM đề ra.

Metro số 1 là một trong 12 tuyến đường sắt đô thị của TP HCM theo quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ảnh: HOÀNG TRIỀU



