Kinh tế

Sovico của tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo được giao nghiên cứu tuyến metro số 4 ở TP HCM

Thái Phương

(NLĐO) – TP HCM và Tập đoàn Sovico đã ký hợp tác nghiên cứu phát triển tuyến đường sắt đô thị - metro số 4.

Trong khuôn khổ Chương trình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam lần thứ nhất (ViPEL 2025), do Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân (Ban IV) và Cục Phát triển Doanh nghiệp tư nhân và Kinh tế tập thể (Bộ Tài chính) tổ chức chiều 10-10, đã diễn ra Lễ trao biên bản hợp tác giữa UBND TPHCM và Tập đoàn Sovico về phát triển tuyến đường sắt đô thị - metro số 4 ((Đông Thạnh - Khu đô thị Hiệp Phước).

Như vậy, Tập đoàn Sovico của tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo đã chính thức được giao nghiên cứu triển khai tuyến metro số 4 này.

Tập đoàn Sovico của tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo sẽ nghiên cứu đầu tư tuyến metro số 4 ở TP HCM - Ảnh 1.

Tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo phát biểu tại ViPEL 2025

Trước đó, hồi tháng 6-2025, Tập đoàn Sovico đã đề xuất nghiên cứu đầu tư tuyến metro số 4 từ huyện Hóc Môn (cũ) đến Khu đô thị Hiệp Phước (huyện Nhà Bè cũ).

Trong công văn gửi UBND TP HCM, Sovico khẳng định với kinh nghiệm, năng lực đầu tư và tiềm lực tài chính vững mạnh, doanh nghiệp này rất mong muốn được góp phần vào việc phát triển hạ tầng đô thị cũng như đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của TP HCM nói chung và khu Nam thành phố nói riêng.

Cụ thể, Sovico đề xuất nghiên cứu đầu tư tuyến metro số 4 với hướng tuyến: Đông Thạnh - Thạnh Xuân - Hà Huy Giáp - Nguyễn Oanh - Nguyễn Kiệm - Nhà ga T1, T2 sân bay Tân Sơn Nhất - Trường Sơn - Nguyễn Văn Trỗi - kênh Nhiêu Lộc - Hai Bà Trưng - Pasteur - Bến Thành - Nguyễn Thái Học - Tôn Đản - Nguyễn Hữu Thọ. 

Khi qua khỏi điểm giao với đường Vành đai 3 TP HCM, tuyến này sẽ đi theo đường mở mới đến Khu đô thị Hiệp Phước. 

Tổng chiều dài tuyến khoảng 47,3 km, trong đó có hơn 25 km đi ngầm, gần 22 km trên cao. Toàn tuyến có 37 ga cùng 1 depot ở Đông Thạnh và 1 depot tại Hiệp Phước.

Sau khi được UBND TP HCM cho phép tiếp cận nghiên cứu, doanh nghiệp sẽ thành lập pháp nhân mới để thực hiện dự án. Sovico cam kết sẽ lập kế hoạch nguồn lực, nhân lực, cùng các đối tác, nhà thầu thi công và đơn vị quản lý khai thác, vận hành... sẵn sàng đầu tư xây dựng, sớm đưa dự án vào khai thác đúng kế hoạch được TP HCM đề ra.

Tập đoàn Sovico của tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo sẽ nghiên cứu đầu tư tuyến metro số 4 ở TP HCM - Ảnh 2.

Metro số 1 là một trong 12 tuyến đường sắt đô thị của TP HCM theo quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ảnh: HOÀNG TRIỀU


Tin liên quan

Khởi công xây dựng tuyến metro tổng vốn hơn 35.600 tỉ đồng ở Hà Nội

Khởi công xây dựng tuyến metro tổng vốn hơn 35.600 tỉ đồng ở Hà Nội

(NLĐO)- Tuyến đường sắt đô thị (metro) số 2 đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo dài gần 11 km, với tổng mức đầu tư hơn 35.600 tỉ đồng.

UBND TP HCM chấp thuận miễn phí đi metro trong 2 dịp tết

(NLĐO) - UBND TP HCM yêu cầu các đơn vị liên quan đảm bảo an toàn, thuận tiện cho hành khách và đúng tinh thần chỉ đạo của thành phố.

TP HCM: Đề xuất miễn phí đi metro số 1 trong 2 dịp Tết

(NLĐO) - Đề xuất cho người dân đi metro số 1 miễn phí dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2026 nhằm khuyến khích sử dụng giao thông công cộng.

tỉ phú nguyễn thị phương thảo Tập đoàn Sovico metro số 4 hệ thống metro ở tphcm
