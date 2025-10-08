UBND TP HCM chấp thuận miễn phí đi metro trong 2 dịp tết

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

UBND TP HCM chấp thuận miễn phí đi metro trong 2 dịp tết

Ngọc Quý

(NLĐO) - UBND TP HCM yêu cầu các đơn vị liên quan đảm bảo an toàn, thuận tiện cho hành khách và đúng tinh thần chỉ đạo của thành phố.

UBND TP HCM vừa có văn bản chấp thuận chủ trương cho người dân được đi lại miễn phí trên tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) trong hai dịp lễ lớn sắp tới là Tết Dương lịch (ngày 1-1-2026) và Tết Nguyên đán (ngày 16 và 17-2-2026). 

Đây được xem là hoạt động nhằm khuyến khích người dân tiếp cận phương tiện giao thông công cộng hiện đại, đồng thời tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong dịp Tết.

TP HCM tặng người dân chuyến đi metro đầu năm miễn phí - Ảnh 1.

Người dân sẽ được trải nghiệm chuyến metro số 1 miễn phí trong không khí rộn ràng ngày Tết, khi đoàn tàu được trang trí rực rỡ với sắc màu lễ hội

Theo văn bản, chương trình được thực hiện trên cơ sở đề xuất của Sở Xây dựng và ý kiến thống nhất của nhiều sở, ngành. 

Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 sẽ phối hợp cùng Công ty Cổ phần Thương mại Quảng cáo Hoa Sen triển khai chương trình hỗ trợ chi phí vận hành tàu điện, phục vụ miễn phí cho người dân trong các ngày nói trên. 

Ngoài việc tài trợ kinh phí, Công ty Hoa Sen còn đảm nhận việc trang trí, cổ động chính trị kết hợp quảng cáo trên đoàn tàu, thực hiện theo hướng dẫn của Sở Văn hóa và Thể thao để đảm bảo hình ảnh phù hợp, mang tính tuyên truyền tích cực trong dịp lễ Tết.

UBND thành phố giao Công ty Đường sắt đô thị số 1 chủ động phối hợp với Trung tâm Quản lý giao thông công cộng, Sở Xây dựng, Ban Quản lý Đường sắt đô thị và các đơn vị liên quan để tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo an toàn, thuận tiện cho hành khách và đúng tinh thần chỉ đạo của thành phố.

Bên cạnh đó, thành phố yêu cầu đơn vị vận hành metro nghiêm túc thực hiện đúng chỉ đạo của UBND TP HCM tại Công văn số 3889/UBND-ĐT ngày 30-5-2025, tuân thủ đầy đủ các ý kiến góp ý của các sở, ngành, đồng thời hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan trước khi triển khai chương trình.

Các cơ quan gồm Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Tài chính, Sở Xây dựng và Ban Quản lý Đường sắt đô thị được giao nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ, thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra và kịp thời báo cáo UBND TP về tình hình thực hiện. Nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, các đơn vị phải chủ động đề xuất phương án để thành phố xem xét, chỉ đạo kịp thời, đảm bảo chương trình diễn ra suôn sẻ và mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân.

Tin liên quan

Lãnh đạo TP HCM hoan nghênh doanh nghiệp Việt tham gia đầu tư metro

Lãnh đạo TP HCM hoan nghênh doanh nghiệp Việt tham gia đầu tư metro

(NLĐO) - Công ty CP Tập đoàn Trường Hải (Thaco) đề xuất làm tuyến kết nối 2 sân bay Tân Sơn Nhất - Long Thành bằng đường sắt đô thị Thủ Thiêm - Long Thành

7 nhóm việc, 60 đầu mục: Tăng tốc nhiều tuyến metro TP HCM

(NLĐO) - TP HCM đặt mục tiêu khởi công metro số 2 cuối 2025, đến 2035 hoàn thành 355 km đường sắt đô thị, đồng thời tăng tốc nhiều tuyến quốc gia

Thuận tiện hơn khi metro thí điểm bỏ vé giấy

(NLĐO) - Hành khách đi Metro tuyến Bến Thành - Suối Tiên tại 4 nhà ga là Nhà hát Thành phố, Ba Son, Văn Thánh và Phước Long sẽ không còn mua vé giấy tại quầy.

metro số 1 TP HCM giao thông công cộng Metro metro số 1 miễn phí vé dịp Tết 2026
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo