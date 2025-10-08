UBND TP HCM chấp thuận miễn phí đi metro trong 2 dịp tết

UBND TP HCM vừa có văn bản chấp thuận chủ trương cho người dân được đi lại miễn phí trên tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) trong hai dịp lễ lớn sắp tới là Tết Dương lịch (ngày 1-1-2026) và Tết Nguyên đán (ngày 16 và 17-2-2026).

Đây được xem là hoạt động nhằm khuyến khích người dân tiếp cận phương tiện giao thông công cộng hiện đại, đồng thời tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong dịp Tết.

Người dân sẽ được trải nghiệm chuyến metro số 1 miễn phí trong không khí rộn ràng ngày Tết, khi đoàn tàu được trang trí rực rỡ với sắc màu lễ hội

Theo văn bản, chương trình được thực hiện trên cơ sở đề xuất của Sở Xây dựng và ý kiến thống nhất của nhiều sở, ngành.

Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 sẽ phối hợp cùng Công ty Cổ phần Thương mại Quảng cáo Hoa Sen triển khai chương trình hỗ trợ chi phí vận hành tàu điện, phục vụ miễn phí cho người dân trong các ngày nói trên.

Ngoài việc tài trợ kinh phí, Công ty Hoa Sen còn đảm nhận việc trang trí, cổ động chính trị kết hợp quảng cáo trên đoàn tàu, thực hiện theo hướng dẫn của Sở Văn hóa và Thể thao để đảm bảo hình ảnh phù hợp, mang tính tuyên truyền tích cực trong dịp lễ Tết.

UBND thành phố giao Công ty Đường sắt đô thị số 1 chủ động phối hợp với Trung tâm Quản lý giao thông công cộng, Sở Xây dựng, Ban Quản lý Đường sắt đô thị và các đơn vị liên quan để tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo an toàn, thuận tiện cho hành khách và đúng tinh thần chỉ đạo của thành phố.

Bên cạnh đó, thành phố yêu cầu đơn vị vận hành metro nghiêm túc thực hiện đúng chỉ đạo của UBND TP HCM tại Công văn số 3889/UBND-ĐT ngày 30-5-2025, tuân thủ đầy đủ các ý kiến góp ý của các sở, ngành, đồng thời hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan trước khi triển khai chương trình.

Các cơ quan gồm Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Tài chính, Sở Xây dựng và Ban Quản lý Đường sắt đô thị được giao nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ, thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra và kịp thời báo cáo UBND TP về tình hình thực hiện. Nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, các đơn vị phải chủ động đề xuất phương án để thành phố xem xét, chỉ đạo kịp thời, đảm bảo chương trình diễn ra suôn sẻ và mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân.