AI 365

Start-up Việt vừa gọi vốn thành công 10 triệu USD hé lộ gì tại Conviction 2025?

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Thế giới chứng kiến cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các “ông lớn” công nghệ khi liên tục tung ra những mô hình trí tuệ nhân tạo ngày càng thông minh.

Sáng 10-8, Ngày hội Công nghệ TP HCM - Conviction 2025 tiếp tục diễn ra, do Hội Truyền thông Điện tử TP HCM với nòng cốt là Chi hội Blockchain TP HCM (HBA) và hệ sinh thái blockchain Ninety Eight tổ chức.

AI Hay chia sẻ gì tại Conviction 2025?

Tại sự kiện, ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Giám đốc vận hành của AI Hay – nền tảng kết hợp mạng xã hội và AI tạo sinh do kỹ sư Việt phát triển đã chia sẻ về xu hướng AI toàn cầu và cơ hội cho Việt Nam. AI Hay là startup vừa hoàn tất vòng gọi vốn Series A trị giá 10 triệu USD.

Theo ông Hiệp, thế giới đang chứng kiến cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các “ông lớn” như OpenAI, Google và Microsoft khi liên tục tung ra những mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng thông minh.

Nếu trước đây, AI mới chỉ dừng ở khả năng nhận thức và tạo sinh, nay đã bước sang giai đoạn Agentic AI – loại AI có thể tự động xử lý một chuỗi công việc, quay lại các bước trước đó để hoàn thiện nhiệm vụ và tương tác như một con người thực thụ.

Start-up Việt vừa gọi vốn thành công 10 triệu USD hé lộ tương lai của trí tuệ nhân tạo - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Giám đốc vận hành của AI Hay chia sẻ về AI tại Conviction 2025

Đây là điểm khác biệt rõ rệt so với AI Chatbot truyền thống, vốn chỉ phản ứng theo từng lệnh của người dùng.

Trước câu hỏi liệu các công ty công nghệ Việt có bị lấn át bởi phần mềm AI của các tập đoàn toàn cầu, ông Hiệp cho rằng sẽ không có mô hình nào mạnh nhất cho mọi người dùng, bởi mỗi AI đều có thế mạnh riêng.

Trong đó, OpenAI vượt trội trong xử lý văn bản, lập trình phức tạp và suy luận tự động, trong khi Gemini nổi bật ở khả năng hiểu biết đa phương thức và xử lý dữ liệu hình ảnh. Chúng chỉ thực sự phát huy tối đa khi được kết hợp, và hiện OpenAI vẫn là “xương sống” cho nhiều sản phẩm.

Theo ông Hiệp, nếu doanh nghiệp Việt phát triển dựa trên nền tảng GPT và liên tục cải tiến, mỗi sản phẩm ra đời sẽ bám sát nhu cầu thị trường và đủ sức cạnh tranh.

Ông Hiệp kỳ vọng trong những tháng còn lại của năm 2025, thị trường Việt Nam sẽ đón thêm nhiều sản phẩm và nền tảng AI mới ngày càng tân tiến và linh hoạt hơn.

"Việt Nam đang có lợi thế trong cuộc đua AI khi học hỏi được từ thất bại của các thị trường quốc tế, sở hữu lực lượng lập trình viên AI ngày càng đông đảo và đặc biệt là thị trường chưa xuất hiện hiện tượng “bong bóng” công nghệ.

Dù đi sau nhưng Việt Nam hoàn toàn có thể đi tắt đón đầu, tận dụng kinh nghiệm từ phương Tây và Trung Quốc để tăng tốc, qua đó khẳng định vị thế trên bản đồ AI toàn cầu"- ông Hiệp nói.

