Giải trí

Anh trai Sơn.K sáng tác bài hát tặng bố, nghe câu nào cũng "lụi tim"

Thùy Trang

(NLĐO) - Đúng ngày Quốc tế Thiếu nhi, anh trai Sơn.K tung ca khúc cảm động tri ân "Đấng Sinh Thành".

Anh trai Sơn.K khiến fan cảm động

Anh trai Sơn.K viết "Đấng Sinh Thành", khán giả nghe rớt nước mắt

Đúng dịp Quốc tế Thiếu nhi - ngày 1-6, Sơn.K chính thức phát hành sản phẩm âm nhạc "Đấng Sinh Thành". Ca khúc được Sơn.K sáng tác dành tặng bố với lời ca chân thành và giai điệu dịu êm.

Đây không chỉ là một món quà đặc biệt mà Sơn.K dành tặng cho người thân và người hâm mộ, mà còn dành cho bản thân mình - cậu bé đam mê ca hát từng dùng chiếc điện thoại đen trắng để ghi âm giọng hát gửi bố nghe.

Trước đó, tại sự kiện Fan Meeting ở Hà Nội, Sơn.K cũng trình diễn ca khúc "Đấng Sinh Thành" và khiến 2.000 người hâm mộ xúc động khi chia sẻ những câu chuyện cảm động về gia đình.

Sơn.K được yêu thích khi tham gia chương trình "Anh trai say hi mùa 2"

"Đấng Sinh Thành" là bản ballad giàu cảm xúc được Sơn.K sáng tác từ những ký ức chân thật về người cha của mình. Bài hát tái hiện hành trình của một người con từ những ngày thơ bé được cha chở che trong vòng tay yêu thương đến khi có thể nhìn lại những hy sinh thầm lặng phía sau mái tóc đã bạc màu theo năm tháng.

Qua những hình ảnh gần gũi như đôi bàn tay chai sạm vì nắng gió, những buổi trưa hè ngồi nghe cha kể chuyện hay ánh mắt luôn dõi theo con với niềm tự hào lặng lẽ, tác phẩm khắc họa tình phụ tử mộc mạc nhưng sâu sắc, chạm đến cảm xúc của nhiều gia đình Việt Nam.

Xuyên suốt bài hát là lời hứa và cũng là khát vọng của người con trên hành trình theo đuổi ước mơ. Thành công, vinh quang hay những sân khấu rực rỡ không chỉ là đích đến của riêng bản thân mà còn là cách để đáp lại những kỳ vọng và tình yêu thương mà cha đã âm thầm gửi gắm suốt nhiều năm.

Khép lại bằng câu nói giản dị "Con yêu ba", Đấng Sinh Thành trở thành lời tự sự chân thành về tình cảm gia đình, đồng thời truyền đi thông điệp về sự trân trọng những người thân yêu khi vẫn còn cơ hội để bày tỏ.

Chuyện của Sơn.K

Sơn.K đã có buổi fan meeting ấn tượng

Ít ai biết rằng phía sau hình ảnh Sơn.K của hiện tại là ký ức về một cậu bé từng dùng chiếc điện thoại trắng đen để ghi âm giọng hát gửi cho bố trước những lần ông bước vào ca phẫu thuật. Tuổi thơ chứng kiến bố chống chọi với bệnh tật đã khiến nam nghệ sĩ sớm ý thức về trách nhiệm và giá trị của tình thân.

Chính những trải nghiệm ấy trở thành nguồn cảm hứng để anh viết nên "Đấng Sinh Thành" - một sáng tác được xây dựng từ những ký ức tuổi thơ, từ nỗi lo của cậu bé luôn mong bố khỏe mạnh đến mong muốn kể lại câu chuyện của hai cha con bằng âm nhạc.

Khoảnh khắc lần đầu trình diễn "Đấng Sinh Thành" trước gần 2.000 khán giả, với người cha ngồi lặng lẽ theo dõi dưới hàng ghế khán giả, đã trở thành dấu ấn đặc biệt trong sự nghiệp của Sơn.K. Dưới ánh đèn sân khấu, tác phẩm không chỉ kể câu chuyện riêng của nam nghệ sĩ mà còn chạm đến cảm xúc của nhiều người con đang mang trong mình những lời yêu thương chưa kịp nói.

Phát hành trong tháng 6 - thời điểm gắn với Ngày Quốc tế Thiếu nhi và Ngày của Cha, "Đấng Sinh Thành" được Sơn.K xem như một món quà tinh thần dành cho gia đình, đồng thời gửi gắm thông điệp về sự gắn kết, yêu thương và trân trọng những khoảnh khắc còn được ở bên đấng sinh thành.

Sơn.K tiếp tục tham gia "Tinh hà say hi" khiến người hâm mộ phấn khích chờ đợi.

Không chỉ "đốn tim" fan bởi ca khúc mới đúng chuẩn "con ngoan", mà Sơn.K còn chinh phục mọi người bởi hình ảnh "chồng đảm" khi tham gia chương trình thực tế "Anh trai và cái đuôi nhỏ". Xuyên suốt tập phát sóng, Sơn.K luôn tìm cách gần gũi với các bé, ân cần hỏi han và "lấy lòng" mọi em nhỏ. Tác phong nghiêm túc, hết mình để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao của Sơn.K khiến anh trở thành "green flag" (cờ xanh), "người chồng quốc dân" trong mắt fan.


"Say hi rực rỡ": Dàn anh trai rời sân khấu, bước vào hành trình sinh tồn giữa thiên nhiên hoang dã

(NLĐO) - Chương trình "Say hi rực rỡ" ra mắt với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ cùng các khách mời đặc biệt.

Mang áo dài, nón lá đến Thái Lan, Vân Phạm và hành trình tại Mrs Tourism Queen International 2026

(NLĐO) - Giữa dàn thí sinh quốc tế, Vân Phạm chọn kể câu chuyện Việt Nam bằng áo dài và nón lá

Trang Pháp lên bìa tạp chí Pháp

(NLĐO) - Trang Pháp xuất hiện trên trang bìa Marie Claire, tiếp tục hành trình khẳng định dấu ấn quốc tế.

