Sự cộng hưởng của danh lam và nghệ thuật

Bản hit "Nỗi nhớ dịu êm" của ca sĩ Lam Trường phiên bản acoustic vừa ra mắt đã gây ấn tượng khi MV được quay tại hồ Brienz (Thụy Sĩ). Địa danh nổi tiếng này là bối cảnh của bộ phim Hàn Quốc "Hạ cánh nơi anh" nên Lam Trường ngay lập tức tạo được thiện cảm của số đông khán giả mê phim Hàn.



Âm nhạc trở thành đại sứ du lịch

Trước đây, Sơn Tùng M-TP cũng là một trong những ca sĩ "chịu chi" cho sản phẩm khi quay MV tại Mỹ. Công viên Quốc gia Joshua Tree và sa mạc Mojave chính là 2 địa điểm đầu tiên xuất hiện trong MV "Hãy trao cho anh". Thành phố biển Long Beach - quê hương của nam rapper Snoop Dogg - cũng xuất hiện tuyệt đẹp trong MV của Sơn Tùng M-TP.

Ca sĩ Bảo Thy cũng chọn Pháp làm địa danh quay MV "Ngộ nhận". Những thước phim lãng mạn được quay tại Grenoble - thành phố núi bình yên của nước Pháp khi nó "lọt thỏm" theo nghĩa đen trong thung lũng Auvergne-Rhône-Alpes bốn bề núi non với 2 dòng sông Drac và Isere thơ mộng chảy qua. Thành phố xinh đẹp này cũng nổi bật với dãy núi Alpes phía sau luôn phủ tuyết trắng. Địa danh này dễ được lòng du khách Việt vì sau Paris thì thành phố này có nhiều người Việt trẻ du học.

Đen Vâu với những cảnh quay đầy ấn tượng tại Điện Biên trong MV “Nấu cơm cho em”. Ảnh: HOÀI NAM

Đức Phúc cũng không kém khi quay MV "Yêu được không" tại Seoul - Hàn Quốc. Trong đó, "thánh ăn" Yang Soo Bin (một YouTuber nổi tiếng) kết hợp Đức Phúc làm thành một cặp đôi "gà bông" đáng yêu, trong sáng. Với thời lượng hơn 5 phút, "Yêu được không" khiến người hâm mộ không thể rời mắt từ đầu đến cuối bởi những cảnh quay tuyệt đẹp nổi tiếng tại Seoul như: Trường Đại học Nữ sinh Ewha, Công viên Olympic, Công viên Haneul, bờ sông Hàn... và cả những quán ăn truyền thống nổi tiếng.

Trong nước, tỉnh Phú Yên - nơi từng được dùng làm bối cảnh để quay bộ phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" - cũng được nhiều ê-kíp chọn làm bối cảnh, trong đó có MV của Bảo Anh, Hoàng Dũng. Ê-kíp của Hòa Minzy quay tại cung An Định, TP Huế cho MV "Không thể cùng nhau suốt kiếp". Ê-kíp của Quốc Thiên chọn dinh Đốc Phủ Hải - di tích cấp quốc gia ở Tiền Giang - quay MV "Vạn sự tùy duyên".

Hiệu ứng lan tỏa

Ngoài chuyện khá tốn kém thì việc chọn các địa danh nổi tiếng làm bối cảnh cho các MV là phương thức hữu hiệu để quảng bá sản phẩm. Với những bối cảnh đã nổi tiếng qua phim ảnh trước đó, khán giả sẽ tò mò về cách khai thác hình ảnh của ê-kíp làm MV. Với những công trình lịch sử, văn hóa, điểm đến nổi tiếng, ê-kíp quay có nhiều chất liệu, câu chuyện để kể với khán giả, tuy nhiên phải cẩn trọng về ý tưởng, trang phục, cách thể hiện để tránh bị dư luận phản ứng.

Điều đáng nói là bối cảnh nổi tiếng chỉ tạo nên những hiệu ứng hỗ trợ chứ không thể là yếu tố quyết định thành công của một sản phẩm MV. Thực tế chứng minh không phải cứ đầu tư chi phí cao với bối cảnh là các địa danh nổi tiếng cũng đều tạo sự chú ý. Hiện nay thời gian trụ hạng của một sản phẩm âm nhạc rất ngắn. Thế nên, chọn những danh lam nổi tiếng làm bối cảnh MV bị cho là đầy rủi ro nếu đầu tư quá lớn nhưng hiệu quả mang lại chưa tương xứng.

May mắn, hiệu ứng của những sản phẩm chọn bối cảnh quay nổi tiếng là có thật thông qua những bình luận rôm rả của khán giả về các cảnh quay, nơi người xem ít nhiều biết đến khi họ xem một bộ phim nào đó có liên quan. Hiệu ứng đó phần nào giúp cho sản phẩm âm nhạc đến gần với người xem hơn. Ví như sau khi MV của Hòa Minzy và Sơn Tùng M-TP được ra mắt, lượng người trẻ đến tham quan, chụp ảnh ở cung An Định hay Trường Quốc học Huế tăng mạnh trong thời gian ngắn, tạo nên trào lưu (trend) trên mạng xã hội, làm gia tăng lượt tìm kiếm trên Google.

Năm 2023, ca sĩ Quách Beem cho ra mắt MV "Hà Giang ơi" thực hiện tại vùng đất địa đầu Tổ quốc Hà Giang. Đây là MV khởi đầu trong dự án sáng tác ca khúc về 63 tỉnh, thành phố của nam ca sĩ.

"Tôi mong muốn đóng góp phần nhỏ bé của mình thông qua dự án âm nhạc phi lợi nhuận, quảng bá vẻ đẹp, phát triển du lịch Việt Nam, bắt đầu bằng MV "Hà Giang ơi" và mong được sự ủng hộ của khán giả" - Quách Beem bày tỏ.

Đây cũng là cách làm của nhiều ca sĩ hiện nay và đạt được hiệu ứng tốt như "Khói lam chiều" của Hà Thơm. Đen Vâu cũng là một nghệ sĩ tích cực khai thác vẻ đẹp của nhiều vùng miền vào các MV "triệu view" của mình: Điện Biên trong "Nấu cơm cho em", Đà Lạt trong "Đi về nhà", Hội An, Quảng Nam trong "Mang tiền về cho mẹ"... và mới đây nhất là Vườn Quốc gia Cát Tiên ở Đồng Nai trong MV "Nhạc của rừng".

Điều đáng mừng là phương thức dùng âm nhạc để quảng bá du lịch trở thành chiến lược của nhiều địa phương. Sở Du lịch TP Đà Nẵng ra mắt MV quảng bá du lịch "Tuyệt vời Đà Nẵng", sản phẩm kết hợp giữa Sở Du lịch TP Đà Nẵng và ca sĩ - nhạc sĩ Only C - một người con của quê hương Đà Nẵng. MV "Cà Mau đâu xa" do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Cà Mau thực hiện, Sở Du lịch TP HCM giới thiệu MV "Việt Nam những chuyến đi" - ca khúc do Vicky Nhung sáng tác, lồng ghép nhiều hình ảnh từ chuyến đi của những tín đồ ưa thích xê dịch nhằm quảng bá du lịch Việt Nam.

Ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du Lịch Việt Nam, cho biết việc sáng tạo dựa trên các nội dung về du lịch địa phương kết hợp với âm nhạc sẽ góp phần quảng bá du lịch. Việc giới thiệu bối cảnh Việt kết hợp văn hóa Việt thông qua âm nhạc là cách góp phần lan tỏa tình yêu quê hương đất nước, kết nối văn hóa Việt với cộng đồng trẻ thích V.pop ở nước ngoài.